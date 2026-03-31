2026.03.31.

Gumis lesz a húsvéti sárgatúród állaga? Ezt rontod el

A húsvéti sárgatúró a húsvét egyik jelképe, és bár nem készül minden családban, mégis úgy tűnik, kezd ismét visszatérni a köztudatba. Elkészítése nem bonyolult, azonban tartogat néhány buktatót, így mai Napi Tippünkben egy tipikus hibát mutatunk be nektek, amitől sokaknak gumis állagúvá válik a húsvéti sárgatúrója.

Hagyományos húsvéti sárgatúró
Mi az a sárgatúró?

A sárgatúró erősen vallási hátterű, húsvéthoz kapcsolódó, hagyományos görögkatolikus étel, ami a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellegzetes. Összetevői miatt (tej, tojás, cukor és vanília) a böjt utáni bőség és az újjászületés szimbóluma. Natúran, sósan és édesen is fogyasztják, sőt, tájegységenként is különböző elkészítési módok jellemzik. Például a Kárpátalján gyakran pászkával együtt készítik, míg Szatmárban néhol citromhéjat adnak hozzá.

Mi az, amit sokan elrontanak a húsvéti sárgatúró készítésekor?

Bár nem bonyolult, mégis számos buktatója lehet.

Az egyik legtipikusabb ilyen, ha túl gyorsan forraljuk fel a tejes-tojásos keveréket, mert ettől gumis állagúvá válik.

Így kerüljük el a gumis állagot

A titok, hogy alacsony lángon főzzük, folyamatosan kevergetve. Akkor lesz jó, ha kicsapódik és darabosodik.

Plusz tipp:

Használjunk teljes, vagyis 3,5 százalékos tejet, mert gazdagabb és krémesebb lesz a végeredmény!
Mivel lehet még izgalmasabbá tenni a sárgatúrót?

A klasszikus recept kristálycukorral dolgozik, de érdemes kipróbálni vaníliás cukorral is, mert egy kis extra ízt ad neki. Ha igazán krémes végeredményt szeretnél, akkor a zsíros tej mellett használj egy kis tejszínt is.

Extra hozzávalók, amikkel érdemes kipróbálni a sárgatúrót:

  • narancshéj
  • csipet fahéj
  • mazsola
  • sós verzióhoz: különféle zöldfűszerek

Érdemes akár egy éjszakát pihentetni, mert jobban összeérnek az ízek.

