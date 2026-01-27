11 bélbarát élelmiszer, ami egy gasztroenterológus konyhájából soha nem hiányzik

Egy gasztroenterológus napjai arról szólnak, hogy a páciensek emésztésével, étkezési szokásaival, életmódjával foglalkozik - és persze emésztőrendszeri betegségeivel. Így adja magát, hogy ha valaki, ő biztosan tudja, mi számít általánosan egészséges, tápláló, ajánlottan fogyasztandó, bélbarát alapanyagnak - mind saját részére, mind a legtöbb ember számára. Lássuk, mi az a tizenegy alapanyag, amit Dr. Arif Hussenbux brit gasztroenterológus mindig tart otthon (és vélhetően nem ő az egyetlen) - az eredeti cikket itt találjátok.
Figyelem, emésztőrendszert érintő betegségben szenvedő vagy különféle megszorító diétákat követő egyének mindig az orvosi utasításkat részesítsék előnyben!
Nézd végig az egészséges, bélbarát alapanyagok galériáját, kattints a képre!
Receptajánló a fent említett alapanyagokkal: