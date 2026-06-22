Óva int a növényorvos: Jobb, ha egy kertész sem követi el ezt a hibát uborkaszedésekor

Semmi sem üdítőbb, mint a saját kertből szedett ropogós, zsenge zöldség - például az uborka, mely nemcsak szuper hidratáló (95%-a víz!), hanem olyan tápanyagokban is gazdag, mint a K- és C-vitamin, valamint a kálium. Salátákban, mártogatóssal vagy akár zöldségsmoothie-ként is remek választás.
A leggyakoribb hiba a nyári uborkaszüret során: ha túl erősen rángatjuk
Azonban a szakértők szerint sok kertész egy egyszerű hibát szinte mindig elkövet az uborka szedésekor:
a szár túl erőteljes megrántását, ami akár a növény károsodásához is vezethet.
Az uborkát általában ültetéstől számított 50–70 nap múlva érdemes szedni, de a szakértők hangsúlyozzák a gondos, óvatos módszert. Christopher Satch, az NYC Plant Help alapítója, növényszakértő szerint a legtipikusabb hiba az uborkanövény szárának megrántása - írja a Goodhousekeeping.
A helyes eljárás, hogy se az uborka, se a szár ne sérüljön:
- Az uborkát ollóval vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, esetleg a körmöddel vágd el a szár tetején. Ne rángasd le a zöldséget a szárról!
- A hanyag rángatás sérülést okozhat a szárban, ami csökkentheti a következő termés mennyiségét és minőségét.
Mikor érdemes szedni?
Az uborka a Cucurbitaceae családba tartozik, a cukkinihez, görögdinnyéhez és tökhöz hasonlóan.
Fontos, hogy a termést még a beérése előtt szedd le, mert az érett uborka:
- sárgává vagy narancssárgává válik
- túl keserű és ehetetlen lesz
A szedésnél figyelembe kell venni, milyen típusú uborkát ültettünk:
Ha elnézed az uborkaszedés idejét, két lehetőséged van:
- Hagyd a termést a száron beérni, ne szedd le, ezzel megóvod a magokat a következő évi terméshez!
- Ha túl korán van a szezonban (július, augusztus eleje) szedd le az uborkát és komposztáld, hogy a növény ne pazarolja energiáját a magképzésre, hanem új uborkákat termeljen.
A legfontosabb tippek uborkaszedéshez:
1.) Mindig figyelj a szedés idejére, hogy az uborka ne érjen túl.
2.) Használj ollót vagy a körmöd a rángatás helyett, így nem sérül a szár!
3.) Ha elmulasztottad az ideális szedési időt, komposztáld a túlérő uborkát, hogy a növény energiája a további termésre koncentrálódjon.
Tudtad? Jó, ha megjegyzed!
- Az uborka 95%-ban víz, így kiváló hidratáló nyári zöldség.
- A benne levő K- és C-vitamin, valamint kálium támogatja a szervezet egészségét.
- A helytelen uborkaszedés illetve a szár megrántásával károsíthatja a növényt, csökkentve a következő évi termést.
Így használd fel a most zsenge UBORKÁT a lehető legtöbb ételben