Sokan rosszul tudjuk – Ez a valódi jele az igazán édes epernek

Egyre több helyen kínálja magát már az eper, viszont nem könnyű kiválasztani azt, amely valóban jóízű is. Bár sokak úgy gondolják, hogy az apró szemű a legédesebb, valójában ez nincs így. Lássuk, mi az ismertetőjele az igazán ízletes, édes epernek!

Hogy mi a jele az igazán ízletes, édes epernek? Ocskó Péter, a Bordányi Eperkertészet tulajdonosa megválaszolja ezt a kérdést.

A jelenlegi eperhelyzet

Most még az eperszon elején járva csak jelentős költségtöbblettel lehet az eperet termeszteni – írja a Sokszínű vidék, emiatt pedig az árak is magasan vannak. A Bordányi Eperkertészet tulajdonosa 70 ezer tőnyi gyümölccsel dolgozik, aminek 4 fajtája kb. 2,5 hónapon keresztül terem.

Most például még minden nap fóliázni kell: este betakarni a növényeket fátyolfóliával, reggel pedig leszedni róla. Ezt csináljuk január óta, így garantálható a korai érés. Ez azonban rendkívül munkaigényes, aminek ugyanúgy ára van, mint a magas fóliasátornanak. Mi azonban ez utóbbit is bevállaltuk, mert ebben termesztve jobban szabályozható a hőmérséklet is és növényvédelemből is kevesebb elegendő

– osztja meg.

Import vs. hazai eper

Mivel az eper féléretten is leszedhető, így az import eper íze meg sem közelíti azt, amit a hazai termelők tudnak kínálni, hiszen a gyümölcs cukortartalma csak a tövön nő.

Az eper leszedés után ugyan bepirosodik, de cukortartalma csak a tövön nő. Vagyis azok az eprek, amelyeket féléretten szednek le, hogy még utaztatni tudják és napokig a pultokon is elálljon, biztosan nem adják azt az ízvilágot, mint az étkezésre készen leszedett eprek. A mi standunkon csak érett epret lehet kapni, ennek megfelelően az ízélmény is teljes – viszont nem tartható el sokáig

– teszi hozzá.
Mi az ismérve az igazán ízletes, édes epernek?

A közhiedelem szerint az apró szemű mindig finomabb, édesebb társainál, ez azonban nincs így.

A szakértő szerint azok a legédesebbek, melyeknek a csumáján felfelé állnak a levelek.

Illetve azok, melyek nagyra nőnek, de még a szezon elején.

Korábban már írtunk arról, hogy mit tehetsz, ha nem elég édes a már megvásárolt epred, és arról is, hogy hogyan tudod felhasználni a vízízű epret. Sőt, azt is megtudhatod, hogyan válaszd ki a legfinomabb epret.

