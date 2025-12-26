Sokan automatikusan a szupermarketek polcainak mélyére nyúlnak, mert biztosra veszik, hogy ott frissebb, hosszabb szavatosságú árut találnak. Bár ez elsőre logikusnak tűnhet, a szokás több kellemetlenséget és rejtett következményt hordoz, mint gondolnánk.

Az internetes vásárlási tanácsok között régóta kering az az elv, hogy mindig a hátsó termék a jobb választás. A vásárlók többsége úgy gondolja, ezzel elkerülheti a hamar lejáró árut. A valóságban azonban ez a szokás sokszor többet árt, mint használ, nemcsak az üzleteknek, hanem maguknak a vevőknek is.

Ezért nem jó ötlet mindig a polc hátuljáról levenni a termékeket

Hogyan okoz feszültséget a boltban?

A rendszeres hátranyúlás gyakran együtt jár hosszas pakolással. Ilyenkor a bevásárlókocsi útban van, más vásárlók pedig kénytelenek várakozni.

Ahhoz, hogy valaki elérje a hátsó sorban lévő termékeket, sokszor kiveszi az elöl lévő árut, amelyet nem mindig tesz vissza, vagy nem a megfelelő sorrendben.

Ez felborítja a polcok rendjét, és felesleges munkát ad a bolti dolgozóknak.

Amikor a rendetlenség pénzbe kerül

A felkevert polcrendszer miatt a dolgozók nehezebben látják át, mely termékek közelednek a lejárati idejükhöz. Előfordulhat, hogy a hamarosan lejáró áru hátul marad, miközben a frissebb termékek kerülnek előre. Ennek következménye a megnövekedett élelmiszerhulladék, hiszen a lejárt árut már csak kidobni lehet.

A veszteséget végül a vásárlók fizetik meg

A selejtezett termékek komoly veszteséget jelentenek az üzletek számára. Ezek a költségek azonban idővel beépülnek az árakba, így végső soron a vásárlók pénztárcáját terhelik.

Nem véletlen, hogy egyes boltok már tudatosan nem a leghosszabb szavatosságú árut helyezik a polcok legmélyére, hogy csökkentsék a felfordulást.

Meddig tolerálják a boltok?

Ha egy vásárló túlságosan belelendül a polcok átrendezésébe, vagy kárt okoz az áruban, az már a házirend megsértésének számíthat. Bár az üzletek általában elnézőek az egyszeri, véletlen hibákkal szemben, a szándékos vagy ismétlődő rendbontás akár kitiltáshoz is vezethet.

Megéri-e mindig hátulról választani?

Bár csábító lehet a polc hátuljáról levenni a termékeket, hosszú távon nem biztos, hogy ez a legjobb döntés. Bosszúságot okoz másoknak, növeli az üzletek költségeit, és végső soron a vásárlók fizetik meg az árát.

Forrásunk volt.