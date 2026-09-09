Jó a tea fejfájásra? Ezek a fajták enyhíthetik, ezek pedig ronthatják a tüneteket

Amikor megfájdul a fejünk, egy csésze meleg tea egyszerű és természetes megoldásnak tűnhet a kellemetlen tünetek enyhítésére. A konkrét tea kiválasztása azonban nem mindig egyértelmű: bizonyos fajták segíthetnek, míg mások egyes embereknél akár fokozhatják is a fejfájást.

A tea a folyadékpótláson és a relaxáló hatáson keresztül enyhítheti a fejfájást, de a koffein és más összetevők egyeseknél éppen ellenkező hatást válthatnak ki.

a folyadékpótláson és a keresztül enyhítheti a fejfájást, de a és más összetevők egyeseknél éppen ellenkező hatást válthatnak ki. Figyeld meg, hogy milyen teákat iszol, és vezess akár rövid naplót a teafogyasztásodról és a fejfájásos tünetekről, így könnyebben felismerheted, mely fajták segítenek, illetve melyek ronthatnak az állapotodon .

és vezess akár rövid a teafogyasztásodról és a fejfájásos tünetekről, így könnyebben felismerheted, mely fajták segítenek, illetve melyek . Ha megismered a saját fejfájásod lehetséges kiváltó tényezőit, könnyebben megelőzheted a kellemetlen fejfájásokat, és hatékonyabban kezelheted a tüneteket!

Egyes teák összetevői akár fejfájást is kiválthatnak

A különféle teák fejfájásra gyakorolt hatása nagyban függ a következőktől:

milyen teát választunk,

mennyi koffeint fogyasztunk,

illetve hogyan reagál rá a szervezetünk.

Tudtad?A tea egyes összetevői fejfájást is kiválthatnak! A fekete tea, a matcha, az oolong tea vagy az Earl Grey például koffeint tartalmazhat. A túl sok koffein egyeseknél fejfájást válthat ki, illetve függőséget is kialakíthat. Ha valaki rendszeresen nagyobb mennyiségű koffeint fogyaszt, majd hirtelen csökkenti a bevitelét, megvonási tünetek jelentkezhetnek, például fáradtság vagy fejfájás.

A túlzott koffeinbevitel az alvásminőségre is hatással lehet

A rosszabb alvás pedig önmagában is gyakori kiváltó oka lehet a fejfájásnak. Éppen ezért fejfájás esetén sokan inkább a koffeinmentes gyógyteákat választják.

A gyógynövényekből, például mentából vagy kamillából készült teák általában nem tartalmaznak koffeint, így kevésbé valószínű, hogy ilyen módon befolyásolják a tüneteket.

Arra azonban érdemes figyelni, hogy bizonyos gyógynövények sem mindenkinél hatnak ugyanúgy:

Például az édesgyökér nagyobb mennyiségben fogyasztva befolyásolhatja az aldoszteron nevű hormon szintjét, ami egyes esetekben fejfájással is összefügghet.

nagyobb mennyiségben fogyasztva befolyásolhatja az aldoszteron nevű hormon szintjét, ami egyes esetekben fejfájással is összefügghet. A teákban található tanninok pedig szintén kiválthatnak panaszokat az arra érzékenyeknél.

A tea másoknál éppen enyhítheti a fejfájást

Bár vannak olyan helyzetek, amikor a tea ronthatja a fejfájást, sok embernél éppen ellenkezőleg működik. Ennek egyik legegyszerűbb oka a folyadékpótlás.

Már enyhe kiszáradás is okozhat fejfájást, így egy csésze tea önmagában is segíthet, ha a kellemetlen tüneteket az alacsony folyadékbevitel váltotta ki.

A koffein ráadásul nem mindenkinél ellenség: mérsékelt mennyiségben egyes embereknél akár enyhítheti is a fejfájást. A koffein hatással lehet az erekre, és bizonyos esetekben csökkentheti a fejfájással járó panaszokat.

A tea nyugtató, relaxáló hatása szintén szerepet játszhat. Különösen a stresszhez vagy feszültséghez kapcsolódó fejfájások esetében segíthet az, hogy néhány percet pihenéssel, egy meleg ital elfogyasztásával töltünk.

Melyik tea segíthet fejfájás esetén?

Mivel a tea hatása nagyon egyéni, nincs olyan fajta, amely mindenkinél biztosan enyhíti a fejfájást. Egyes teák azonban összetevőik miatt gyakrabban kerülnek szóba természetes kiegészítőként.

Az alábbi három teafajta általában működik, kattints a képre a galériáért!

3 fotó

Érdekesség: a kurkumát (kurkumint) vagy kamillát tartalmazó teák szintén ígéretesek lehetnek, de ezek esetében még több kutatás szükséges ahhoz, hogy egyértelmű következtetéseket lehessen levonni.

Figyeld meg, melyik tea válik be nálad

A fejfájás kialakulását számos tényező befolyásolhatja, ezért nem lehet általánosan kijelenteni, hogy egy adott tea mindenkinél hatásos lesz. Ugyanaz egy adott ital az egyik embernek segíthet, míg másnál kellemetlen tüneteket válthat ki.

A teék hatása egyéni, nincs olyan fajta, amely mindenkinél biztosan enyhíti a fejfájást

Érdemes megfigyelni, hogy milyen teák után érzed jobban vagy rosszabbul magad, mennyi koffeint fogyasztasz egy nap, és milyen egyéb tényezők – például stressz, kevés alvás vagy folyadékhiány – lehetnek jelen a háttérben.

Fontos: ha a fejfájás gyakori, erős vagy visszatérően jelentkezik, érdemes orvossal vagy dietetikussal is egyeztetni a lehetséges kiváltó okokról!



Ezek a legjobb teák, amik rendbe teszik a rendetlenkedő gyomrodat

Forrásunk volt.