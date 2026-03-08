Heti Menü – Magyaros ételek hete a nagymama legfinomabb fogásaival

Ne gondolkodjunk sokat a jövő heti menün, mi is lenne nosztalgikusabb, mint egy kiadós, magyaros ételekkel, menzás kedvencekkel és nagymamaféle ízekkel tarkított hét? A rántott hús, az édes paradicsomleves, a káposztás cvekedli, a sajtos rúd vagy a meggyes pite mind-mind olyan fogások, melyeket sosem fogunk tudni úgy reprodukálni, hogy a nagyi nyomdokaiba léphessünk. Mi azért megpróbáljuk, éppen ezért nektek is elhoztuk a legtutibb recepteket!
Következzen a heti menü, telis-tele nosztalgikus magyaros fogásokkal - melyik a te kedvenced?
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű340Kalória9.4gFehérje60.3gSzénhidrát7.4gZsír
-
Főétel
Káposztás cvekedliadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű607Kalória20.1gFehérje110.7gSzénhidrát9.7gZsír
-
Desszert
Lekváros-túrós töltött zsömleadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű554Kalória23.4gFehérje64.4gSzénhidrát21.9gZsír
hétfő
-
-
-
Leves
Klasszikus karfiollevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű197Kalória3.5gFehérje14gSzénhidrát11gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű589Kalória52.7gFehérje13.2gSzénhidrát34.9gZsír
-
Köret
Tökéletes burgonyapüréadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű2888Kalória23.6gFehérje140.2gSzénhidrát255.6gZsír
kedd
-
-
-
Leves
LebbencslevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű432Kalória12gFehérje27.9gSzénhidrát28gZsír
-
Főétel
Savanykás sóskafőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű316Kalória18.1gFehérje38.8gSzénhidrát10.6gZsír
-
Desszert
Juhtúrós-sajtos rúdadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű948Kalória23gFehérje59.7gSzénhidrát68.9gZsír
szerda
-
-
-
Leves
TojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű129Kalória4.2gFehérje8.8gSzénhidrát8.4gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű121Kalória1gFehérje7.8gSzénhidrát7.7gZsír
-
Desszert
Sárgabaracklekváros buktaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű419Kalória8.7gFehérje72gSzénhidrát9.8gZsír
csütörtök
-
-
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű356Kalória6gFehérje24.1gSzénhidrát27.9gZsír
-
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű438Kalória10.8gFehérje67.9gSzénhidrát13.4gZsír
-
Desszert
Klasszikus meggyes piskótaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű191Kalória6.8gFehérje32gSzénhidrát4.1gZsír
péntek
-
-
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes2482Kalória48gFehérje21.9gSzénhidrát247.9gZsír
-
Desszert
Legfinomabb kakaós csigaadagIdőpKöltségolcsóNehézségnehéz594Kalória9.5gFehérje61.6gSzénhidrát35.6gZsír
szombat
-
-
-
Leves
Aranyló tyúkhúslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű231Kalória20.5gFehérje25.5gSzénhidrát5gZsír
-
Főétel
Békebeli rántott húsadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű664Kalória45.3gFehérje73.4gSzénhidrát19.2gZsír
-
Desszert
Diós Kossuth-kifliadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű314Kalória5gFehérje28.9gSzénhidrát20.6gZsír
vasárnap
-