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2026.07.09.

5 frissítő kovászos uborka recepttel, a klasszikustól a keleti fűszerezésűig

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A nagy melegben különösen jól tud esni, nincs is nyár kovászos uborka nélkül. 5 kedvenc receptet hoztunk most!

Ha nyár, akkor kovászos uborka! Lessétek meg a kedvenc receptjeinket, a retrótól a napon érlelten át a keleties fűszerezésűig, és azt is megtudhatjátok, mihez kezdhettek a kovászos uborka levével, és még extra elkészítési tippeket adunk!

Ropogós kovászos uborka
Ropogós kovászos uborka, receptért kattints a képre!

Mi is az a kovászos uborka?

A kovászos uborka egy hagyományos magyar nyári savanyúság, amelyet sóoldatban, fűszerekkel és egy szelet kenyér segítségével erjesztenek. A napfény melegének hatására végbemenő tejsavas erjedés adja jellegzetesen savanykás, friss ízét és kellemesen roppanós állagát.

Receptek kovászos uborkával:

Ne legyünk restek, van, hogy a nagy melegben egy nap alatt megérik a házi kovászos uborka:

készítheted gluténmentesen, vadabb fűszerezéssel, egészségesebben, vagy, ahogy a nagyi csinálta, klasszikusan tökéletesre!

Kattints a legjobb kovászos uborkák receptjeiért, és készítsd el saját savanyúságod, mert ezerszer jobb, mint a bolti!

Extra tippek a kovászos uborka készítéséhez:

  • Minél többet szedünk el az üvegekben, annál gyorsabban tudjuk nyomon követni az érést.
  • Az uborkák ropogósságának és színének megőrzése érdekében ügyelj a tiszta eszközökre és üvegekre, valamint a megfelelő só- és ecetarányra.
  • Ha a lé túl sűrű vagy túl híg, állíts a felöntő lé arányán, így minden üveg egyenletesen érik.

Tudtad?

  • A kovászos uborka érése részben a külső körülményektől (hőmérséklet, páratartalom) is függ, ezért azonos idő alatt nem minden üveg érik meg egyszerre.
  • Az opálos lé nem jelent romlást, ez az erjedési folyamat természetes jele.
  • A ropogósság megőrzéséhez érdemes a levelek és fűszerek mennyiségét a recept szerint adagolni.

A kovászosuborka-lé konyhában kihasználható tulajdonságai

Egészségügyi előnyei mellett persze nem törpül el gasztronómiai haszna sem: a naturálisan savas lé egy sor konyhai folyamat során segítségünkre lehet, ha kiismerjük.

Többek között:

  • puhítja a húst és plusz ízt ad neki,
  • hozzájárul egyes főtt zöldségek (pl. burgonya) krémesebb állagához,
  • megerősíti a kelt tésztákban a gluténszálakat.

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