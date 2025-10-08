Életmód

2025.10.08.

4 módszer, hogy könnyedén megszabadulhass a kellemetlen puffadástól

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

Ki ne ismerné a puffadással járó kellemetlen érzéseket? Bár számos oka lehet a puffadásnak, ha nem áll komolyabb egészségügyi probléma a háttérben, az alábbi 4 módszer segíthet, hogy megszabadulj tőle.

Úgy érzed mindjárt felszállsz, annyira puffadsz? Az utóbbi években a közösségi médiát bejárta a házi praktika, miszerint a köldökbe öntött ricinusolaj segít csökkenteni a felfúvódást. A ricinusolaj azonban nem egy tudományosan igazolt csodaszer, így érdemes fenntartásokkal kezelni az ilyen jellegű ajánlásokat. Számos más természetes és kutatásokkal igazolt módszer létezik azonban a puffadás csökkentésére és az emésztőrendszer egészségének javítására. Íme néhány egyszerű szokás, amit beépíthetsz a napi rutinodba a boldogabb bélműködésért.

Kattints a képre és nyílik a galéria!

4 fotó

Fontos!

A puffadásnak számos oka lehet, az emésztési és bélproblémáktól az ételérzékenységig, ételallergiáig. Mindenképp érdemes orvossal konzultálni, ha huzamosabb ideig fennállnak a tünetek.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

hagyományos lángos

Klasszik lángos

A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies ...

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-majgombocleves
májgaluskaleves

Klasszikus májgombócleves

Egy egyszerű zöldséglevest viszonylag könnyen varázsolhatunk gazdag, tartalmas levessé, főleg, ha májgombócokat főzünk hozzá. Igazi klasszikus recept, amin tényleg nincs miért csavarni ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept