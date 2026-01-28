Krémes és fehérjedús tésztaszósz? A dietetikus szerint ez a plusz hozzávaló kell bele

Ez a tipp az alapszósz ízét nem változtatja meg, legyen az paradicsomos, fokhagymás-vajas vagy éppen pesztós tésztaszósz, ha egy kis fehér babot turmixolunk bele, ellenben krémes állagot és rostgazdag, fehérjedús végeredményt kapunk.
Nem könnyű mindig odafigyelni arra, hogy elegendő rostot vigyünk be, pedig ez a létfontosságú, ha szeretnénk, hogy bélműködésünk rendben legyen, ne érezzük magunkat folyton éhesnek és szív- és érrendszerünket is karban tartsuk.
Ilene Nasseri dietetikus TikTok-oldalán osztotta meg trükkjét, amivel még egy tésztaételt is rostban és fehérjében gazdag fogássá varázsolhatunk, ráadásul ehhez nincs szükség nehezen beszerezhető vagy drága alapanyagra - és húsra sem.
Turmixoljunk babot a tésztaszószba a krémes állag és a több fehérje érdekében!
Az ő trükkje csupán annyi, hogy fehér babot mixel a (paradicsom)szószba, ami meglepően krémessé és még rostban gazdaggá is teszi az ételt, anélkül, hogy annak ízét megváltoztatná.
Miért van szükségünk elegendő rostra?
- A már említett emésztésjavító hatása mellett még a vércukrot is stabilizálja, ezért sem lesz az ember jó ideig éhes.
- Hosszútávon a rendszeres rostbevitel segíti a zsírégetést,
- csökkenti a koleszterinszintet és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát,
- de még bizonyos daganatos megbetegedésekét is,
- és elengedhetetlen a bélflóra, mikrobiom működéséhez.
Receptajánló: