Gasztro

2026.06.02.

Agyfagyás fagyizás közben? Többet árulhat el az egészségedről, mint hinnéd

Nosalty profilképe Nosalty

Nyáron sokan megtapasztalják a hirtelen, szúró fejfájást egy nyalás fagyi vagy jeges ital után. Az úgynevezett agyfagyás vagy brain freeze általában ártalmatlan, de a kutatások szerint érdekes kapcsolatban állhat az idegrendszer érzékenységével is. Mutatjuk, mi történik ilyenkor a testedben, és mit érdemes tudnod róla.

Nyáron szinte mindenki járt már úgy, hogy egy nagyobb kanál fagyi vagy néhány korty jeges ital után hirtelen belehasított a fájdalom a homlokába. Az úgynevezett agyfagyás, vagy angolul brain freeze általában ártalmatlan jelenség, a kutatások szerint azonban érdekes kapcsolatban állhat a migrénnel és az idegrendszer érzékenységével is. Utánajártunk, mi történik fagyizáskor szervezetedben, és hogyan kerülheted el a kellemetlen, hasogató érzést.

agyfagyás
A kutatók szerint nem véletlen a fejfájás fagyizás közben

Mi az az agyfagyás, és miért fáj ennyire?

Az agyfagyás valójában nem az agy „megfagyását” jelenti. A jelenség akkor alakul ki, amikor valami nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást.

A kutatók szerint ilyenkor a szájpadlás idegei gyors jelzést küldenek az agynak, az erek pedig hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak. Ez a gyors reakció okozza a rövid, de intenzív fejfájást.

A kellemetlen érzés általában néhány másodpercig vagy percig tart, majd magától elmúlik.

A migrénesek gyakrabban tapasztalhatják

A BBC által idézett kutatások szerint az agyfagyás gyakrabban fordul elő azoknál, akik egyébként is hajlamosak migrénre. A szakemberek úgy vélik, hogy az érzékenyebb idegrendszer erősebben reagálhat a hideg ingerekre. Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a brain freeze sokszor ugyanazon az oldalon jelentkezik, ahol a migrénes fejfájás is szokott.

Ez önmagában még nem jelent betegséget, de érdekes jelzés lehet arról, hogyan reagál a szervezeted a hirtelen hőmérséklet-változásokra.

fagyizó gyerek agyfagyást kap
Agyfagyás fagyizás közben? Többet árulhat el az egészségedről, mint hinnéd

Mit tehetsz, ha rád tör a fagyis fejfájás?

A jó hír, hogy az agyfagyás általában gyorsan elmúlik. Több módszer is segíthet enyhíteni a kellemetlen érzést. Az egyik legegyszerűbb megoldás, ha melegíted vissza a szájpadlást: nyomd a nyelvedet a szájpadlásodra, vagy kortyolj lassan egy kis langyos vizet.

Tudtad?

Sokat számít az is, ha legközelebb lassabban eszed a fagyit, hiszen a legtöbb esetben a túl gyors fogyasztás okozza a problémát, amikor a nagyon hideg desszert hirtelen éri a szájpadlást.

Érdemes arra is figyelni, hogy a fagylalt ne közvetlenül a szájpadlásra kerüljön.

A szakértők szerint jobb, ha először a nyelv elején tartod néhány másodpercig, így a szervezet fokozatosabban szokik hozzá a hideghez.

Nem kell lemondanod a fagyiról

Szerencsére az agyfagyás nem veszélyes, és nem jelenti azt, hogy kerülnöd kellene a nyár egyik legjobb desszertjét, válogass házi fagyi- és jégrémötleteinkből:

Tudtad?

  • A brain freeze hivatalos neve sphenopalatine ganglioneuralgia.
  • A migréneseknél gyakoribb lehet az előfordulása.
  • Nemcsak fagyi, hanem jeges üdítő vagy turmix is kiválthatja.

Mennyire veszélyes a brain freeze?

Az agyfagyással kapcsolatban sokakban felmerül, hogy vajon veszélyes-e. A jó hír az, hogy a legtöbb esetben teljesen ártalmatlan jelenségről van szó. Gyakran az is kérdés, hogy meddig tart. Általában néhány másodpercig, legfeljebb pár percig jelentkezik, majd magától elmúlik.

Orvoshoz akkor érdemes fordulni, ha a fejfájás nem szűnik meg gyorsan, rendszeresen visszatér, vagy más neurológiai tünetek is társulnak hozzá.

Gyerekeknél is előfordulhat, sőt náluk sokszor még gyakoribb is, főleg amiatt, hogy hajlamosabbak túl gyorsan enni a nagyon hideg fagyit vagy jeges desszerteket.

Így előzheted meg az agyfagyást:

- Ne kapkodva edd a fagyit!
- Hagyd néhány percig olvadni a nagyon hideg desszerteket!
- Kortyolj mellé szobahőmérsékletű folyadékot!

Összegezve

Az agyfagyás akkor jelentkezik, amikor a nagyon hideg étel vagy ital hirtelen lehűti a szájpadlást. Az idegek és az erek gyors reakciója miatt rövid, intenzív fejfájás alakul ki, ami általában néhány másodperc alatt elmúlik.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

puding

Epres chia puding

Néhány alapanyagból krémes, vegán édesség, ami egyszerre finom és tápláló így akár reggelire is tökéletes. Az epertől és a citromhéjtól igazán frissítő és nyári hangulatú ...

carbonara

Csípős misós carbonara udon

A klasszikus olasz carbonara és az ázsiai ízek találkozásából született ez a krémes, pikáns tésztaétel. A sós miso, a csípős gochujang és a ropogós pancetta együtt olyan gazdag ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

eper-chia-puding-vegan
puding

Epres chia puding

Néhány alapanyagból krémes, vegán édesség, ami egyszerre finom és tápláló így akár reggelire is tökéletes. Az epertől és a citromhéjtól igazán frissítő és nyári hangulatú ...

bodzaszorp-egyszeruen
szörp

Bodzaszörp egyszerűen

Egy nagyon kedves, régi családi barátunktól kaptuk ezt a receptet sok-sok évvel ezelőtt, mikor még egészen kisgyerek voltam - azóta pedig csak így készítettük, és nem is kóstoltam még ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept