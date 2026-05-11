Megvetted a tálcás darált húst, de nem ma készíted el? Eddig áll el a hűtőben gond nélkül

A darált hús az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában: készülhet belőle hamburger, bolognai, lasagne, rakott zöldség, fasírt vagy chilis bab is. Mivel azonban gyorsabban romlik, mint a nagyobb húsdarabok, fontos tudni, meddig tartható el biztonságosan a hűtőben, és hogyan érdemes tárolni, hogy ne kelljen idő előtt kidobni.
Mennyi ideig jó a nyers darált hús?
Az általános élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a nyers darált húst vásárlás után legfeljebb 1–2 napig érdemes a hűtőben tárolni.
Ez nem csak egy óvatos becslés: a darált hús különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, ezért gyorsabban megromolhat, még akkor is, ha első ránézésre teljesen rendben lévőnek tűnik.
FONTOS!
Nem mindegy, hova teszed a hűtőben
A szakértők szerint a darált húst a hűtő legalsó polcán, lehetőleg hátul érdemes tárolni, mert ott a legalacsonyabb és legegyenletesebb a hőmérséklet. Jó ötlet egy tányérra vagy dobozba tenni, hogy az esetleg kicsöpögő húslé ne szennyezzen be más élelmiszereket.
FONTOS: a hűtőajtó nem ideális hely számára, mivel ott gyakran ingadozik a hőmérséklet!
A bolti csomagolás nem hosszú tárolásra való
A szupermarketes tálcás csomagolás inkább szállításra és polcos tárolásra készült, nem arra, hogy napokig ebben álljon a hús a hűtődben. Ha tudod, hogy nem használod fel aznap, érdemes áttenni légmentesen záródó zacskóba vagy dobozba, max. két nap után pedig irány a fagyó!
A hőkezelt darált hús tovább bírja
A már elkészített, hőkezelt darált hús 3–4 napig is eltartható a hűtőben, ha légmentesen lezárt dobozban tárolod. Fontos, hogy főzés-sütés után legfeljebb két órán belül kerüljön vissza a hűtőbe!
Honnan tudod, hogy megromlott?
- Ha a darált húsnak savanykás vagy kellemetlen szaga van,
- nyálkás tapintású,
- esetleg szürkésbarna elszíneződésű,
- emellett furcsa állagú, inkább ne használd fel!
Bár az enyhe színváltozás önmagában még nem mindig jelent romlást, a szakértők szerint ilyen esetekben jobb az óvatosság.