Nem telhet el hónap gasztroprogramok nélkül, és szerencsére szeptemberben sem vagyunk híján az izgalmasabbnál izgalmasabb lehetőségeknek. Ha aktívan, részben még a szabadban töltenéd a hétvégéket, akkor szemezgess szeptemberi gasztroajánlónkból, hogy tartalmasan és ízesen induljon az ősz!

Szeptemberi gasztroprogram-ajánlónk se hagy cserben titeket, igyekeztünk változatosan és színesen összeállítani, hogy nektek már ne kelljen sokat kutakodni. Szüreti fesztivál a Balaton partján, rántott húsozás a Zalában és családi brunch vár Budapesten. Lássuk, milyen programokra számíthatunk az ősz első hónapjában!

Szilvalekvárfőzéssel, szürettel és mézfesztivállal köszöntjük az őszt: íme szeptemberi programajánlónk

Ősszel sokféle friss és ízletes alapanyag kerül az asztalra

Ilyenkor szezonja van többek között az almának, körtének, szilvának, szőlőnek, sütőtöknek, céklának, káposztának, répának és a különböző gombáknak. Az őszi alapanyagokból finom levesek, főételek, köretek, sütemények és lekvárok is készíthetők. Ezek az ételek nemcsak táplálóak, hanem az ősz jellegzetes ízeit és hangulatát is megidézik. Szeptemberi gasztroprogramajánlónkban több olyan eseményt is találtok, melyek néhány őszi alapanyagot hivatottak megünnepelni.

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