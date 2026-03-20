Ez a tormás-majonézes krumplisaláta nálunk mindig a húsvéti asztal egyik főszereplője: krémes, pikánsan csípős, és tökéletesen kiegészíti a sonkát. Az alap ugyan egyszerű, de a friss torma és a lágy majonéz együtt olyan karaktert ad neki, amitől minden falat izgalmas lesz. Hidegen az igazi, amikor az ízek jól összeérnek, és másnap talán még finomabb is. Ha egyszer kipróbálod, könnyen lehet, hogy nemcsak ünnepekkor kerül majd elő.