Narancsos-mákos muffin

Narancsos-mákos muffin
Hozzávalók

A muffinhoz

A mázhoz

329
Kalória
5.4g
Fehérje
44.5g
Szénhidrát
14.6g
Zsír
36.4g
Víz
77.3g
Koleszterin
1.4g
Élelmi rost
19.5g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 44% Szénhidrát
  • 15% Zsír

A muffinhoz

A mázhoz

A muffinhoz

A mázhoz

Összesen 318 kcal

Elkészítés

A muffinhoz

  1. Készítsük elő a hozzávalókat, és mérjük ki őket. Vegyük elő a kézi mixert!
  2. Egy keverőtálba üssük fel a tojásokat, szórjuk bele a lisztet, és tegyük hozzá a vajat is. Kezdjük el habosítani, majd öntsük hozzá a narancslevet is, és keverjük el.
  3. Szórjuk a tálba a többi hozzávalót és keverjük csomómentesre. A muffinsütő formát béleljük ki muffinpapírral, és egy fagylaltadagolóval vagy két kanál segítségével osszuk el a tésztát a formákban - a mélyedéseket kb. háromnegyedig töltsük meg.
  4. Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt megsülnek. Miután kivettük őket a sütőből várjuk meg, amíg teljesen kihűlnek.

A mázhoz

  1. Keverjük el a porcukrot 2-3 evőkanál narancslével, hogy sűrű masszát kapjunk, majd mártsuk bele a teljesen kihűlt muffinok tetejét. Díszítsük dekorcukorral vagy mákkal a tetejét.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Kevés olyan dolgot tudnánk felsorolni, amelynek az elkészítése egyszerűbb, mint ennek a narancsos-mákos muffinnak. Nem probléma, ha nincs otthon friss narancsunk – tökéletesen elkészíthető narancslé hozzáadásával. A tésztája elképesztően puha és szaftos, a narancsos máz pedig kifejezetten feldobja, és abban is segít, hogy megtartsa a különböző dekorcukrokat a muffin tetején.

