2026.01.27.

11 bélbarát élelmiszer, ami egy gasztroenterológus konyhájából soha nem hiányzik

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Étkezési trendek jönnek-mennek, azonban van pár alapanyag, ami mellett a legtöbb szakértő és laikus is kitart, mint egészséges, ajánlott élelmiszer. Lássuk, mi az, amit a legtöbb gasztroenterológus konyhájában fellelhetünk.

Egy gasztroenterológus napjai arról szólnak, hogy a páciensek emésztésével, étkezési szokásaival, életmódjával foglalkozik - és persze emésztőrendszeri betegségeivel. Így adja magát, hogy ha valaki, ő biztosan tudja, mi számít általánosan egészséges, tápláló, ajánlottan fogyasztandó, bélbarát alapanyagnak - mind saját részére, mind a legtöbb ember számára. Lássuk, mi az a tizenegy alapanyag, amit Dr. Arif Hussenbux brit gasztroenterológus mindig tart otthon (és vélhetően nem ő az egyetlen) - az eredeti cikket itt találjátok.

Figyelem, emésztőrendszert érintő betegségben szenvedő vagy különféle megszorító diétákat követő egyének mindig az orvosi utasításkat részesítsék előnyben!

Nézd végig az egészséges, bélbarát alapanyagok galériáját, kattints a képre!

édesburgonya sütve
olajjal csurgatott friss saláta
sült karfiol tepsin
egy pohár kefir
egy tál áfonya
11 fotó

Receptajánló a fent említett alapanyagokkal:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

