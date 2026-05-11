2026.05.11.

Megvetted a tálcás darált húst, de nem ma készíted el? Eddig áll el a hűtőben gond nélkül

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Tálcás darált húst vettél, és a napokban tervezed felhasználni, ezért nem a mélyhűtőbe pakolod, hanem simán a hűtőbe? Lássuk, meddig áll el így!

A darált hús az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában: készülhet belőle hamburger, bolognai, lasagne, rakott zöldség, fasírt vagy chilis bab is. Mivel azonban gyorsabban romlik, mint a nagyobb húsdarabok, fontos tudni, meddig tartható el biztonságosan a hűtőben, és hogyan érdemes tárolni, hogy ne kelljen idő előtt kidobni.

darált hús tálcás csomagolásban, a hűtő polcán
A nyers darált húst vásárlás után max. 1–2 napig érdemes a hűtőben tárolni

Mennyi ideig jó a nyers darált hús?

Az általános élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint a nyers darált húst vásárlás után legfeljebb 1–2 napig érdemes a hűtőben tárolni.

Ez nem csak egy óvatos becslés: a darált hús különösen kedvez a baktériumok szaporodásának, ezért gyorsabban megromolhat, még akkor is, ha első ránézésre teljesen rendben lévőnek tűnik.

FONTOS!

Ha nem tervezed egy-két napon belül elkészíteni a kigondolt darált húsos ételt, inkább fagyaszd le minél hamarabb!

Nem mindegy, hova teszed a hűtőben

A szakértők szerint a darált húst a hűtő legalsó polcán, lehetőleg hátul érdemes tárolni, mert ott a legalacsonyabb és legegyenletesebb a hőmérséklet. Jó ötlet egy tányérra vagy dobozba tenni, hogy az esetleg kicsöpögő húslé ne szennyezzen be más élelmiszereket.

FONTOS: a hűtőajtó nem ideális hely számára, mivel ott gyakran ingadozik a hőmérséklet!

A bolti csomagolás nem hosszú tárolásra való

A szupermarketes tálcás csomagolás inkább szállításra és polcos tárolásra készült, nem arra, hogy napokig ebben álljon a hús a hűtődben. Ha tudod, hogy nem használod fel aznap, érdemes áttenni légmentesen záródó zacskóba vagy dobozba, max. két nap után pedig irány a fagyó!

Tudnivalók a fagyasztáshoz:

Fagyasztásnál különösen fontos, hogy minél kevesebb levegő érje a húst, így kisebb eséllyel szárad ki vagy lesz fagyasztóízű: porciózd zárható zacskóba vagy tedd légmentesen záródó ételhordóba, és írd lá, mikori!

A hőkezelt darált hús tovább bírja

A már elkészített, hőkezelt darált hús 3–4 napig is eltartható a hűtőben, ha légmentesen lezárt dobozban tárolod. Fontos, hogy főzés-sütés után legfeljebb két órán belül kerüljön vissza a hűtőbe!

Honnan tudod, hogy megromlott?

  • Ha a darált húsnak savanykás vagy kellemetlen szaga van,
  • nyálkás tapintású,
  • esetleg szürkésbarna elszíneződésű,
  • emellett furcsa állagú, inkább ne használd fel!

Bár az enyhe színváltozás önmagában még nem mindig jelent romlást, a szakértők szerint ilyen esetekben jobb az óvatosság.

Forrásunk volt.

