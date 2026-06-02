Viszlát, zuhanykabin! Ez az olasz megoldás hódítja meg a fürdőszobákat

A klasszikus zuhanykabin leáldozóban van, ugyanis egy praktikusabb és kényelmesebb megoldás váltja fel egyre több fürdőben.
Érkeznek az olasz zuhanytálcák
A hagyományos zuhanykabinnal szemben az olasz zuhanytálca (walk-in zuhany) a talajjal egy szinten van. Így nincs se lépcső, se magas tálca, amibe bele kéne lépni.
A legfontosabb különbség azonban az, hogy se zuhanyfüggöny, se kabinajtó nincsen, amit magunkra kell húzni. Helyette csupán egyetlen üvegfal van, vagy még az sem.
Miért előnyös ez?
- tágasságérzetet ad
- tágítja a teret
- kevesebb felületet kell tisztítani (kevesebb vízkő, szappanlerakódás és szennyeződés telepszik meg a fugákban és sarkokban)
- nehezebben mozgóknak ideális (idősek, mozgássérültek) sokkal egyszerűbb a tisztálkodás, gyakorlatilag akadálymentesített
Elegendő a falat és a padlót tisztítani, nem szükséges üvegfelülettel bajlódni. A padló burkolata lehet mikrocement, természetes kő és porcelán kőagyag is.
Kisebb fürdőszobákban, ahol minden négyzetcentiméter számít, különösen praktikus ez a megoldás.
A szakértők szerint ez az új irányzat nemcsak egy múló trend lesz, hanem hosszútávon velünk marad.
Milyen hátránya van az olasz zuhanytálcának?
Ez a megoldás, bár rengeteg pozitívummal jár, van hátránya is, hiszen a beépítése okozhat némi bonyodalmat.
A padlót vagy megemelni vagy süllyeszteni kell a hatékony vízelvezetés érdekében, ami költségessé, időigényessé legrosszabb esetben pedig szerkezetileg nehezen megoldhatóvá teszi, főleg régi épületekben.
Az olasz zuhanytálca azoknak éri meg, akik hajlandóak a nagyobb kényelemért és komfortérzetért többet áldozni anyagi és előkészület szempontból is.