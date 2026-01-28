Krémes és fehérjedús tésztaszósz? A dietetikus szerint ez a plusz hozzávaló kell bele

Nem kell mindig zöldséget zöldséggel enni ahhoz, hogy elegendő rosttal támogasd a szervezeted. A dietetikus szerint elég egyetlen extra hozzávaló a tésztaszószba, amitől még krémessé és fehérjedússá is válik. Olvasd el mai Napi Tippünket!

Ez a tipp az alapszósz ízét nem változtatja meg, legyen az paradicsomos, fokhagymás-vajas vagy éppen pesztós tésztaszósz, ha egy kis fehér babot turmixolunk bele, ellenben krémes állagot és rostgazdag, fehérjedús végeredményt kapunk.

Krémes és rostgazdag tésztaszósz? A dietetikus szerint ez a plusz hozzávaló kell bele

Nem könnyű mindig odafigyelni arra, hogy elegendő rostot vigyünk be, pedig ez a létfontosságú, ha szeretnénk, hogy bélműködésünk rendben legyen, ne érezzük magunkat folyton éhesnek és szív- és érrendszerünket is karban tartsuk.

Ilene Nasseri dietetikus TikTok-oldalán osztotta meg trükkjét, amivel még egy tésztaételt is rostban és fehérjében gazdag fogássá varázsolhatunk, ráadásul ehhez nincs szükség nehezen beszerezhető vagy drága alapanyagra - és húsra sem.

Turmixoljunk babot a tésztaszószba a krémes állag és a több fehérje érdekében!

Az ő trükkje csupán annyi, hogy fehér babot mixel a (paradicsom)szószba, ami meglepően krémessé és még rostban gazdaggá is teszi az ételt, anélkül, hogy annak ízét megváltoztatná.

A fehérbab hozzáadása még az ízén sem változtat

Miért van szükségünk elegendő rostra?

A már említett emésztésjavító hatása mellett még a vércukrot is stabilizálja, ezért sem lesz az ember jó ideig éhes.

Hosszútávon a rendszeres rostbevitel segíti a zsírégetést,

csökkenti a koleszterinszintet és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát,

de még bizonyos daganatos megbetegedésekét is,

és elengedhetetlen a bélflóra, mikrobiom működéséhez.

Receptajánló:

Forrásunk volt.