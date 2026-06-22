Óva int a növényorvos: Jobb, ha egy kertész sem követi el ezt a hibát uborkaszedésekor

A legtöbben azt gondoljuk, mindegy, hogyan tépjük le az uborkát a növény száráról a nyári szüret során. A növényorvos ezzel nagyon nem ért egyet!

Semmi sem üdítőbb, mint a saját kertből szedett ropogós, zsenge zöldség - például az uborka, mely nemcsak szuper hidratáló (95%-a víz!), hanem olyan tápanyagokban is gazdag, mint a K- és C-vitamin, valamint a kálium. Salátákban, mártogatóssal vagy akár zöldségsmoothie-ként is remek választás.

Az uborkát ollóval vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, ne rángasd!

A leggyakoribb hiba a nyári uborkaszüret során: ha túl erősen rángatjuk

Azonban a szakértők szerint sok kertész egy egyszerű hibát szinte mindig elkövet az uborka szedésekor: a szár túl erőteljes megrántását, ami akár a növény károsodásához is vezethet.

Az uborkát általában ültetéstől számított 50–70 nap múlva érdemes szedni, de a szakértők hangsúlyozzák a gondos, óvatos módszert. Christopher Satch, az NYC Plant Help alapítója, növényszakértő szerint a legtipikusabb hiba az uborkanövény szárának megrántása - írja a Goodhousekeeping.

A helyes eljárás, hogy se az uborka, se a szár ne sérüljön:

Az uborkát ollóval vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, esetleg a körmöddel vágd el a szár tetején. Ne rángasd le a zöldséget a szárról!

vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, esetleg a körmöddel vágd el a szár tetején. Ne rángasd le a zöldséget a szárról! A hanyag rángatás sérülést okozhat a szárban, ami csökkentheti a következő termés mennyiségét és minőségét.

Mikor érdemes szedni?

Az uborka a Cucurbitaceae családba tartozik, a cukkinihez, görögdinnyéhez és tökhöz hasonlóan.

Fontos, hogy a termést még a beérése előtt szedd le, mert az érett uborka:

sárgává vagy narancssárgává válik

túl keserű és ehetetlen lesz

A szedésnél figyelembe kell venni, milyen típusú uborkát ültettünk: több mint 100 uborka-fajta létezik világszerte, mindegyiknek megvan a jellegzetes mérete. Amikor a zöld uborka eléri a megfelelő méretet, szedd le időben, még az érés előtt!

Ha elnézed az uborkaszedés idejét, két lehetőséged van:

Hagyd a termést a száron beérni, ne szedd le, ezzel megóvod a magokat a következő évi terméshez!

Ha túl korán van a szezonban (július, augusztus eleje) szedd le az uborkát és komposztáld, hogy a növény ne pazarolja energiáját a magképzésre, hanem új uborkákat termeljen.

Mindig figyelj a szedés idejére, hogy az uborka ne érjen túl

A legfontosabb tippek uborkaszedéshez:

1.) Mindig figyelj a szedés idejére, hogy az uborka ne érjen túl.

2.) Használj ollót vagy a körmöd a rángatás helyett, így nem sérül a szár!

3.) Ha elmulasztottad az ideális szedési időt, komposztáld a túlérő uborkát, hogy a növény energiája a további termésre koncentrálódjon.

Tudtad? Jó, ha megjegyzed!

Az uborka 95%-ban víz, így kiváló hidratáló nyári zöldség.

A benne levő K- és C-vitamin, valamint kálium támogatja a szervezet egészségét .

. A helytelen uborkaszedés illetve a szár megrántásával károsíthatja a növényt, csökkentve a következő évi termést.

Így használd fel a most zsenge UBORKÁT a lehető legtöbb ételben

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