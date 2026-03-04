A rostfogyasztással járó előnyöket mind kívülről fújjuk már: az elhízás elleni harctól kezdve a bélflóra épségéig, hosszú a lista, milyen krónikus betegségeket lehet megelőzni megfelelő mennyiségű rost bevitelével. Mutatunk 5 gyümölcsöt, amivel színesítheted az étrended, ugyanis több rostot tartalmaznak, mint egy tál zabpehely.

A rostdús ételek listájának élmezőnyébe tartozik a zabpehely, azonban miért korlátozódna erre az (viszonylag gyorsan megunható) alapanyagra figyelmünk, ha rostbevitelről van szó? Íme 5 olyan gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben!

5 gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben

Kattints a képre, és nézd meg, mely gyümölcsökben van több rost, mint a zabpehelyben!

5 fotó

A zabpehelyről

A zabpehelynek 100 grammja körülbelül 14 gramm rostot tartalmaz, így valóban nagyon előnyös választás. Felnőtteknek naponta 25-38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk, de ezt a mennyiséget sokan nem érik el.

A zabpehely segíti a bélműködést,

magas a fehérje- és az összetettszénhidrát-tartalma is, így kiegyensúlyozott vércukrot biztosít.

A 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség és a rák kockázatát is csökkenti.

Forrásunk volt.