Mindjárt itt az eperszezon! Ilyen eperárak várnak minket az idei Szedd magad eseményeken

Idén egy kicsit csúszik az eperszezon a hűvösebb tavasz miatt, de valószínűleg pár héten belül indulnak a Szedd magad lehetőségek is. Lássuk, milyen árakra számíthatunk!

1000-1100 forint lehet az eper kilója az idei Szedd magad eseményeken

Mi a helyzet hazánkban eperfronton?

Hazánkban közel 800 hektáron zajlik az epertermelés, kiemelkedő vidék ezek közül Lajosmizse és Tahitótfalu, azonban utóbbi kezd visszaszorulni a termelés tekintetében. A földieper termesztése jó-közepes minőségű földeken sikeres lehet, ha 30 km-en belül van nagyváros.

Ez azért fontos, mert az eper nem utóérő gyümölcs, így a magyar epernek pár napja van bizonyítania a nagy szemű, de íztelen görög eperrel szemben, aminek ára is kedvezőbb.

Receptajánló:

Ennyiért szedhető 2026-ban az eper

Arról már írtunk korábban, milyen eperárakkal találkozhatunk, de jelenleg a szabadföldi eprek még csak virágoznak, így 2-4 hetet még várni kell - országrésztől és művelődési módtól függően - arra, hogy megnyíljanak a szedd magados lehetőségek.

Idén nagyobb termésre számítanak, kb. 1300–1400 forint lesz a reális ár

A Pozsonytól 25 km-re lévő bezenyei gazdaságban feketefóliás rendszerben termelik az epret. Itt a 4 hektáros terület jelentős részét szedd magados rendszerben értékesítik.

A déli országrész terméséhez mi 4-5 nappal ezelőtt tudtunk csatlakozni. 4000 forintos kilónkénti árral kezdtük a szezont. Viszonteladóknak 3000 forintért adjuk az epret. A szabadföldről tavaly 1500 forintért gyűjthették a családok a bogyókat. Idén nagyobb termésre számítok, ezért szerintem 1300–1400 forint lesz a reális ár – mondja el az őstermelő.

Ahol tavaly 1200 forint volt az eper kilója, ott vélhetően idén 1000-1100 forintra lehet számítani.

Kedvelt fajták

A bezenyei gazdaságnál a hőstresszel és a betegségekkel szemben is ellenálló Klodia vált be.

Szabadföldön a kisebb, korai és édes Clery, a nagy szemű Joly, valamint az extra méretű Asia a legnépszerűbb eperfajták.

Fólia alatt inkább a lisztharmat jelent gondot, míg a szabadföldön az utóbbi években a fagy okoz nagyobb károkat.

Forrásunk volt.