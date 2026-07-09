5 frissítő kovászos uborka recepttel, a klasszikustól a keleti fűszerezésűig

Ha nyár, akkor kovászos uborka! Lessétek meg a kedvenc receptjeinket, a retrótól a napon érlelten át a keleties fűszerezésűig, és azt is megtudhatjátok, mihez kezdhettek a kovászos uborka levével, és még extra elkészítési tippeket adunk!
Mi is az a kovászos uborka?
Receptek kovászos uborkával:
Ne legyünk restek, van, hogy a nagy melegben egy nap alatt megérik a házi kovászos uborka:
készítheted gluténmentesen, vadabb fűszerezéssel, egészségesebben, vagy, ahogy a nagyi csinálta, klasszikusan tökéletesre!
Kattints a legjobb kovászos uborkák receptjeiért, és készítsd el saját savanyúságod, mert ezerszer jobb, mint a bolti!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű69Kalória3.7gFehérje14.5gSzénhidrát0.9gZsírA gluténmentes változat semmivel sem marad el a klasszikustól.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű81Kalória4.1gFehérje15.8gSzénhidrát1.3gZsírA nagyi, a dédi vagy éppen a papa receptúrája a kedvenced?
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű82Kalória4.2gFehérje16.2gSzénhidrát1.3gZsírAhány ház, annyi szokás, nézzük, Egészséges receptek nevű felhasználónk hogyan készíti!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű339Kalória16.5gFehérje64.3gSzénhidrát5.4gZsírSok-sok kapor, sok-sok napfény!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes69Kalória2.5gFehérje15.6gSzénhidrát0.6gZsírKeleties ízvilág a kovászos uborkához? Passzol!
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Extra tippek a kovászos uborka készítéséhez:
- Minél többet szedünk el az üvegekben, annál gyorsabban tudjuk nyomon követni az érést.
- Az uborkák ropogósságának és színének megőrzése érdekében ügyelj a tiszta eszközökre és üvegekre, valamint a megfelelő só- és ecetarányra.
- Ha a lé túl sűrű vagy túl híg, állíts a felöntő lé arányán, így minden üveg egyenletesen érik.
Tudtad?
- A kovászos uborka érése részben a külső körülményektől (hőmérséklet, páratartalom) is függ, ezért azonos idő alatt nem minden üveg érik meg egyszerre.
- Az opálos lé nem jelent romlást, ez az erjedési folyamat természetes jele.
- A ropogósság megőrzéséhez érdemes a levelek és fűszerek mennyiségét a recept szerint adagolni.
A kovászosuborka-lé konyhában kihasználható tulajdonságai
Egészségügyi előnyei mellett persze nem törpül el gasztronómiai haszna sem: a naturálisan savas lé egy sor konyhai folyamat során segítségünkre lehet, ha kiismerjük.
Többek között:
- puhítja a húst és plusz ízt ad neki,
- hozzájárul egyes főtt zöldségek (pl. burgonya) krémesebb állagához,
- megerősíti a kelt tésztákban a gluténszálakat.