Gumis lesz a húsvéti sárgatúród állaga? Ezt rontod el

Veled is előfordult már, hogy a húsvét egyik legjellegzetesebb étele nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna? Ez idén már nem fordulhat elő, hiszen most egy olyan jellemző hibát árulunk el nektek, amitől gumis állagúvá válhat a sárgatúró.
Mi az a sárgatúró?
A sárgatúró erősen vallási hátterű, húsvéthoz kapcsolódó, hagyományos görögkatolikus étel, ami a Hajdúságban és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jellegzetes. Összetevői miatt (tej, tojás, cukor és vanília) a böjt utáni bőség és az újjászületés szimbóluma. Natúran, sósan és édesen is fogyasztják, sőt, tájegységenként is különböző elkészítési módok jellemzik. Például a Kárpátalján gyakran pászkával együtt készítik, míg Szatmárban néhol citromhéjat adnak hozzá.
Mi az, amit sokan elrontanak a húsvéti sárgatúró készítésekor?
Bár nem bonyolult, mégis számos buktatója lehet.
Az egyik legtipikusabb ilyen, ha túl gyorsan forraljuk fel a tejes-tojásos keveréket, mert ettől gumis állagúvá válik.
Így kerüljük el a gumis állagot
A titok, hogy alacsony lángon főzzük, folyamatosan kevergetve. Akkor lesz jó, ha kicsapódik és darabosodik.
Plusz tipp:
Mivel lehet még izgalmasabbá tenni a sárgatúrót?
A klasszikus recept kristálycukorral dolgozik, de érdemes kipróbálni vaníliás cukorral is, mert egy kis extra ízt ad neki. Ha igazán krémes végeredményt szeretnél, akkor a zsíros tej mellett használj egy kis tejszínt is.
Extra hozzávalók, amikkel érdemes kipróbálni a sárgatúrót:
Érdemes akár egy éjszakát pihentetni, mert jobban összeérnek az ízek.