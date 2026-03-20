Tormás-majonézes krumplisaláta
Hozzávalók
70 dkg burgonya
200 g majonéz
100 g tejföl
3 ek ecetes torma
1 teáskanál mustár
só ízlés szerint
0.5 csokor medvehagyma
1 db salottahagyma
- 2% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 17% Zsír
175g burgonya101 kcal
50g majonéz268 kcal
25g tejföl50 kcal
14g ecetes torma19 kcal
0 kcal
0 kcal
8g medvehagyma12 kcal
5 kcal
700g burgonya404 kcal
200g majonéz1070 kcal
100g tejföl198 kcal
54g ecetes torma75 kcal
0 kcal
0 kcal
33g medvehagyma46 kcal
28g salottahagyma18 kcal
62.8g burgonya36 kcal
17.9g majonéz96 kcal
9g tejföl18 kcal
4.8g ecetes torma7 kcal
0 kcal
0 kcal
2.9g medvehagyma4 kcal
2.5g salottahagyma2 kcal
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Foszfor
Kálcium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
C vitamin:
Kolin:
Niacin - B3 vitamin:
B6 vitamin:
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
Összesen 4.6 g
Zsír
Összesen 35.7 g
Telített zsírsav 6 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
Koleszterin 15 mg
Ásványi anyagok
Összesen 525.5 g
Cink 1 mg
Szelén 3 mg
Kálcium 57 mg
Vas 1 mg
Magnézium 36 mg
Foszfor 109 mg
Nátrium 318 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 33.1 g
Cukor 5 mg
Élelmi rost 3 mg
Víz
Összesen 131.9 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 31 micro
B6 vitamin: 1 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 0 mg
C vitamin: 29 mg
D vitamin: 0 micro
K vitamin: 3 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 24 micro
Kolin: 23 mg
Retinol - A vitamin: 30 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 8 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 15 micro
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Foszfor
Kálcium
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
C vitamin:
Kolin:
Niacin - B3 vitamin:
B6 vitamin:
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
Összesen 18.3 g
Zsír
Összesen 142.7 g
Telített zsírsav 22 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
Koleszterin 59 mg
Ásványi anyagok
Összesen 2101.8 g
Cink 2 mg
Szelén 10 mg
Kálcium 229 mg
Vas 5 mg
Magnézium 144 mg
Foszfor 438 mg
Nátrium 1271 mg
Réz 1 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 132.3 g
Cukor 18 mg
Élelmi rost 12 mg
Víz
Összesen 527.6 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 124 micro
B6 vitamin: 2 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 0 mg
C vitamin: 116 mg
D vitamin: 0 micro
K vitamin: 13 micro
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 94 micro
Kolin: 93 mg
Retinol - A vitamin: 121 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 33 micro
β-crypt 1 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 58 micro
Nátrium
Foszfor
Kálcium
Magnézium
Szelén
Fehérje
Összesen 1.6 g
Zsír
Összesen 12.8 g
Telített zsírsav 2 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
Koleszterin 5 mg
Ásványi anyagok
Összesen 188.6 g
Cink 0 mg
Szelén 1 mg
Kálcium 21 mg
Vas 0 mg
Magnézium 13 mg
Foszfor 39 mg
Nátrium 114 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 11.9 g
Cukor 2 mg
Élelmi rost 1 mg
Víz
Összesen 47.3 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 11 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 0 mg
C vitamin: 10 mg
D vitamin: 0 micro
K vitamin: 1 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
Kolin: 8 mg
Retinol - A vitamin: 11 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 3 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 5 micro
Elkészítés
- A krumplikat főzzük meg héjában. Majd ha kihűlt, hámozzuk meg és vágjuk vékonyabb félkörökre.
- Egy nagyobb tálban keverjük össze a majonézt, tormát, mustárt, tejfölt, medvehagymát és salottahagymát. Keverjük össze és adjuk hozzá a krumplit. Azzal is forgassuk át alaposan.
- Mindenképp hagyjuk kicsit összeérni az ízeket, másnap a legjobb!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 20 p
Ez a tormás-majonézes krumplisaláta nálunk mindig a húsvéti asztal egyik főszereplője: krémes, pikánsan csípős, és tökéletesen kiegészíti a sonkát. Az alap ugyan egyszerű, de a friss torma és a lágy majonéz együtt olyan karaktert ad neki, amitől minden falat izgalmas lesz. Hidegen az igazi, amikor az ízek jól összeérnek, és másnap talán még finomabb is. Ha egyszer kipróbálod, könnyen lehet, hogy nemcsak ünnepekkor kerül majd elő.