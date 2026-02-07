Ezt teszi a testeddel a zabpehely fogyasztása két nap után

A zabpehely kedvező élettani hatásait vizsgálták a Bonni Egyetem kutatói metabolikus szindrómában szenvedő embereken. A tanulmány eredményeit a Nature Communications tudományos folyóirat közölte.
Hogyan zajlott a vizsgálat?
A kísérlet során:
- a résztvevők két egymást követő napon,
- napi 300 gramm zabpelyhet fogyasztottak,
- miközben az energia-bevitelük a megszokotthoz képest nagyjából a felére csökkent.
Az eredményeket egy kontrollcsoport adataival vetették össze, amely tagjai hagyományos, kiegyensúlyozott étrendet követtek.
Jelentős koleszterincsökkenés
A zabpelyhet fogyasztó csoportnál: az LDL-koleszterin, vagyis a „rossz” koleszterin szintje átlagosan 10 százalékkal alacsonyabb volt.
A kutatók számára különösen figyelemre méltó, hogy ez a javulás még hat héttel a diéta után is kimutatható maradt, annak ellenére, hogy a résztvevők időközben visszatértek korábbi étrendjükhöz.
A bélflóra szerepe
Az eredmények hátterében nemcsak az átmeneti kalóriamegvonás állhat. A kétnapos zabpehely-diéta során:
- nőtt a jótékony bélbaktériumok aránya,
- ami hosszabb távon is támogathatta az anyagcsere javulását.
Érdekesség, hogy azoknál, akik hat héten át mérsékeltebb mennyiségű zabpelyhet ettek, nem figyeltek meg hasonló bélflóra-változást.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
A kutatók szerint az időszakosan beiktatott, rövid zabpehely-kúrák:
- egyszerűen kivitelezhetők,
- segíthetnek a koleszterinszint fenntartásában,
- és hozzájárulhatnak az anyagcserezavarok kockázatának csökkentéséhez.
A zabpehely így nemcsak mindennapi alapélelmiszerként, hanem célzott, rövid távú étrendi eszközként is fontos szerepet kaphat az egészségtudatos táplálkozásban.