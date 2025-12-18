Sárközi Ákos és párja, Éva is szereti megadni a módját a karácsonyi ünneplésnek. Ilyenkor a fókuszt a család kapja, hiába jellemző a vendéglátásra az igen nagy hajtás ebben az időszakban. Az RTL Reggeli című műsorában azt is megosztották, náluk mi kerül az ünnepi asztalra.

Ahány ház, annyi szokás, karácsonykor is. Van, aki a hagyományos ünnepi ételek híve, így töltött káposzta, halászlé, sült pulyka, zserbó és bejgli kerül az asztalra, míg vannak, akik ugyan különlegességeket tesznek az asztalra, de kicsit sem a karácsony szellemében, sőt, olyanok is, akik más nemzetek karácsonyi ételei közül válogatnak. Sárközi Ákos az RTL műsorában elárulta, hogyan ünnepelnek ők karácsonykor, és mi kerül ilyenkor az asztalra.

Így ünnepel Sárközi Ákos karácsonykor: még a menüt is megosztotta Birton Szabolcs

Bár azt gondolnánk, hogy egy Michelin-csillagos séf karácsonyi menüje sokkal extrább, mint az átlagemberé, Sárközi Ákos rácáfol erre.

Szeret előre tervezni, így például valamilyen egyben sült hús mindig jó választásnak tűnik számára, így több időt tud tölteni a családdal.

A halászlevet, töltött káposztát pedig étterméből viszi haza, ezzel is időt, energiát spórolva, de a hagyományos ételeket nem mellőzve. Gyermekkori kedvencei közé tartozik az ausztrál saláta és a jugoszláv krémes, aminek mindig ott a helye az ünnepi asztalon.

A karácsonyra való készülődést is időben kezdik párjával, Évivel, így nem kell az utolsó pillanatokban kapkodni. A korábbi évektől eltérően idén otthon töltik a karácsonyt, bár nem vetik meg a napfényes, meleg helyeket sem, mégis úgy érzik, a karácsonyi hangulat akkor teljes, ha az itthoni csípős hideg, esetleg havas időjárásban lehet ünnepelni.

