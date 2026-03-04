Gasztro

2026.03.04.

5 gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben

Nosalty profilképe Nosalty

A rostfogyasztással járó előnyöket mind kívülről fújjuk már: az elhízás elleni harctól kezdve a bélflóra épségéig, hosszú a lista, milyen krónikus betegségeket lehet megelőzni megfelelő mennyiségű rost bevitelével. Mutatunk 5 gyümölcsöt, amivel színesítheted az étrended, ugyanis több rostot tartalmaznak, mint egy tál zabpehely.

A rostdús ételek listájának élmezőnyébe tartozik a zabpehely, azonban miért korlátozódna erre az (viszonylag gyorsan megunható) alapanyagra figyelmünk, ha rostbevitelről van szó? Íme 5 olyan gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben!

Körte félbe vágva
5 gyümölcs, amiben több rost van, mint egy tál zabpehelyben

Kattints a képre, és nézd meg, mely gyümölcsökben van több rost, mint a zabpehelyben!

5 fotó

A zabpehelyről

A zabpehelynek 100 grammja körülbelül 14 gramm rostot tartalmaz, így valóban nagyon előnyös választás. Felnőtteknek naponta 25-38 gramm rostot kellene fogyasztaniuk, de ezt a mennyiséget sokan nem érik el.

  • A zabpehely segíti a bélműködést,
  • magas a fehérje- és az összetettszénhidrát-tartalma is, így kiegyensúlyozott vércukrot biztosít.
  • A 2-es típusú cukorbetegség, a szívbetegség és a rák kockázatát is csökkenti.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

gyümölcssaláta

Ambrózia saláta

Fogyókúrám sokadik napján keresgéltem egy finom salátarecept után, majd szembejött az Ambrosia saláta. Nagyon megtetszett, persze nem valami diétás fogás. Klasszikus amerikai ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

nem-lehet-abbahagyni-csirke
csőben sült húsok

Nem-lehet-abbahagyni csirke

Ez a recept szeretett Anyósomtól, Zsike mamától származik. A neve nem túlzás, nagyon-nagyon fincsi! Viszont igazán CSAK FRISSEN jó, ezért inkább vendégváró egytálételnek érdemes ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept