Nyáron szinte mindenki járt már úgy, hogy egy nagyobb kanál fagyi vagy néhány korty jeges ital után hirtelen belehasított a fájdalom a homlokába. Az úgynevezett agyfagyás, vagy angolul brain freeze általában ártalmatlan jelenség, a kutatások szerint azonban érdekes kapcsolatban állhat a migrénnel és az idegrendszer érzékenységével is. Utánajártunk, mi történik fagyizáskor szervezetedben, és hogyan kerülheted el a kellemetlen, hasogató érzést.

A kutatók szerint nem véletlen a fejfájás fagyizás közben

Mi az az agyfagyás, és miért fáj ennyire?

Az agyfagyás valójában nem az agy „megfagyását” jelenti. A jelenség akkor alakul ki, amikor valami nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást.

A kutatók szerint ilyenkor a szájpadlás idegei gyors jelzést küldenek az agynak, az erek pedig hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak. Ez a gyors reakció okozza a rövid, de intenzív fejfájást.

A kellemetlen érzés általában néhány másodpercig vagy percig tart, majd magától elmúlik.

A migrénesek gyakrabban tapasztalhatják

A BBC által idézett kutatások szerint az agyfagyás gyakrabban fordul elő azoknál, akik egyébként is hajlamosak migrénre. A szakemberek úgy vélik, hogy az érzékenyebb idegrendszer erősebben reagálhat a hideg ingerekre. Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a brain freeze sokszor ugyanazon az oldalon jelentkezik, ahol a migrénes fejfájás is szokott.

Ez önmagában még nem jelent betegséget, de érdekes jelzés lehet arról, hogyan reagál a szervezeted a hirtelen hőmérséklet-változásokra.

Agyfagyás fagyizás közben? Többet árulhat el az egészségedről, mint hinnéd

Mit tehetsz, ha rád tör a fagyis fejfájás?

A jó hír, hogy az agyfagyás általában gyorsan elmúlik. Több módszer is segíthet enyhíteni a kellemetlen érzést. Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha melegíted vissza a szájpadlást: nyomd a nyelvedet a szájpadlásodra, vagy kortyolj lassan egy kis langyos vizet.

Tudtad? Sokat számít az is, ha legközelebb lassabban eszed a fagyit, hiszen a legtöbb esetben a túl gyors fogyasztás okozza a problémát, amikor a nagyon hideg desszert hirtelen éri a szájpadlást.

Érdemes arra is figyelni, hogy a fagylalt ne közvetlenül a szájpadlásra kerüljön.

A szakértők szerint jobb, ha először a nyelv elején tartod néhány másodpercig, így a szervezet fokozatosabban szokik hozzá a hideghez.

Nem kell lemondanod a fagyiról

Szerencsére az agyfagyás nem veszélyes, és nem jelenti azt, hogy kerülnöd kellene a nyár egyik legjobb desszertjét.

Tudtad?

A brain freeze hivatalos neve sphenopalatine ganglioneuralgia.

A migréneseknél gyakoribb lehet az előfordulása.

Nemcsak fagyi, hanem jeges üdítő vagy turmix is kiválthatja.

Mennyire veszélyes a brain freeze?

Az agyfagyással kapcsolatban sokakban felmerül, hogy vajon veszélyes-e. A jó hír az, hogy a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan jelenségről van szó. Gyakran az is kérdés, hogy meddig tart. Általában néhány másodpercig, legfeljebb pár percig jelentkezik, majd magától elmúlik.

Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a fejfájás nem szűnik meg gyorsan, rendszeresen visszatér, vagy más neurológiai tünetek is társulnak hozzá.

Gyerekeknél is előfordulhat, sőt náluk sokszor még gyakoribb is, főleg amiatt, hogy hajlamosabbak túl gyorsan enni a nagyon hideg fagyit vagy jeges desszerteket.

Így előzheted meg az agyfagyást: - Ne kapkodva edd a fagyit!

- Hagyd néhány percig olvadni a nagyon hideg desszerteket!

- Kortyolj mellé szobahőmérsékletű folyadékot!

Összegezve

Az agyfagyás akkor jelentkezik, amikor a nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást. Az idegek és az erek gyors reakciója miatt rövid, intenzív fejfájás alakul ki, ami általában néhány másodperc alatt elmúlik.

