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2026.07.09.

Így főzd tökéletesre a csöves kukoricát: 5 bevált tippet mutatunk

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A csöves kukorica a nyarak egyik ikonja, ami a strandon majszolva esik a legjobban. A friss, lédús szemek azonban nem mindig adják főzés után azt az ízélményt, amit elvárnánk tőlük. Éppen ezért mai Napi Tippünkben 5 bevált trükköt osztunk meg veletek, amikkel tökéletes lesz a főtt kukoricád.

A kukorica megfőzése nem egy bonyolult konyhai eljárás, szinte biztosan te is főztél már csöves kukoricát. Mégis van az úgy, hogy a végeredmény nem ízlik annyira. Most 5 olyan tippet mutatunk, amivel biztosan jó ízű lesz a csöves kukorica!

Csöves kukorica lábosban
Így főzd tökéletesre a csöves kukoricát: 5 bevált tippet mutatunk

Frissen a legjobb

A frissen szedett kukorica különösen finom, mert a szemek ilyenkor még lédúsak, roppanósak és természetesen édes ízűek.

A legjobb minőségű csövek héja élénkzöld, a bajuszszálak világosbarnák, a szemek pedig egyenletesen kitöltik a csövet.

A megtisztított csöveket hideg vízben érdemes feltenni főni, majd forrás után általában 10–20 perc alatt puhára főzni.

A csöves kukorica nemcsak főzve népszerű: grillezve vagy sütőben elkészítve is különleges ízű, hiszen a hő hatására a szemek kissé karamellizálódnak.

Kattints a galériára, és nézd meg kukoricafőzési tippjeinket!

5 fotó

Miért egészséges a csöves kukorica?

A csöves csemegekukorica nemcsak finom és laktató, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Jó szénhidrátforrás, ami energiát biztosít a szervezet számára, ezért különösen jól illik aktív napokhoz, kirándulásokhoz vagy könnyű nyári étkezésekhez.

A benne található természetes cukrok kellemes édességet adnak, miközben a rosttartalma segíti az emésztés megfelelő működését és hozzájárulhat a hosszan tartó teltségérzethez.

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A kukorica többféle vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz. Található benne például B-vitamin, amely szerepet játszik az energiatermelő folyamatokban, valamint olyan ásványi anyagok, mint a magnézium és a kálium. Sárga színét részben a karotinoidok adják, amik antioxidáns tulajdonságú növényi vegyületek, és hozzájárulnak a változatos, kiegyensúlyozott étrendhez.

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