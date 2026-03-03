Scrippelle ’mbusse - olasz palacsinta húslevesben

Olasz komfortétel egy tálban: sajtos scrippelle forró húslevesben. Hering András

Ha azt mondjuk palacsinta, a legtöbbünknek lekvár, kakaó vagy túró ugrik be. Az olaszok viszont képesek voltak ezt az egyszerű tésztát teljesen új szintre emelni: az abruzzói scrippelle ’mbusse nem desszert, hanem lélekmelegítő levesfogás. Papírvékony sós palacsinták, reszelt sajttal feltekerve, majd forró húslevesben megfürdetve – elsőre szokatlan, de az első kanál után teljesen érthető.

Mit jelent az, hogy ’mbusse?

Az étel neve az olasz dialektusból származik: az „mbusse” nagyjából azt jelenti, hogy „megfürdetve” vagy „belemerítve”. És tényleg ez történik: a feltekert, sajttal töltött palacsintákat lobogóan forró csirkehúslevesbe helyezik, ahol kissé átmelegszenek, megpuhulnak, és magukba szívják az ízeket.

Egy félresikerült desszertből született klasszikus?

A legenda szerint a scrippelle egy véletlen konyhai balesetből született: egy szakács állítólag beleejtett egy palacsintát a levesbe, majd nem akarta kidobni, inkább megkóstolta. A végeredmény annyira jól sikerült, hogy külön fogássá vált. Hogy igaz-e a történet? Nem tudni, de az biztos, hogy az étel mára az abruzzói konyha egyik ikonikus eleme.

Miért ennyire különleges?

A scrippelle tésztája sokkal hígabb, mint a magyar palacsintáé, így egészen vékony, szinte kreppszerű lapok sülnek belőle. Nincs benne cukor, nincs benne tej az eredeti változatban: tojás, liszt és víz az alapja. A töltelék pedig egyszerű: jó minőségű pecorino vagy parmezán.

Az étel szépsége az egyszerűségében rejlik. Néhány alapanyag, mégis elegáns, letisztult és meglepően kifinomult végeredmény.

Amikor a palacsinta levesbetétté válik – így néz ki az abruzzói scrippelle ’mbusse. Hering András

Mikor készítsük?

Olaszországban gyakran ünnepi alkalmakkor, például karácsonykor kerül az asztalra első fogásként, de valójában bármikor tökéletes választás, amikor:

maradt egy nagyobb adag húslevesünk,

könnyű, mégis tartalmas fogást szeretnénk,

valami újat próbálnánk ki a klasszikus palacsintán túl.

Leves vagy főétel?

Magyar szemmel inkább gazdagított húslevesnek tűnik, de olasz értelemben „primo piatto”, vagyis első fogás. Könnyed, mégis laktató, a sajt krémessége és a leves melegsége együtt igazán komfortos kombináció.

Ha szereted a különleges, mégis egyszerű mediterrán fogásokat, a scrippelle ’mbusse garantáltan meglepetést okoz – és jó eséllyel vissza is térsz majd hozzá.

Papírvékony olasz palacsinta, reszelt parmezán és forró húsleves – egyszerű, mégis zseniális kombináció. Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering