Egyre több helyen kínálja magát már az eper, viszont nem könnyű kiválasztani azt, amely valóban jóízű is. Bár sokak úgy gondolják, hogy az apró szemű a legédesebb, valójában ez nincs így. Lássuk, mi az ismertetőjele az igazán ízletes, édes epernek!

Hogy mi a jele az igazán ízletes, édes epernek? Ocskó Péter, a Bordányi Eperkertészet tulajdonosa megválaszolja ezt a kérdést.

Sokan rosszul tudjuk – Ez a valódi jele az igazán édes epernek

A jelenlegi eperhelyzet

Most még az eperszon elején járva csak jelentős költségtöbblettel lehet az eperet termeszteni – írja a Sokszínű vidék, emiatt pedig az árak is magasan vannak. A Bordányi Eperkertészet tulajdonosa 70 ezer tőnyi gyümölccsel dolgozik, aminek 4 fajtája kb. 2,5 hónapon keresztül terem.

Most például még minden nap fóliázni kell: este betakarni a növényeket fátyolfóliával, reggel pedig leszedni róla. Ezt csináljuk január óta, így garantálható a korai érés. Ez azonban rendkívül munkaigényes, aminek ugyanúgy ára van, mint a magas fóliasátornanak. Mi azonban ez utóbbit is bevállaltuk, mert ebben termesztve jobban szabályozható a hőmérséklet is és növényvédelemből is kevesebb elegendő – osztja meg.

Import vs. hazai eper

Mivel az eper féléretten is leszedhető, így az import eper íze meg sem közelíti azt, amit a hazai termelők tudnak kínálni, hiszen a gyümölcs cukortartalma csak a tövön nő.

Az eper leszedés után ugyan bepirosodik, de cukortartalma csak a tövön nő. Vagyis azok az eprek, amelyeket féléretten szednek le, hogy még utaztatni tudják és napokig a pultokon is elálljon, biztosan nem adják azt az ízvilágot, mint az étkezésre készen leszedett eprek. A mi standunkon csak érett epret lehet kapni, ennek megfelelően az ízélmény is teljes – viszont nem tartható el sokáig – teszi hozzá.

Mivel az eper féléretten is leszedhető, így az import eper íze meg sem közelíti azt, amit a hazai termelők tudnak kínálni

Mi az ismérve az igazán ízletes, édes epernek?

A közhiedelem szerint az apró szemű mindig finomabb, édesebb társainál, ez azonban nincs így.

A szakértő szerint azok a legédesebbek, melyeknek a csumáján felfelé állnak a levelek.

Illetve azok, melyek nagyra nőnek, de még a szezon elején.

