levesek húsleves

Scrippelle ’mbusse - olasz palacsinta húslevesben

Scrippelle ’mbusse - olasz palacsinta húslevesben
Hering András
Három feltekert, papírvékony olasz sós palacsinta (scrippelle ’mbusse) forró, aranyló húslevesben.
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

248
Kalória
16.6g
Fehérje
12.6g
Szénhidrát
11g
Zsír
196g
Víz
197g
Koleszterin
405mg
Élelmi rost
247.1mg
Cukor
Elkészítés

  1. A tojásokat egy tálban felverjük, hozzáadjuk a lisztet és a sót, majd csomómentesre keverjük. Fokozatosan hozzáöntjük a vizet, amíg teljesen sima, tejszerűen híg állagú tésztát kapunk. (Hígabb legyen, mint a magyar palacsintatészta.) Ha van rá időnk, 20–30 percig pihentetjük.
  2. Egy serpenyőt vékonyan kiolajozunk, majd nagyon vékony, világos palacsintákat sütünk. Nem kell barnára pirítani, maradjanak halványak és puhák. A mennyiségből kb. 10–12 darab készül.
  3. A kész scrippelléket megszórjuk reszelt sajttal, majd szorosan feltekerjük.
  4. Adagonként 2–3 tekercset mélytányérba helyezünk, és felöntjük lobogóan forró húslevessel. A tetejét még egy kevés sajttal megszórjuk, és azonnal tálaljuk.
  5. A siker kulcsa a forró leves és a papírvékony palacsinta. Ha túl sűrűnek érzed a tésztát, bátran hígítsuk még egy kevés vízzel – itt tényleg a könnyedség a lényeg.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 30 p
Ha azt hitted, a palacsinta csak édes lehet, az abruzzóiak most meglepnek. A scrippelle ’mbusse egy különleges, mégis végtelenül egyszerű olasz fogás: papírvékony, sós palacsinták reszelt sajttal feltekerve, majd forró húslevesben megfürdetve. Könnyű, mégis tartalmas, igazi lélekmelegítő egy tányérban.

Három feltekert olasz sós palacsinta (scrippelle) aranyló húslevesben, tetejükön reszelt parmezánnal egy kerámiatálban.
Olasz komfortétel egy tálban: sajtos scrippelle forró húslevesben.
Hering András

Ha azt mondjuk palacsinta, a legtöbbünknek lekvár, kakaó vagy túró ugrik be. Az olaszok viszont képesek voltak ezt az egyszerű tésztát teljesen új szintre emelni: az abruzzói scrippelle ’mbusse nem desszert, hanem lélekmelegítő levesfogás. Papírvékony sós palacsinták, reszelt sajttal feltekerve, majd forró húslevesben megfürdetve – elsőre szokatlan, de az első kanál után teljesen érthető.

Mit jelent az, hogy ’mbusse?

Az étel neve az olasz dialektusból származik: az „mbusse” nagyjából azt jelenti, hogy „megfürdetve” vagy „belemerítve”. És tényleg ez történik: a feltekert, sajttal töltött palacsintákat lobogóan forró csirkehúslevesbe helyezik, ahol kissé átmelegszenek, megpuhulnak, és magukba szívják az ízeket.

Egy félresikerült desszertből született klasszikus?

A legenda szerint a scrippelle egy véletlen konyhai balesetből született: egy szakács állítólag beleejtett egy palacsintát a levesbe, majd nem akarta kidobni, inkább megkóstolta. A végeredmény annyira jól sikerült, hogy külön fogássá vált. Hogy igaz-e a történet? Nem tudni, de az biztos, hogy az étel mára az abruzzói konyha egyik ikonikus eleme.

Miért ennyire különleges?

A scrippelle tésztája sokkal hígabb, mint a magyar palacsintáé, így egészen vékony, szinte kreppszerű lapok sülnek belőle. Nincs benne cukor, nincs benne tej az eredeti változatban: tojás, liszt és víz az alapja. A töltelék pedig egyszerű: jó minőségű pecorino vagy parmezán.

Az étel szépsége az egyszerűségében rejlik. Néhány alapanyag, mégis elegáns, letisztult és meglepően kifinomult végeredmény.

Sajttal töltött, feltekert palacsinták forró csirkehúslevesben, frissen reszelt parmezánnal megszórva.
Amikor a palacsinta levesbetétté válik – így néz ki az abruzzói scrippelle ’mbusse.
Hering András

Mikor készítsük?

Olaszországban gyakran ünnepi alkalmakkor, például karácsonykor kerül az asztalra első fogásként, de valójában bármikor tökéletes választás, amikor:

  • maradt egy nagyobb adag húslevesünk,
  • könnyű, mégis tartalmas fogást szeretnénk,
  • valami újat próbálnánk ki a klasszikus palacsintán túl.

Leves vagy főétel?

Magyar szemmel inkább gazdagított húslevesnek tűnik, de olasz értelemben „primo piatto”, vagyis első fogás. Könnyed, mégis laktató, a sajt krémessége és a leves melegsége együtt igazán komfortos kombináció.

Ha szereted a különleges, mégis egyszerű mediterrán fogásokat, a scrippelle ’mbusse garantáltan meglepetést okoz – és jó eséllyel vissza is térsz majd hozzá.

Olasz scrippelle ’mbusse: három vékony palacsinta húslevesben, tetején reszelt sajt és kevés bors.
Papírvékony olasz palacsinta, reszelt parmezán és forró húsleves – egyszerű, mégis zseniális kombináció.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

