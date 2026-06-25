A Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) mindenkit érintő figyelmeztetést adott ki a csapvízhasználattal kapcsolatban.

A tudatos vízhasználat ma már nem opcionális, hanem mindenkit érintő kötelesség, írja a Magyar Víziközmű Szövetség.

Fontos szakértői figyelmeztetés érkezett a csapvízzel kapcsolatban

Egyre nagyobb a lakosság felelőssége

Bár a szakemberek a nap 24 órájában dolgoznak, hogy a tiszta ivóvíz a legnagyobb forróságban is folyamatosan biztosított legyen.

Ahhoz azonban, hogy ez így is maradjon, a lakosságnak óriási felelőssége van a tudatos vízhasználattal kapcsolatban.

A takarékosság és ésszerű vízfogyasztás a nyári időszakban nagy hangsúlyt kell kapjon a mindennapjainkban.

A Magyar Víziközmű Szövetség kérései a vízfogyasztás kapcsán

Annak érdekében, hogy a csúcsidőszakban se ürüljön ki a vízhálózat a következő lépéseket kell betartania a lakosságnak:

felelős fogyasztás (törekedjünk arra, hogy a napi teendők során, például mosogatás, tisztálkodás, ne pazaroljuk az ivóvizet),

ne locsoljunk a csapból folyó vízzel (ha van rá lehetőségünk, akkor üzemeltessük a fúrt kutakat vagy gyűjtsük össze az esővizet),

ritkább öntözés (csökkentsük a növényeknek szánt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát),

ne locsoljuk fel a járdát/utakat.

A takarékosság és ésszerű vízfogyasztás a nyári időszakban nagy hangsúlyt kell kapjon a mindennapjainkban

Az ivóvíz a jövőnk és a mindenkori fejlődésünk alapja. Hamarosan a megfelelő minőségű és mennyiségű vízhez való hozzájutás jelenti majd a legkomolyabb problémát az emberiség számára – írja a szövetség.

A szövetség azt is kiemeli, hogy a legjobb szomjoltó a csapvíz, ami nem terheli feleslegesen műanyagpalackokkal a környezetet sem.

Zalában komoly vízhiány lépett fel

Ahogy azt korábban megírtuk, több zalai településen súlyos ivóvízellátási gondok alakultak ki. A helyzet enyhítése érdekében a kiürült tározókat tartálykocsik segítségével pótolták. Arnhoffer András, az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: az idei nyári vízfelhasználás jelentősen meghaladja a tavalyi, szintén nehéz időszak adatait. Emiatt vízhasználati korlátozásokat kellett bevezetni, amelyek jelenleg már 69 település lakóit érintik.

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