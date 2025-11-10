Narancsos-mákos muffin
Hozzávalók
A muffinhoz
-
2 db tojás
-
100 g cukor
-
120 g vaj (puha)
-
175 ml narancslé (Happy Day 100% narancslé)
-
250 g finomliszt
-
1 csomag vaníliás cukor
-
2 teáskanál sütőpor
-
1 csipet só
-
2 ek mák
- 36% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 14.6 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 77 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 191.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 50 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 85 mg
-
Nátrium 21 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 44.5 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 36.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 124 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 43 mg
-
Retinol - A vitamin: 120 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 31 micro
-
β-crypt 36 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 94 micro
Elkészítés
A muffinhoz
- Készítsük elő a hozzávalókat, és mérjük ki őket. Vegyük elő a kézi mixert!
- Egy keverőtálba üssük fel a tojásokat, szórjuk bele a lisztet, és tegyük hozzá a vajat is. Kezdjük el habosítani, majd öntsük hozzá a narancslevet is, és keverjük el.
- Szórjuk a tálba a többi hozzávalót és keverjük csomómentesre. A muffinsütő formát béleljük ki muffinpapírral, és egy fagylaltadagolóval vagy két kanál segítségével osszuk el a tésztát a formákban - a mélyedéseket kb. háromnegyedig töltsük meg.
- Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt megsülnek. Miután kivettük őket a sütőből várjuk meg, amíg teljesen kihűlnek.
A mázhoz
- Keverjük el a porcukrot 2-3 evőkanál narancslével, hogy sűrű masszát kapjunk, majd mártsuk bele a teljesen kihűlt muffinok tetejét. Díszítsük dekorcukorral vagy mákkal a tetejét.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Kevés olyan dolgot tudnánk felsorolni, amelynek az elkészítése egyszerűbb, mint ennek a narancsos-mákos muffinnak. Nem probléma, ha nincs otthon friss narancsunk – tökéletesen elkészíthető narancslé hozzáadásával. A tésztája elképesztően puha és szaftos, a narancsos máz pedig kifejezetten feldobja, és abban is segít, hogy megtartsa a különböző dekorcukrokat a muffin tetején.