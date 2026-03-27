Tojástulipánok
Hozzávalók
A tulipánokhoz
-
4 db főtt tojás
-
4 db újhagyma
-
1 kis db cékla
-
3 kk kurkuma
-
6 dl víz (forró víz az áztatáshoz)
A tulipánokhoz
-
60g főtt tojás93 kcal
-
92g újhagyma18 kcal
-
30g cékla9 kcal
-
0 kcal
-
150g víz0 kcal
A tulipánokhoz
-
240g főtt tojás372 kcal
-
368g újhagyma71 kcal
-
120g cékla35 kcal
-
0 kcal
-
600g víz0 kcal
A tulipánokhoz
-
18.1g főtt tojás28 kcal
-
27.7g újhagyma5 kcal
-
9g cékla3 kcal
-
0 kcal
-
45.2g víz0 kcal
Fehérje
-
Összesen 8.9 g
Zsír
-
Összesen 6.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 224 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 359 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 77 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 23 mg
-
Foszfor 132 mg
-
Nátrium 105 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.6 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 261.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 117 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 52 micro
-
K vitamin: 114 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 84 micro
-
Kolin: 181 mg
-
Retinol - A vitamin: 89 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 341 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 839 micro
Fehérje
-
Összesen 35.5 g
Zsír
-
Összesen 26 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 895 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1436.1 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 76 mg
-
Kálcium 310 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 93 mg
-
Foszfor 527 mg
-
Nátrium 420 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.6 g
-
Cukor 13 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 1047.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 470 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 3 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 45 mg
-
D vitamin: 209 micro
-
K vitamin: 458 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 335 micro
-
Kolin: 723 mg
-
Retinol - A vitamin: 355 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1363 micro
-
β-crypt 24 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3358 micro
Fehérje
-
Összesen 2.7 g
Zsír
-
Összesen 2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 67 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 108.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 40 mg
-
Nátrium 32 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 78.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 35 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 16 micro
-
K vitamin: 34 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 25 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 27 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 103 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 253 micro
Elkészítés
A tulipánokhoz
- A tojásokat keményre főzzük, majd megpucoljuk őket.
- A céklát lereszeljük és kinyomkodjuk a levét. Egy kisebb edénybe öntjük a háromnegyedét, és egy mésikba a maradékot. Veszünk elő még két darab kicsi edényt, az egyikbe egy kk. kurkumát teszünk a másikba pedig 2 kk. kurkumát.
- Mind a négy tálkát felöntjük kb. 1,5 dl forró vízzel, megkavarjuk őket, majd belehelyezünk egy-egy tojást. A tojásokat hagyjuk állni a színes lében kb. 2-4, attól függően, hogy mennyire szeretnénk vibráló színeket.
- Miután elértük a kívánt színt, szedjük ki a tojásokat és itassuk le rólik a felesleges nedvességet papírtörlővel.
- A kinyílt tulipán imitálásához vágjuk szét a tojást középen cik-cakk alakban. A bimbós tulipán imitálásához a tojás csúcsos részén készítsünk kb. 1,5 cm hosszú, nem túl mély, függőleges bemetszéseket egyástól 0,5 cm távolságra.
- Az újhagymákat mossuk meg, majd a leghosszabb zöld levelét dugjuk be a tojástulipánok alljába, ezzel alakítjuk ki a szárat. Érdemes először késsel megszúrni a tojások allját, így könnyen bele tudjuk majd dugni az újhagymát.
- A tojástulipánokat tegyünk egy szép tálra és rendezzük el úgy mintha egy tulipáncsokor lenne. Tálaljuk és fogyasszuk a húsvéti sonkával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 8 p
Nemcsak gyönyörű az asztalon, meg is lehet enni minden részét: íme az egyik legszebb ehető dekoráció húsvétra!