Szilvalekvárfőzéssel, szürettel és mézfesztivállal köszöntjük az őszt: íme szeptemberi programajánlónk

Szeptemberi gasztroprogram-ajánlónk se hagy cserben titeket, igyekeztünk változatosan és színesen összeállítani, hogy nektek már ne kelljen sokat kutakodni. Szüreti fesztivál a Balaton partján, rántott húsozás a Zalában és családi brunch vár Budapesten. Lássuk, milyen programokra számíthatunk az ősz első hónapjában!
Ősszel sokféle friss és ízletes alapanyag kerül az asztalra
Ilyenkor szezonja van többek között az almának, körtének, szilvának, szőlőnek, sütőtöknek, céklának, káposztának, répának és a különböző gombáknak. Az őszi alapanyagokból finom levesek, főételek, köretek, sütemények és lekvárok is készíthetők. Ezek az ételek nemcsak táplálóak, hanem az ősz jellegzetes ízeit és hangulatát is megidézik. Szeptemberi gasztroprogramajánlónkban több olyan eseményt is találtok, melyek néhány őszi alapanyagot hivatottak megünnepelni.