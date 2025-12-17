Teljes kikapcsolódás és kulináris kuriózum Hévíz legújabb gyöngyszeme: az ötcsillagos Le Primore Hotel & Spa-ban jártunk

Hévízről mindenkinek van emléke, de legalábbis valamilyen benyomása. Nos, ezeket érdemes mind elfelejteni, a Le Primore Hotel & Spa ***** superior ugyanis egy egészen új szintre emeli a fürdővárosban tett látogatást. Megtapasztaltuk a Le Primore kényelmet és természetet ötvöző exkluzív álomvilágát, és nem akartunk felébredni belőle.

Wellness szállodákból nincs hiány Magyarországon, emiatt gyakran nehéz is újat mutatni ebben a kategóriában, ám szerencsére mindig akad egy új érkező, aki tovább emeli a lécet. Idén májusban nyitotta meg kapuit a kikapcsolódásra és feltöltődésre vágyók előtt a Le Primore Hotel & Spa ***** superior, Hévíz szívében. Amit ott tapasztaltunk, attól nem túlzás azt mondani, hogy tátva maradt a szánk – persze nem sokáig, hiszen a pihenés mellett igazi kulináris kuriózumokat kóstolhattunk a Michelin-ajánlott szálló La Vie Gourmet nevet viselő éttermében.

Májusban nyílt meg Hévízen az ötcsillagos Le Primore Hotel & Spa Centrál Médiacsoport

Ahol az üdülés valóban felüdülés

Már az autóból kiszállva impozáns látvány fogadja a vendégeket, az ajtón belépve pedig azonnal az exkluzivitás légköre ölel körbe, ami aztán a szobánkba is követ minket. A luxusberendezésekkel felszerelt szoba önmagában is tökéletes volt, de a Hévíz városára nyíló kilátás tette igazán felejthetetlenné.

Ahogy megtudtuk, a Le Primore a hazai fenntartható szállodaépítészet kiemelkedő példája. A hotel területén korábban hulladéklerakó működött, ennek eltávolítása pedig nemcsak az épület megépítését tette lehetővé, de egyúttal a hévízi tőzegláp ökoszisztémáját is helyreállították.

A szálloda egészét áthatja a fenntartható szemlélet, ezt a zöld energia, a takarékos működés, a környezetbarát megoldások (például megszüntették az egyszer használatos műanyagokat és PET-palackokat a szálloda területén, saját mosodájuk van), az étteremben pedig a helyi alapanyagok használatát preferálják.

Bármilyen hívogató is volt azonban a puha ágy, sok időt nem töltöttünk a szobánkban, inkább a szálloda és a környék adta lehetőségeket fedeztük fel. Hamar megtapasztaltuk, hogy a ’Spa’ a Le Primore nevében nem puszta eufemizmus.

Ha a Hévízi-tó túlságosan zsúfoltnak tűnik, a Le Primore exkluzív – tehát csak a szálloda vendégei számára elérhető -, saját kútból származó, termálvízzel töltött gyógymedencéiben lazulhatunk el.

Aki az aktív pihenés híve, az pedig a 25 méteres úszómedencében tempózhat, de fitneszterem, csoportos foglalkozások és jóga közül is lehet válogatni. A lubickolást vagy épp sportolást követően három különálló szaunavilág közül lehet választani, melyekben a finn szaunától a jégszaunán és aromaszaunán át a kőszaunáig számos különlegességgel találkozhatunk.

Az ötcsillagos Mewali Balinese Spa-ban szakképzett balinéz terapeuták kezei között hagyhatja el a feszültség a testünket az indonéz sziget egyedi technikáit és rituáléit tükröző autentikus kezelések alatt.

Természetesen a családosokra is gondoltak, a gyerekbarát jelző pedig nem merül ki a gyerekmedencében, ugyanis egy egész játék- és kalandbirodalom várja a család legkisebb tagjait... és persze a nagyobbakat is. Itt az UV Minigolftól és Tag Challange pályától a VR termen és Gaming Baron át a Laser Mase-ig megannyi izgalmas játékkal kapcsolódhatunk ki.

Ha mindez nem lenne elég, a környező természet és Hévíz városa is azt várja, hogy felfedezzük.

Egy évig zajlottak az előkészítő munkálatok Centrál Médiacsoport

Egyedülálló gasztronómiai élmény

Valljuk be, a wellness-ezés egyik nagy előnye, hogy pár napra lekerül a vállunkról a főzés terhe: nem kell azon agyalnunk, mi legyen a menü, és pláne nem nekünk kell elkészítenünk az ételeket. A Le Primore-ban természetesen az ételek terén is a kimagaslóra törekedtek. Saját magukra ’gasztroházként’ hivatkoznak, így nagy elvárásokkal ültünk le a szállóban található La Vie étterem asztalához. Talán nem lőjük le a meglepetést, ha azt mondjuk, ez valóban nagybetűs gasztroélmény volt, a tányéroktól a felszolgáláson át az ételekig.

Nem véletlen, hogy a Gault&Millau két sapkával tüntette ki a Borda Attila executive chef által irányított éttermet.

Nagy hangsúlyt fektetnek a helyi alapanyagok használatára Centrál Médiacsoport

Mi sem árulkodik jobban arról, hogy a La Vie étteremben tényleg minden apró részletre ügyelnek, minthogy az evőeszközök és tányérok kiválasztásához bejárták Európát, hogy a legszebb darabokat hozzák haza, emellett nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a legmodernebb konyhatechnológiát vonultassák fel, ezzel megalapozva a kulinárisan előremutató konyha következő tíz évét.

A négy- és hétfogásos séfajánlat mellett egy szezonálisan változó à la carte menü is elérhető, mi most ez utóbbiról választottunk. A fogások visszatükrözik a magyar és olasz konyha jellegzetességeit, némi ázsiai csavarral megbolondítva.

Előételként gombával töltött házi raviolit kértünk, majd St. Jakab kagylót zöldfűszeres joghurtkrémmel, amit szuvidált szarvasgerinc követett kucsmagombaraguval és csicsókakrémmel, végezetül pedig csokoládéganache, almaragu, briósmorzsa, karamellszósz és feketealma-sorbet érkezett. A helyi alapanyagok és modern konyhatechnológia találkozásából kifinomult, minden részletében precízen megkomponált fogások születtek, amelyek ízükben semmihez sem foghatóak. Bónuszként a vegetáriánus, vegán és speciális étrendű vendégek számára is gondoskodnak egészséges és ízletes fogásokról. Egy ilyen kiadós vacsora után még csábítóbb, hogy a gyógyvizes medencében nyújtóztassuk ki a végtagjainkat.

Minden hónapban egy este vendégséf főz Centrál Médiacsoport

Hogy megfűszerezzék az élményt, a séfesten havi rendszerességgel a szakma elismert képviselői alkotnak szabadon, így a La Vie konyhájában megfordult már két Michelin-csillagos francia séf is. Ezek az alkalmak teret engednek a kreativitásnak, a vendégek pedig olyan utazáson vehetnek részt, amelyen Magyarországon valószínűleg sehol máshol nem lenne lehetőségük.

Az itt eltöltött időt követően kijelenthetjük, a Le Primore több, mint egy wellness hotel: egy igazi menedék, ahol megfeledkezhetünk a külvilágról, és elmerülhetünk a kényeztetésben. Tökéletes helyszín ez a 2025-ös év lezárására, de jövőre is bármikor szívesen visszatérnénk ide.