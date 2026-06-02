Agyfagyás fagyizás közben? Többet árulhat el az egészségedről, mint hinnéd

Nyáron szinte mindenki járt már úgy, hogy egy nagyobb kanál fagyi vagy néhány korty jeges ital után hirtelen belehasított a fájdalom a homlokába. Az úgynevezett agyfagyás, vagy angolul brain freeze általában ártalmatlan jelenség, a kutatások szerint azonban érdekes kapcsolatban állhat a migrénnel és az idegrendszer érzékenységével is. Utánajártunk, mi történik fagyizáskor szervezetedben, és hogyan kerülheted el a kellemetlen, hasogató érzést.
Mi az az agyfagyás, és miért fáj ennyire?
Az agyfagyás valójában nem az agy „megfagyását” jelenti. A jelenség akkor alakul ki, amikor valami nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást.
A kutatók szerint ilyenkor a szájpadlás idegei gyors jelzést küldenek az agynak, az erek pedig hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak. Ez a gyors reakció okozza a rövid, de intenzív fejfájást.
A kellemetlen érzés általában néhány másodpercig vagy percig tart, majd magától elmúlik.
A migrénesek gyakrabban tapasztalhatják
A BBC által idézett kutatások szerint az agyfagyás gyakrabban fordul elő azoknál, akik egyébként is hajlamosak migrénre. A szakemberek úgy vélik, hogy az érzékenyebb idegrendszer erősebben reagálhat a hideg ingerekre. Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a brain freeze sokszor ugyanazon az oldalon jelentkezik, ahol a migrénes fejfájás is szokott.
Ez önmagában még nem jelent betegséget, de érdekes jelzés lehet arról, hogyan reagál a szervezeted a hirtelen hőmérséklet-változásokra.
Mit tehetsz, ha rád tör a fagyis fejfájás?
A jó hír, hogy az agyfagyás általában gyorsan elmúlik. Több módszer is segíthet enyhíteni a kellemetlen érzést. Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha melegíted vissza a szájpadlást: nyomd a nyelvedet a szájpadlásodra, vagy kortyolj lassan egy kis langyos vizet.
Tudtad?
Érdemes arra is figyelni, hogy a fagylalt ne közvetlenül a szájpadlásra kerüljön.
A szakértők szerint jobb, ha először a nyelv elején tartod néhány másodpercig, így a szervezet fokozatosabban szokik hozzá a hideghez.
Nem kell lemondanod a fagyiról
Szerencsére az agyfagyás nem veszélyes, és nem jelenti azt, hogy kerülnöd kellene a nyár egyik legjobb desszertjét, válogass házi fagyi- és jégrémötleteinkből:
Tudtad?
- A brain freeze hivatalos neve sphenopalatine ganglioneuralgia.
- A migréneseknél gyakoribb lehet az előfordulása.
- Nemcsak fagyi, hanem jeges üdítő vagy turmix is kiválthatja.
Mennyire veszélyes a brain freeze?
Az agyfagyással kapcsolatban sokakban felmerül, hogy vajon veszélyes-e. A jó hír az, hogy a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan jelenségről van szó. Gyakran az is kérdés, hogy meddig tart. Általában néhány másodpercig, legfeljebb pár percig jelentkezik, majd magától elmúlik.
Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a fejfájás nem szűnik meg gyorsan, rendszeresen visszatér, vagy más neurológiai tünetek is társulnak hozzá.
Gyerekeknél is előfordulhat, sőt náluk sokszor még gyakoribb is, főleg amiatt, hogy hajlamosabbak túl gyorsan enni a nagyon hideg fagyit vagy jeges desszerteket.
Így előzheted meg az agyfagyást:
- Hagyd néhány percig olvadni a nagyon hideg desszerteket!
- Kortyolj mellé szobahőmérsékletű folyadékot!
Összegezve
Az agyfagyás akkor jelentkezik, amikor a nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást. Az idegek és az erek gyors reakciója miatt rövid, intenzív fejfájás alakul ki, ami általában néhány másodperc alatt elmúlik.