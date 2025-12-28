Vége a keto diadalmenetének? Ezek az étkezési trendek hanyatlanak majd 2026-ban

Ahogy belépünk 2026-ba, nemcsak az figyelhető meg, hogy új trendek születnek, hanem az is, hogy néhány korábban óriási népszerűségnek örvendő irányzat kezd kifulladni. Egyre többen keresnek kiegyensúlyozottabb, fenntarthatóbb és egészségtudatosabb megoldásokat, és ez szépen lassan kihúzza a szőnyeget egyes trendi koncepciók alól is.

Az étkezési trendek világa folyamatosan változik: ami néhány éve még megkerülhetetlen volt, az jövőre könnyen túlhasználttá vagy egyszerűen elavulttá válhat. 2026 küszöbén egyre jobban kirajzolódik, mely irányzatok veszítik el a lendületüket, miközben a fogyasztók egyre tudatosabban, kiegyensúlyozottabban szeretnének étkezni.

A hangsúly egyre inkább a hosszú távon fenntartható, valóban élvezhető megoldások felé tolódik, és ez több korábbi „szupersztár” trendnek sem kedvez.

2026 tehát nem a látványos, gyorsan égő trendek éve lesz, hanem inkább azé az időszaké, amikor az étkezésben is előtérbe kerül a józanabb, tudatosabb szemlélet.

Forrásunk volt.