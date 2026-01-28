Életmód

2026.01.28.

Agyköd, tompultság, feledékenység – Ezt a fontos vitamint hiányolhatja a tested

Ha mindent elfelejtesz, ködösek a gondolataid, és finoman szólva sem érzed magad szellemileg frissnek, vélhetően egy fontos vitamin pótlása segíteni fog rajtad: ez pedig a D-vitamin.

Ha azt érzed, szellemileg lelassultál, nehezen forog az agyad, alig emlékszel dolgokra, feledékenység jellemez, és képtelen vagy koncentrálni, elsősorban a tápanyagbevitelben keresd a problémát - a megfelelő alvásmennyiség és -minőség mellett, természetesen.

Jöhet a D-vitamin, azaz a napfényvitamin!

A tápanyagbevitelbe a vitaminbevitel beletartozik, ha az agy egészséges, friss működéséről van szó, és ezen belül is kiemelkedik a D-vitamin. Átlagosan három emberből egy szenved D-vitamin-hiánytól, tudtad?

A D-vitamin jótékony hatásai

  • csontok, fogak és izmok épségének megőrzése
  • kalcium/foszfor felszívódás
  • erősíti az immunrendszert: fertőzések, autoimmun betegségek ellen is fontos
  • támogatja a szív- és érrendszert
  • felel az idegrendszer egészségéért, így a hangulatunkért, agyműködésünkért
  • tüdő működését is segíti
  • szabályozza a vércukorszintet,
  • csökkenti a fáradtságot és a daganatok kockázatát is.
Vitaminosdobozok felett ülő, aggódó nő
Agyköd, feledékenység? Pótold a D-vitamint!

Általánosságban elmondható, hogy a laborvizsgálat során a 75 nm/l-es szint fogadható el normál tartománynak. A téli hónapokban napi 2000 egység D3-vitamin fogyasztása javasolt. D-vitamin-hiány, bizonyos betegségek esetén szükséges lehet ennél nagyobb mennyiség, orvosi felügyelet mellett

- írja a semmelweis.hu.

Mit okozhat a D-vitamin hiánya?

  • állandó fáradtságot, kimerültséget, lehangoltságot
  • szellemi hanyatlást, feledékenységet, motivációhiányt
  • izomgyengeséget, csontfájdalmakat (különösen hát- és lábfájdalmat)
  • gyakori fertőzéseket, légúti betegségeket
  • alvászavarokat
  • később csontritkulást vagy akár csontlágyulást okozhat.
D-vitaminban dús ételek (tojás, lazac, bab, tökmag, sajt, spenót)
D-vitaminban dús ételek

A D-vitamin pótlása: napfény, ételek (zsíros halak, pl. lazac, hering, makréla, tonhal, tőkehalmájolaj, tojássárgája, sajtok, máj, valamint a napfénynek kitett gombák (különösen a shiitake!) segítségével, illetve étrend-kiegészítőkkel lehetséges.

Forrásunk volt.

