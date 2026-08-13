Figyelem! Savanyú íze miatt visszahívták az ALDI egyik népszerű tejét

A nyári saláták vagy túl könnyedek, mert zöld salátaleveleken, némi paradicsomon és uborkán kívül nem tartalmaznak mást, vagy rém kalóriadúsak és nehezek, mert majonézzel, tejföllel, krumplival vagy tésztával dúsítjuk őket, így kevés fehérjét és rostot tartalmaznak. Tegyünk pontot ennek a végére, és válasszuk az olcsó hüvelyeseket akár hús helyett is, hogy valóban laktasson az a saláta!