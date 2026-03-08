Gasztro

2026.03.08.

Heti Menü – Magyaros ételek hete a nagymama legfinomabb fogásaival

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Ha már nemzeti ünnep, akkor magyaros ételek. Nosztalgikus, hagyományos fogások és nemzeti kedvencek következnek, melyeket természetesen a nagymama készített legjobban. Érkezzen a heti menü!

Ne gondolkodjunk sokat a jövő heti menün, mi is lenne nosztalgikusabb, mint egy kiadós, magyaros ételekkel, menzás kedvencekkel és nagymamaféle ízekkel tarkított hét? A rántott hús, az édes paradicsomleves, a káposztás cvekedli, a sajtos rúd vagy a meggyes pite mind-mind olyan fogások, melyeket sosem fogunk tudni úgy reprodukálni, hogy a nagyi nyomdokaiba léphessünk. Mi azért megpróbáljuk, éppen ezért nektek is elhoztuk a legtutibb recepteket!

Következzen a heti menü, telis-tele nosztalgikus magyaros fogásokkal - melyik a te kedvenced?

