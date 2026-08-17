4 intő jel, hogy ne tedd a kosaradba a bolti, csomagolt salátát

Néhány egyszerű, szabad szemmel is látható jel arra utalhat, hogy a salátát nem megfelelő körülmények között tárolták, vagy már romlásnak indult. Íme 4 intő jel, hogy inkább hagyd a boltban a salátát.
Miért lehet kockázatosabb a feldarabolt saláta?
A leveles zöldségek az Egyesült Államokban a zöldségfélékhez köthető, élelmiszer-eredetű megbetegedések egyik legfontosabb forrásai. Az előre vágott salátakeverékeknél a kockázat valamivel nagyobb lehet, mint az egész leveleknél, és ez hazánkban is hasonlóképp van.
Ennek egyik oka, hogy a salátát a betakarítás után megmossák, feldarabolják, különböző gépeken feldolgozzák, majd becsomagolják. A sok feldolgozási lépés több lehetőséget jelent arra, hogy baktériumok kerüljenek a zöldségre. A vágás ráadásul megsérti a levelek természetes védőrétegét is.
Különösen fontos a megfelelő hőmérséklet:
feldarabolt leveles zöldségeket 5 °C alatt kell tartani, mert melegebb körülmények között bizonyos kórokozók, például a Listeria, a Salmonella és az E. coli gyorsabban szaporodhatnak.
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Így válassz friss salátát
A jó választásnál nem kell bonyolult szabályokat követni:
- válassz száraz, frissnek és ropogósnak tűnő leveleket,
- kerüld a nyálkás, barnuló vagy áttetsző leveleket,
- ne válassz feltűnően felpuffadt csomagolást,
- ellenőrizd a fogyaszthatósági időt, és ha lehet, a legtávolabbi dátumút válaszd,
- ha van rá lehetőség, az egész levelű salátát részesítsd előnyben a finomra vágott vagy aprított keverékekkel szemben.