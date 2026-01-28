Agyköd, tompultság, feledékenység – Ezt a fontos vitamint hiányolhatja a tested

Ha azt érzed, szellemileg lelassultál, nehezen forog az agyad, alig emlékszel dolgokra, feledékenység jellemez, és képtelen vagy koncentrálni, elsősorban a tápanyagbevitelben keresd a problémát - a megfelelő alvásmennyiség és -minőség mellett, természetesen.
Jöhet a D-vitamin, azaz a napfényvitamin!
A D-vitamin jótékony hatásai
- csontok, fogak és izmok épségének megőrzése
- kalcium/foszfor felszívódás
- erősíti az immunrendszert: fertőzések, autoimmun betegségek ellen is fontos
- támogatja a szív- és érrendszert
- felel az idegrendszer egészségéért, így a hangulatunkért, agyműködésünkért
- a tüdő működését is segíti
- szabályozza a vércukorszintet,
- csökkenti a fáradtságot és a daganatok kockázatát is.
Általánosságban elmondható, hogy a laborvizsgálat során a 75 nm/l-es szint fogadható el normál tartománynak. A téli hónapokban napi 2000 egység D3-vitamin fogyasztása javasolt. D-vitamin-hiány, bizonyos betegségek esetén szükséges lehet ennél nagyobb mennyiség, orvosi felügyelet mellett- írja a semmelweis.hu.
Mit okozhat a D-vitamin hiánya?
- állandó fáradtságot, kimerültséget, lehangoltságot
- szellemi hanyatlást, feledékenységet, motivációhiányt
- izomgyengeséget, csontfájdalmakat (különösen hát- és lábfájdalmat)
- gyakori fertőzéseket, légúti betegségeket
- alvászavarokat
- később csontritkulást vagy akár csontlágyulást okozhat.
A D-vitamin pótlása: napfény, ételek (zsíros halak, pl. lazac, hering, makréla, tonhal, tőkehalmájolaj, tojássárgája, sajtok, máj, valamint a napfénynek kitett gombák (különösen a shiitake!) segítségével, illetve étrend-kiegészítőkkel lehetséges.