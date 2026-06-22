Nyár van!

2026.06.22.

Óva int a növényorvos: Jobb, ha egy kertész sem követi el ezt a hibát uborkaszedésekor

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A legtöbben azt gondoljuk, mindegy, hogyan tépjük le az uborkát a növény száráról a nyári szüret során. A növényorvos ezzel nagyon nem ért egyet!

Semmi sem üdítőbb, mint a saját kertből szedett ropogós, zsenge zöldség - például az uborka, mely nemcsak szuper hidratáló (95%-a víz!), hanem olyan tápanyagokban is gazdag, mint a K- és C-vitamin, valamint a kálium. Salátákban, mártogatóssal vagy akár zöldségsmoothie-ként is remek választás.

uborkaszedés kézzel
Az uborkát ollóval vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, ne rángasd!

A leggyakoribb hiba a nyári uborkaszüret során: ha túl erősen rángatjuk

Azonban a szakértők szerint sok kertész egy egyszerű hibát szinte mindig elkövet az uborka szedésekor:

a szár túl erőteljes megrántását, ami akár a növény károsodásához is vezethet.

Az uborkát általában ültetéstől számított 50–70 nap múlva érdemes szedni, de a szakértők hangsúlyozzák a gondos, óvatos módszert. Christopher Satch, az NYC Plant Help alapítója, növényszakértő szerint a legtipikusabb hiba az uborkanövény szárának megrántása - írja a Goodhousekeeping.

A helyes eljárás, hogy se az uborka, se a szár ne sérüljön:

  • Az uborkát ollóval vágd le, vagy csavard és törd el a szárát, esetleg a körmöddel vágd el a szár tetején. Ne rángasd le a zöldséget a szárról!
  • A hanyag rángatás sérülést okozhat a szárban, ami csökkentheti a következő termés mennyiségét és minőségét.

Mikor érdemes szedni?

Az uborka a Cucurbitaceae családba tartozik, a cukkinihez, görögdinnyéhez és tökhöz hasonlóan.

Fontos, hogy a termést még a beérése előtt szedd le, mert az érett uborka:

  • sárgává vagy narancssárgává válik
  • túl keserű és ehetetlen lesz

A szedésnél figyelembe kell venni, milyen típusú uborkát ültettünk:

több mint 100 uborka-fajta létezik világszerte, mindegyiknek megvan a jellegzetes mérete. Amikor a zöld uborka eléri a megfelelő méretet, szedd le időben, még az érés előtt!

Ha elnézed az uborkaszedés idejét, két lehetőséged van:

  • Hagyd a termést a száron beérni, ne szedd le, ezzel megóvod a magokat a következő évi terméshez!
  • Ha túl korán van a szezonban (július, augusztus eleje) szedd le az uborkát és komposztáld, hogy a növény ne pazarolja energiáját a magképzésre, hanem új uborkákat termeljen.
uborkák a kertben
Mindig figyelj a szedés idejére, hogy az uborka ne érjen túl

A legfontosabb tippek uborkaszedéshez:

1.) Mindig figyelj a szedés idejére, hogy az uborka ne érjen túl.
2.) Használj ollót vagy a körmöd a rángatás helyett, így nem sérül a szár!
3.) Ha elmulasztottad az ideális szedési időt, komposztáld a túlérő uborkát, hogy a növény energiája a további termésre koncentrálódjon.

Tudtad? Jó, ha megjegyzed!

  • Az uborka 95%-ban víz, így kiváló hidratáló nyári zöldség.
  • A benne levő K- és C-vitamin, valamint kálium támogatja a szervezet egészségét.
  • A helytelen uborkaszedés illetve a szár megrántásával károsíthatja a növényt, csökkentve a következő évi termést.

Így használd fel a most zsenge UBORKÁT a lehető legtöbb ételben

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

pecsenye

Sváb pecsenye

A sváb pecsenye igazi sváb étel, ami viszonylag gyorsan (egy órán belül) elkészül. Nem kell ennek túl paradicsomosnak lenni, csak, ha valaki kimondottan szereti. Egy vagy két evőkanál ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

svab-pecsenye
pecsenye

Sváb pecsenye

A sváb pecsenye igazi sváb étel, ami viszonylag gyorsan (egy órán belül) elkészül. Nem kell ennek túl paradicsomosnak lenni, csak, ha valaki kimondottan szereti. Egy vagy két evőkanál ...

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept