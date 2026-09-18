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2026.09.18.

5 gasztroenterológus tipp, hogy utazás közben is rendben legyen az emésztésed

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Nyaralás, hosszú autóút vagy repülés alatt könnyen felborulhat a megszokott étkezési rutin, de néhány egyszerű szokással sokat tehetsz azért, hogy a bélrendszered is jól viselje az utazást.

Az utazás sok szempontból kizökkent a megszokott ritmusból: máshogy étkezünk, kevesebbet mozgunk, hosszabb ideig ülünk, és gyakran a folyadékbevitelre is kevésbé figyelünk. Nem meglepő, ha ilyenkor az emésztésünk sem működik pontosan úgy, mint otthon.

A megváltozott rutin különösen a székletürítés rendszerességére lehet hatással. Egy gasztroenterológus szerint azonban nem feltétlenül kell megvárnunk, amíg kellemetlen panaszok jelentkeznek: már az utazás alatt is érdemes néhány egyszerű, bélbarát szokást megtartani.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mit ajánlanak a gasztroenterológusok utazáshoz!

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Tudtad?

Az emésztésünk számára nemcsak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mennyire változik meg a megszokott napi rutinunk. Az utazás során egyszerre módosulhat az étkezés, a mozgás, a folyadékbevitel, az alvás és a stressz szintje.

Amikor hosszabb útra indulsz, már előző este készíts össze egy kulacsot és néhány rostos, könnyen szállítható harapnivalót, például gyümölcsöt, dióféléket vagy magvakat.

Így kisebb eséllyel marad ki a folyadék és a rost akkor is, ha útközben nincs sok választási lehetőséged.

A legfontosabb pedig: ne próbáld egyetlen nap alatt helyrehozni az étrendedet. Az emésztésnek általában többet jelent a következetes, kiegyensúlyozott rutin, mint egy-egy tökéletesre sikerült étkezés.

Emésztési panaszok? Nem mindegy, hogy kezeljük!

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