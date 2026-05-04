Család

2026.05.04.

Sokan elkövetik ezt a hibát a májusi kertészkedéskor – Csak nyáron lesz súlyos következménye

Nosalty profilképe Nosalty

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendő hobbi a kertészkedés, hiszen ki ne akarna a saját maga keze által megmunkált virágos kertben (vagy épp balkonban) gyönyörködni? Most egy olyan hibát osztunk meg veletek, ami sokan (de nem ti!) elkövetnek a májusi kertészkedés során.

A májusi kerti teendők sora nem kevés, ezért is tartogat néhány buktatót a kertészkedés ezen időszaka. Mi most egy olyan tipikus hibát osztunk meg veletek, aminek következményével csak nyáron szembesül az ember.

Kerti növényt locsoló nő
Az öntözés időzítése

Még ha rendszeresen, odafigyelve is öntözöd a növényeidet, akkor is előfordulhat, hogy napsütéses, meleg időben kiszárad a föld. Ezért javasolják azt a kertészek, hogy kora reggel vagy este öntözzük növényeinket, mert így lassabban párolog el a víz.

Igen ám, de ez az általános szabály májusban másképp szól: ilyenkor a kora reggeli öntözés a javasolt, mert éjszaka még nagyon le tud hűlni a levegő. A legideálisabb reggel 6-9 között, így a növényeknek több idejük van a nedvesség felszívására.

Mikor nem jó ötlet a locsolás?

A nap közben való öntözés a legkevésbé előnyös a növények számára, ennek több oka is van:

  • a víz előbb elpárolog, mint, hogy elérné a gyökereket,
  • a vízcseppek nagyítóként működhetnek, ezzel károsítva a leveleket, ahogy a nap éri.

Érdemes a levelek tövét öntözni, így csökkentjük az esetleges gombák és megbetegedések kockázatát.

Lila virágot locsoló nő
Alapos öntözés:

Hiába adunk minden nap egy kis vizet növényeinknek, ez nem elég ahhoz, hogy a gyökerek mélyre nőjenek és megerősödjenek, így a bőséges öntözést megérdemli minden vízkedvelő növény.

Mi történik, ha helytelenül öntözzük a növényeket?

A túl gyakran, kis mennyiségben öntözött növények gyökérzete sekélyen marad, így egy tartósabb meleg időszakban a növények gyorsabban kiszáradhatnak és sebezhetőbbé válhatnak a hőséggel szemben.

Az esti öntözés pedig azért nem annyira ideális, mert így a gombák ellen nehezebb felvennie a harcot növénynek, hiszen éjszakára is nedves marad a földje.

Bizonyos zöldségek, gyümölcsök esetében még a termést is befolyásolhatja az öntözés milyensége. A rendszertelen öntözésről például a saláta és a fűszernövények gyorsabban elhervadhatnak és kiszáradhatnak.

Forrásunk volt.

