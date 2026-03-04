5 gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben

A rostdús ételek listájának élmezőnyébe tartozik a zabpehely, azonban miért korlátozódna erre az (viszonylag gyorsan megunható) alapanyagra figyelmünk, ha rostbevitelről van szó? Íme 5 olyan gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben!
A zabpehelyről
A zabpehelynek 100 grammja körülbelül 14 gramm rostot tartalmaz, így valóban nagyon előnyös választás. Felnőtteknek naponta 25-38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk, de ezt a mennyiséget sokan nem érik el.
- A zabpehely segíti a bélműködést,
- magas a fehérje- és az összetettszénhidrát-tartalma is, így kiegyensúlyozott vércukrot biztosít.
- A 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség és a rák kockázatát is csökkenti.