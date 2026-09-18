5 gasztroenterológus tipp, hogy utazás közben is rendben legyen az emésztésed

Az utazás sok szempontból kizökkent a megszokott ritmusból: máshogy étkezünk, kevesebbet mozgunk, hosszabb ideig ülünk, és gyakran a folyadékbevitelre is kevésbé figyelünk. Nem meglepő, ha ilyenkor az emésztésünk sem működik pontosan úgy, mint otthon.
A megváltozott rutin különösen a székletürítés rendszerességére lehet hatással. Egy gasztroenterológus szerint azonban nem feltétlenül kell megvárnunk, amíg kellemetlen panaszok jelentkeznek: már az utazás alatt is érdemes néhány egyszerű, bélbarát szokást megtartani.
Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mit ajánlanak a gasztroenterológusok utazáshoz!
Tudtad?
Amikor hosszabb útra indulsz, már előző este készíts össze egy kulacsot és néhány rostos, könnyen szállítható harapnivalót, például gyümölcsöt, dióféléket vagy magvakat.
Így kisebb eséllyel marad ki a folyadék és a rost akkor is, ha útközben nincs sok választási lehetőséged.
A legfontosabb pedig: ne próbáld egyetlen nap alatt helyrehozni az étrendedet. Az emésztésnek általában többet jelent a következetes, kiegyensúlyozott rutin, mint egy-egy tökéletesre sikerült étkezés.
Emésztési panaszok? Nem mindegy, hogy kezeljük!