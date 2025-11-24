Gasztro

Itt vannak a pontos mennyiségek: ennyi folyadékra van szükséged életkorod alapján

Azt mind tudjuk, hogy megfelelő folyadékbevitel nagyon fontos testünk rendeltetésszerű működéséhez és a jó egészséghez, arról azonban már kevesebbet hallani, hogy egyénenként pontosan mennyi folyadékra lenne szükségünk napi szinten. Lássuk, életkor alapján mennyi az annyi!

A pontos mennyiség függ az életkortól, nemtől, fizikai aktivitásról, testtömegtől és még az éghajlattól is. A folyadékbevitelre van egy általános ajánlás a napi 8 pohár vízzel, azonban ennél sokkal árnyaltabb a helyzet. Lássuk, az életkorunk szerint mennyi folyadékot kellene meginnunk napi szinten!

Vizes poharat tartó nő
Igazából nincsenek merev szabályok, kinek mennyi folyadékra van szüksége, és a sokat emlegetett 8 pohár víz sem alkalmazható univerzálisan. Most egy életkor szerinti ajánlás következik, amit egyéb tényezők, úgy mint a fizikai aktivitás természetesen felülírhatnak.

Életkorunk szerint ennyi folyadékra van szükségünk napi szinten

Változatos étkezés mellett:

  • 1-3 éves korig: 0,9-1 liter
  • 4-8 éves korig: 1,3 liter
  • 9-13 éves lányok: 1,5 liter
  • 9-13 éves fiúk: 1,7 liter
  • nők esetében (14 éves kor felett): 1,6 liter
  • férfiak esetében(14 éves kor felett): 2 liter folyadékot kéne fogyasztanunk naponta.

Ennek betartása számos előnnyel jár, például javuló agyfunkció és energiaszint, jobb anyagcsere és emésztés, vese- és húgyúti egészség. Emellett szép, egészséges, rugalmas bőrt eredményez a megfelelő mennyiségű víz elfogyasztása.

Fontos: lehetőleg sima mentes vizet igyunk, ne hozzáadott cukros üdítőket, kávét, gyümölcsleveket vagy alkoholt!

