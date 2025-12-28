Vége a keto diadalmenetének? Ezek az étkezési trendek hanyatlanak majd 2026-ban

Az étkezési trendek világa folyamatosan változik: ami néhány éve még megkerülhetetlen volt, az jövőre könnyen túlhasználttá vagy egyszerűen elavulttá válhat. 2026 küszöbén egyre jobban kirajzolódik, mely irányzatok veszítik el a lendületüket, miközben a fogyasztók egyre tudatosabban, kiegyensúlyozottabban szeretnének étkezni.
A hangsúly egyre inkább a hosszú távon fenntartható, valóban élvezhető megoldások felé tolódik, és ez több korábbi „szupersztár” trendnek sem kedvez.
Nézzük, melyek a 2026-ban hanyatló étrendtrendek, kattints a galériára!
2026 tehát nem a látványos, gyorsan égő trendek éve lesz, hanem inkább azé az időszaké, amikor az étkezésben is előtérbe kerül a józanabb, tudatosabb szemlélet.