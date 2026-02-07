Életmód

2026.02.07.

Ezt teszi a testeddel a zabpehely fogyasztása két nap után

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Már egy rövid, kétnapos zabpehely-diéta is érezhetően javíthatja a koleszterinszintet.

A zabpehely kedvező élettani hatásait vizsgálták a Bonni Egyetem kutatói metabolikus szindrómában szenvedő embereken. A tanulmány eredményeit a Nature Communications tudományos folyóirat közölte.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A kísérlet során:

  • a résztvevők két egymást követő napon,
  • napi 300 gramm zabpelyhet fogyasztottak,
  • miközben az energia-bevitelük a megszokotthoz képest nagyjából a felére csökkent.

Az eredményeket egy kontrollcsoport adataival vetették össze, amely tagjai hagyományos, kiegyensúlyozott étrendet követtek.

Jelentős koleszterincsökkenés

A zabpelyhet fogyasztó csoportnál: az LDL-koleszterin, vagyis a „rossz” koleszterin szintje átlagosan 10 százalékkal alacsonyabb volt.

A kutatók számára különösen figyelemre méltó, hogy ez a javulás még hat héttel a diéta után is kimutatható maradt, annak ellenére, hogy a résztvevők időközben visszatértek korábbi étrendjükhöz.

A bélflóra szerepe

Az eredmények hátterében nemcsak az átmeneti kalóriamegvonás állhat. A kétnapos zabpehely-diéta során:

  • nőtt a jótékony bélbaktériumok aránya,
  • ami hosszabb távon is támogathatta az anyagcsere javulását.

Érdekesség, hogy azoknál, akik hat héten át mérsékeltebb mennyiségű zabpelyhet ettek, nem figyeltek meg hasonló bélflóra-változást.

Zabpehely
Nőtt a jótékony bélbaktériumok aránya

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A kutatók szerint az időszakosan beiktatott, rövid zabpehely-kúrák:

  • egyszerűen kivitelezhetők,
  • segíthetnek a koleszterinszint fenntartásában,
  • és hozzájárulhatnak az anyagcserezavarok kockázatának csökkentéséhez.

A zabpehely így nemcsak mindennapi alapélelmiszerként, hanem célzott, rövid távú étrendi eszközként is fontos szerepet kaphat az egészségtudatos táplálkozásban.

Forrásunk volt.

