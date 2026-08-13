Figyelem! Savanyú íze miatt visszahívták az ALDI egyik népszerű tejét

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartás szabályait betartva termékvisszahívást indít a MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal nevezetű termék esetében.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék: MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal, 1 liter
- Minőségmegőrzési idő: 02.09.2026
- Charge: 20073041
- Szállító: Abaújtej Kft
- Probléma: érzékszervi probléma
Az érintett tételben esetlegesen fennálló érzékszervi probléma (savanyú íz) miatt ne fogyaszd el, ha vettél ilyen terméket!
A termék minden magyarországi ALDI üzletben elérhető volt, értékesítését azonnal felfüggesztették.
A megvásárolt terméket vidd vissza bármely magyarországi ALDI-üzletbe. A vételárat blokk hiányában is visszatérítik.
A termékvisszahívás a termék további tételeit nem érinti.