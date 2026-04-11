Meglepő módszer migrén ellen – Egy orvos szerint ez is segíthet

Szergej Agapkin rehabilitációs terapeuta szerint létezik egy meglepően egyszerű, otthon is kipróbálható módszer, ami bevethető a migrén ellen: a fagylalt. Igen, ez a hétköznapi desszert nemcsak hűsít, hanem akár a kínzó fejfájást is enyhítheti.
Egy televíziós egészségügyi műsorban került szóba a téma, ahol egy néző kérdésére reagálva a szakember megerősítette:
a hideg valóban hatással lehet a fájdalomérzetre.
A titok nem az édes ízben rejlik
Fontos azonban, hogy nem önmagában a fagylalt csodatevő, hanem az, ahogyan fogyasztjuk. A szakértő szerint migrén esetén érdemes lassan, apránként elszopogatni, miközben a szájpadláshoz nyomjuk.
Ez a módszer segíti, hogy a hideg intenzívebben hasson, és így fejthesse ki azt a hatást, amely miatt sok migrénes enyhülést tapasztalhat.
Mit tesz a fagyi a testünkkel?
A háttérben egy egyszerű élettani reakció áll:
Nem mindenkinek jó ötlet fagyizni
Bár csábító a gondolat, hogy egy desszerttel enyhíthetjük a fájdalmat, nem árt az óvatosság. A hideg ételek ugyanis fogérzékenységet, sőt, fogfájdalmat is okozhatnak, különösen azoknál, akiknél már eleve fennáll ez a probléma.
Fontos: ha a hideg rendszeresen kellemetlen érzést vált ki, az akár komolyabb fogászati gondokra is utalhat.
Figyelj a jelekre!
A szakemberek szerint, ha a fogfájás gyakran jelentkezik, vagy látszólag ok nélkül is kialakul, érdemes kivizsgáltatni. A háttérben állhat fogszuvasodás, zománckopás vagy akár gyulladás is.