Pörög a kaja! Húsvéti sonkamentő különkiadás

A húsvét az egyik legkedveltebb ünnep a konyhában: ilyenkor előkerül a klasszikus húsvéti sonka, a főtt tojás, a foszlós kalács és a karakteres torma. De a nagy lakomák után gyakran ott maradnak az alapanyagok – és itt jön képbe Pörög a kaja című sorozatunk, ami a maradékmentés, a gyors receptek és a kreatív újrahasznosítás jegyében született.

A húsvéti szentháromságból dolgoztunk: a sonkából, a főtt tojásból és a fonott kalácsból. Hogy passzoljon a tematikához, a kerékre villásreggelireceptek kerültek fel, melyekből a melegszendvics lett a kipörgetett fogás: végül egy krémes, ízekben gazdag sonkás melegszendvicskrémet készítettünk, ami tökéletes a maradék húsvéti sonka felhasználására.

A selymes krémet puha, édeskés húsvéti kalácsra kentük, majd megszórtuk reszelt sajttal, a tetejére került szeletelt, főtt tojás, és persze nem maradhat ki a friss vagy ecetes torma sem. Az eredmény egy gyors, mégis különleges melegszendvics, ami ideális reggelire, vacsorára, vagy akár vendégvárónak is – és persze kenyérrel is ugyanolyan jól működik.

Húsvéti maradékmentő sonkakrémes melegszendvics Nosalty

Ez a fogás tökéletes példája annak, hogyan lehet a húsvéti maradékokból új, izgalmas ételt kreálni. Ha szereted az egyszerű recepteket, nem mondanál le az ízekről, ez a kombináció garantáltan betalál.

A húsvéti bevásárlást pedig érdemes egy helyen letudni: az Auchan áruházakban minden megtalálható, ami kellhet – legyen szó minőségi sonkáról, friss kalácsról, zöldségekről, tojásról, sajtokról vagy tormáról.

Ha idén kipróbálnál egy új húsvéti receptet, ami egyszerre gyors, olcsó és maradékmentő, akkor ez a sonkás melegszendvicskrém kaláccsal biztosan a kedvenceid közé kerül – a receptjét itt találod. Mert a jó kaja nem vész kárba – csak tovább pörög!

Próbál ki ezeket a húsvéti sonka felhasználásával készült recepteket is: