Az igazság ezúttal is árnyaltabb: az, hogy érdemes-e enni sport előtt, attól függ, milyen mozgást végzel, mikor edzel, és mi a célod.

Az edzés előtti étkezés kérdése régóta megosztja azokat, akik rendszeresen mozognak. Van, aki esküszik az éhgyomros tréningre, mert úgy érzi, könnyebbnek, frissebbnek érzi magát tőle, míg mások egy falat nélkül el sem tudják kezdeni a mozgást. A szakértők szerint azonban nincs mindenkire érvényes, egyetlen jó válasz. A döntést több tényező is befolyásolja, köztük az edzés intenzitása, időpontja és az is, hogy fogyásra, állóképességre vagy izomépítésre törekszünk.

Jobb üres gyomorral edzeni? Ezt mondják a szakértők

Mi történik, ha eszel edzés előtt?

A szervezetnek energiára van szüksége ahhoz, hogy az izmok megfelelően működjenek. Ezt az energiát elsősorban a szénhidrátok biztosítják. Ha valaki hosszabb ideje nem evett, a vércukorszintje alacsonyabb lehet, ami fáradékonyságot, gyengébb koncentrációt és gyorsabb kifulladást okozhat.

Egy könnyű étkezés vagy snack edzés előtt segíthet abban, hogy tovább bírd a terhelést, erősebbnek érezd magad, és hatékonyabban dolgozzanak az izmok.

Különösen súlyzós edzés előtt lehet előnyös, ha a szervezet rendelkezik némi könnyen hozzáférhető energiával. A szakértők szerint a fehérje és a szénhidrát kombinációja ilyenkor különösen jó választás lehet, mert egyszerre támogatja a teljesítményt és a regenerációt.

Mikor lehet jó az éhgyomros edzés?

Nem mindenki érzi jól magát, ha evés után mozog. Sokan kifejezetten kellemetlennek találják a teltségérzetet, különösen intenzívebb edzésformák esetén. Reggeli sportnál az is gyakori, hogy egyszerűen nincs idő vagy kedv étkezni indulás előtt.

Ilyen helyzetekben egy rövidebb, kevésbé megterhelő edzés éhgyomorra is teljesen rendben lehet, ha közben nem jelentkezik gyengeség vagy rosszullét.

A szakértők szerint a legfontosabb szempont ilyenkor az egyéni komfortérzet és az energiaszint. Ha valaki jól teljesít étkezés nélkül is, nem feltétlenül szükséges erőltetnie az előtte evést.

Nem feltétlenül szükséges erőltetni az evést edzés előtt

Mit érdemes enni sport előtt?

Edzés előtt nem kell nehéz vagy bonyolult fogásokban gondolkodni. Egy könnyen emészthető kisebb étkezés is bőven elegendő lehet. Jó választás lehet például egy banán, egy pohár joghurt, egy kis adag zabkása, egy pirítós mogyoróvajjal vagy akár egy kisebb szendvics.

Arra viszont érdemes figyelni, hogy a túl zsíros vagy túl rostos ételek közvetlenül mozgás előtt megterhelhetik az emésztést. Ezek lassabban ürülnek a gyomorból, ezért kellemetlen teltségérzetet okozhatnak edzés közben.

Mikor időzítsd az étkezést?

Az időzítés legalább annyira fontos, mint az, hogy mit eszel. Általános szabályként a nagyobb étkezéseket érdemes két-három órával edzés előtt elfogyasztani, míg egy kisebb snack akár fél-egy órával korábban is beleférhet. Így a szervezetnek van ideje megemészteni az ételt, ugyanakkor az energia még rendelkezésre áll a mozgás során.

Az edzés utáni étkezésről sem szabad megfeledkezni

Bár sok szó esik arról, kell-e enni sport előtt, az edzés utáni étkezés legalább ilyen fontos. A fehérje segíti az izmok regenerációját, a szénhidrát pedig hozzájárul az energiaraktárak feltöltéséhez. Nem szükséges rögtön fehérjeturmixhoz nyúlni: egy normál, kiegyensúlyozott étkezés is elegendő lehet.

