Okos uzsiötletek pár kattintásra

Reggeli kapkodás, uzsonnásdoboz a konyhapulton, és az örök kérdés: mi kerüljön bele, ami gyors, tápláló, és a gyerek is szívesen megeszi? Erre a dilemmára kínál innovatív megoldást a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács által létrehozott Tejszív Uzsonnatervező, amely mesterséges intelligencia segítségével állít össze kiegyensúlyozott harapnivalókat. A rendszerbe most ingyenesen lehet regisztrálni, és az új felhasználók ajándékokat is nyerhetnek.

Okos ötletek az OKOSTÁNYÉR® alapján

Az Uzsonnatervező a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kidolgozott OKOSTÁNYÉR® ajánlásaira épül, és célja felhívni a figyelmet a változatos táplálkozásban fontos szerepet játszó tejtermékekre, különösen a Tejszív és Sajtszív védjeggyel ellátott hazai termékekre.

A szülő beállíthatja a gyermeke uzsiprofiljában az életkort, a preferenciákat és a kerülendő alapanyagokat, ha pedig megadja a „Spájz” funkcióban, milyen hozzávalók vannak otthon, a rendszer ezekből állítja össze az ötleteket.

A mesterséges intelligencia kiterjedt adatbázis, illetve nemzetközi és hazai tápértékadatok alapján számolja ki az ajánlások tápanyagtartalmát, de fontos kiemelni, hogy ezek az iránymutatások nem helyettesítik a személyre szabott dietetikai tanácsadást.

Az egészséges uzsiötletek mellett nyeremények is várnak

Azok, akik május 11. és 24. között regisztrálnak, és legalább két ismerősüket meghívják, osztálykirándulást nyerhetnek, ezen kívül további értékes ajándékok is gazdára találnak.