Mentes

2026.08.13.

Figyelem! Savanyú íze miatt visszahívták az ALDI egyik népszerű tejét

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Érzékszervi eltérés miatt (savanyú íz) visszahívták az ALDI egyik kedvelt, magas zsírtartalmú tejét.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartás szabályait betartva termékvisszahívást indít a MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal nevezetű termék esetében.

Aldi tej
Figyelem! Visszahívták az ALDI egyik népszerű tejét savanyú íze miatt
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék: MILSANI ESL tej 3,5 % zsírtartalommal, 1 liter
  • Minőségmegőrzési idő: 02.09.2026
  • Charge: 20073041
  • Szállító: Abaújtej Kft
  • Probléma: érzékszervi probléma

Az érintett tételben esetlegesen fennálló érzékszervi probléma (savanyú íz) miatt ne fogyaszd el, ha vettél ilyen terméket!

A termék minden magyarországi ALDI üzletben elérhető volt, értékesítését azonnal felfüggesztették.

A megvásárolt terméket vidd vissza bármely magyarországi ALDI-üzletbe. A vételárat blokk hiányában is visszatérítik.

A termékvisszahívás a termék további tételeit nem érinti.

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