A zacskós, előre megmosott és felaprított salátakeverékek kényelmesek: csak fel kell bontani őket, és már készülhet is a gyors, egészségesnek - tűnő - ebéd vagy vacsora. A kényelemnek azonban ára is lehet. A feldarabolt leveles zöldségek ugyanis érzékenyebbek a nem megfelelő tárolásra, ezért vásárláskor érdemes alaposan szemügyre venni a csomagolást.

Néhány egyszerű, szabad szemmel is látható jel arra utalhat, hogy a salátát nem megfelelő körülmények között tárolták, vagy már romlásnak indult. Íme 4 intő jel, hogy inkább hagyd a boltban a salátát.

4 intő jel, hogy ne tedd a kosaradba a bolti, csomagolt salátát

Miért lehet kockázatosabb a feldarabolt saláta?

A leveles zöldségek az Egyesült Államokban a zöldségfélékhez köthető, élelmiszer-eredetű megbetegedések egyik legfontosabb forrásai. Az előre vágott salátakeverékeknél a kockázat valamivel nagyobb lehet, mint az egész leveleknél, és ez hazánkban is hasonlóképp van.

Ennek egyik oka, hogy a salátát a betakarítás után megmossák, feldarabolják, különböző gépeken feldolgozzák, majd becsomagolják. A sok feldolgozási lépés több lehetőséget jelent arra, hogy baktériumok kerüljenek a zöldségre. A vágás ráadásul megsérti a levelek természetes védőrétegét is.

Különösen fontos a megfelelő hőmérséklet:

feldarabolt leveles zöldségeket 5 °C alatt kell tartani, mert melegebb körülmények között bizonyos kórokozók, például a Listeria, a Salmonella és az E. coli gyorsabban szaporodhatnak.

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Így válassz friss salátát

A jó választásnál nem kell bonyolult szabályokat követni:

válassz száraz, frissnek és ropogósnak tűnő leveleket,

kerüld a nyálkás, barnuló vagy áttetsző leveleket,

ne válassz feltűnően felpuffadt csomagolást,

ellenőrizd a fogyaszthatósági időt, és ha lehet, a legtávolabbi dátumút válaszd,

ha van rá lehetőség, az egész levelű salátát részesítsd előnyben a finomra vágott vagy aprított keverékekkel szemben.

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