Meglepő módszer migrén ellen – Egy orvos szerint ez is segíthet

Amikor migrén kínoz, a legtöbben azonnal gyógyszer után nyúlnak. Pedig egy szakértő szerint létezik egy meglepően egyszerű, otthon is kipróbálható módszer, ami még finom is.

Szergej Agapkin rehabilitációs terapeuta szerint létezik egy meglepően egyszerű, otthon is kipróbálható módszer, ami bevethető a migrén ellen: a fagylalt. Igen, ez a hétköznapi desszert nemcsak hűsít, hanem akár a kínzó fejfájást is enyhítheti.

Gyógyszer nélkül is enyhíthető a migrén? Egy orvos szerint igen, fagyival

Egy televíziós egészségügyi műsorban került szóba a téma, ahol egy néző kérdésére reagálva a szakember megerősítette:

a hideg valóban hatással lehet a fájdalomérzetre.

A titok nem az édes ízben rejlik

Fontos azonban, hogy nem önmagában a fagylalt csodatevő, hanem az, ahogyan fogyasztjuk. A szakértő szerint migrén esetén érdemes lassan, apránként elszopogatni, miközben a szájpadláshoz nyomjuk.

Ez a módszer segíti, hogy a hideg intenzívebben hasson, és így fejthesse ki azt a hatást, amely miatt sok migrénes enyhülést tapasztalhat.

Mit tesz a fagyi a testünkkel?

A háttérben egy egyszerű élettani reakció áll: a hideg hatására az erek összehúzódnak. Ez az érszűkület csökkentheti a fájdalomérzetet, ami migrén esetén különösen jól jöhet. Nem véletlen, hogy sokan hideg borogatással próbálják csillapítani a fejfájás. A fagylalt tulajdonképpen ennek egy finomabb változata.

Nem mindenkinek jó ötlet fagyizni

Bár csábító a gondolat, hogy egy desszerttel enyhíthetjük a fájdalmat, nem árt az óvatosság. A hideg ételek ugyanis fogérzékenységet, sőt, fogfájdalmat is okozhatnak, különösen azoknál, akiknél már eleve fennáll ez a probléma.

Fontos: ha a hideg rendszeresen kellemetlen érzést vált ki, az akár komolyabb fogászati gondokra is utalhat.

Figyelj a jelekre!

A szakemberek szerint, ha a fogfájás gyakran jelentkezik, vagy látszólag ok nélkül is kialakul, érdemes kivizsgáltatni. A háttérben állhat fogszuvasodás, zománckopás vagy akár gyulladás is.

Forrásunk volt.