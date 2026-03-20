saláta krumplisaláta

Tormás-majonézes krumplisaláta

Hankusz Sára
Kék peremű, kétfülű tálban krémes, tormás-majonézes krumplisaláta, apróra vágott friss medvehagymával megszórva. A saláta darabos állagú, benne főtt burgonya látszik, a háttérben zöldhagyma és salottahagyma is megjelenik egy fa felületen.
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

455
Kalória
4.6g
Fehérje
33.1g
Szénhidrát
35.7g
Zsír
131.9g
Víz
14.8g
Koleszterin
3.1g
Élelmi rost
4.5g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 17% Zsír
Összesen 455 kcal
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.6 g

Zsír

  • Összesen
    35.7 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    15 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    525.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    57 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    109 mg
  • Nátrium
    318 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    33.1 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    131.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    31 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    29 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    24 micro
  • Kolin:
    23 mg
  • Retinol - A vitamin:
    30 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    8 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    15 micro
Összesen 163 kcal

Elkészítés

  1. A krumplikat főzzük meg héjában. Majd ha kihűlt, hámozzuk meg és vágjuk vékonyabb félkörökre.
  2. Egy nagyobb tálban keverjük össze a majonézt, tormát, mustárt, tejfölt, medvehagymát és salottahagymát. Keverjük össze és adjuk hozzá a krumplit. Azzal is forgassuk át alaposan.
  3. Mindenképp hagyjuk kicsit összeérni az ízeket, másnap a legjobb!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 20 p
Ez a tormás-majonézes krumplisaláta nálunk mindig a húsvéti asztal egyik főszereplője: krémes, pikánsan csípős, és tökéletesen kiegészíti a sonkát. Az alap ugyan egyszerű, de a friss torma és a lágy majonéz együtt olyan karaktert ad neki, amitől minden falat izgalmas lesz. Hidegen az igazi, amikor az ízek jól összeérnek, és másnap talán még finomabb is. Ha egyszer kipróbálod, könnyen lehet, hogy nemcsak ünnepekkor kerül majd elő.

