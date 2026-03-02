7 nap, 7 étel – Krémes főzelékek és változatos feltétek hete

Ismét itt egy új hét, ezért most is összeállítottunk nektek egy menüajánlatot 7 napra, 7 étellel. Ezúttal a főzelékek és a feltétetek kerülnek középpontba, de higgyétek el, tényleg finom és izgalmas megoldásokat mutatunk!

A főzelék, mondhatjuk, hogy magyar találmány - de mindenképpen kelet-európai. Olcsó, zöldséges, igaz, konyhatechnológiai szempontból nem a legegészségesebb a pépesre főzés - inkább hagyjuk ressre a zöldségeket, és ne liszttel habarjunk, hanem magával a főzelékkel! 7 nap, 7 étel című sorozatunk új részében tehát húsos és húsmentes feltétekkel és különféle izgalmas főzelékvariációkkal érkezünk, gyertek velünk!

Finomfőzelék egyszerűen és gyorsan, recept a képre kattintva elérhető! Nosalty

