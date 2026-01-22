A D-vitamin eddig is az igen preferált vitamin között tartozott, hiszen immun-és csonterősítő hatása miatt kortól függetlenül mindenkinek ajánlott fogyasztása. Újabb kutatások pedig arra is rávilágítottak, hogy a vércukorszint szabályozásában is szerepe lehet.

A bostoni Tufts Medical Center kutatói prediabétesszel kapcsolatos kutatásai alátámasztották, hogy a D-vitamin szerepet játszhat a cukorbetegség megelőzésében.

A D-vitamin újabb szuperképességét fedték fel a kutatók

A D-vitamin visszaállíthatja a normál vércukorszintet

A prediabétesz az az állapot, mikor még nem lehet kimondani a 2-es típusú cukorbetegség ítéletét, és ebben az állapotban még maga a folyamat is visszafordítható. A kutatók ezzel kapcsolatban hozták összefüggésbe a D-vitamint, ugyanis átfogó metaanalízist végeztek a D-vitamin cukorbetegség-kockázatra gyakorolt hatásáról, prediabéteszes egyének esetében.

3856 prediabéteszes adatait vizsgálva arra jutottak, hogy rendszeres testmozgással és kiegyensúlyozott étrenddel együtt a D-vitamin szedése segíthet a normális vércukorszint visszaállításában.

A D-vitamin 27 százalékkal növelte a normális vércukorszinthez való visszatérés esélyét.

A D-vitamin további jótékony hatásai a vércukorra:

hozzájárulhat a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek megfelelő működéséhez,

inzulintermelő sejtjeinek megfelelő működéséhez, fokozhatja az inzulin sejtszintű hatékonyságát,

sejtszintű hatékonyságát, valamint mérsékelheti az inzulinrezisztenciával gyakran együtt járó, krónikus alacsony fokú gyulladást.

Mindezek együttesen segíthetik a vércukorszint hatékonyabb szabályozását.

A vizsgálatok során 4300 NE adag D-vitamint kaptak a résztvevők napi szinten, ami meghaladja a napi ajánlást.

A túl sok D-vitamin sem jó!

JoAnn Manson, a Harvard Egyetem kutatója figyelmeztet, hogy kerüljük az 5000 NE feletti dózisokat, ugyanis ez hiperkalcémiához vezethet, vagyis túl sok kalcium halmozódhat fel a vérben. Emiatt gyengülhetnek a csontok, rossz hatást gyakorolhat az agyra és a szívre, és vesekövet is okozhat.

Fontos, hogy ha prediabéteszben szenvedünk, akkor először háziorvosunkat keressük fel, ne magunktól kezdjünk el D-vitamin-kúrát!

