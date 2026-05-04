Egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hobbi a kertészkedés, hiszen ki ne akarna a saját maga keze által megmunkált virágos kertben (vagy épp balkonban) gyönyörködni? Most egy olyan hibát osztunk meg veletek, ami sokan (de nem ti!) elkövetnek a májusi kertészkedés során.

Sokan elkövetik ezt a hibát a májusi kertészkedéskor – Csak nyáron lesz súlyos következménye

Az öntözés időzítése

Még ha rendszeresen, odafigyelve is öntözöd a növényeidet, akkor is előfordulhat, hogy napsütéses, meleg időben kiszárad a föld. Ezért javasolják azt a kertészek, hogy kora reggel vagy este öntözzük növényeinket, mert így lassabban párolog el a víz.

Igen ám, de ez az általános szabály májusban másképp szól: ilyenkor a kora reggeli öntözés a javasolt, mert éjszaka még nagyon le tud hűlni a levegő. A legideálisabb reggel 6-9 között, így a növényeknek több idejük van a nedvesség felszívására.

Mikor nem jó ötlet a locsolás?

A nap közben való öntözés a legkevésbé előnyös a növények számára, ennek több oka is van:

a víz előbb elpárolog, mint, hogy elérné a gyökereket,

a vízcseppek nagyítóként működhetnek, ezzel károsítva a leveleket, ahogy a nap éri.

Érdemes a levelek tövét öntözni, így csökkentjük az esetleges gombák és megbetegedések kockázatát.

Alapos öntözés: Hiába adunk minden nap egy kis vizet növényeinknek, ez nem elég ahhoz, hogy a gyökerek mélyre nőjenek és megerősödjenek, így a bőséges öntözést megérdemli minden vízkedvelő növény.

Mi történik, ha helytelenül öntözzük a növényeket?

A túl gyakran, kis mennyiségben öntözött növények gyökérzete sekélyen marad, így egy tartósabb meleg időszakban a növények gyorsabban kiszáradhatnak és sebezhetőbbé válhatnak a hőséggel szemben.

Az esti öntözés pedig azért nem annyira ideális, mert így a gombák ellen nehezebb felvennie a harcot növénynek, hiszen éjszakára is nedves marad a földje.

Bizonyos zöldségek, gyümölcsök esetében még a termést is befolyásolhatja az öntözés milyensége. A rendszertelen öntözésről például a saláta és a fűszernövények gyorsabban elhervadhatnak és kiszáradhatnak.

