2026.01.20.

Egy új tanulmány szerint ez a 3 élelmiszer segít, ha rendszeresen székrekedés gyötör

Nosalty profilképe Nosalty

A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.

Az angliai King's College által publikált tanulmányban, amely a The Journal of Human Nutrition & Dietetics and Neurogastroenterology & Motility folyóiratban jelent meg, a kutatók rámutattak három olyan specifikus élelmiszerre, amely jótékony hatással van belekre, ha székrekedésünk van. Nézzük, milyen élelmiszerekről van szó, hátha ez a tudás nekünk is jól jön!

Kattints a képre, és nézd meg ezeket az élelmiszereket!

Forrásunk volt.

