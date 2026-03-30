Pörög a kaja! Húsvéti sonkamentő különkiadás

A húsvéti szentháromságból dolgoztunk: a sonkából, a főtt tojásból és a fonott kalácsból. Hogy passzoljon a tematikához, a kerékre villásreggelireceptek kerültek fel, melyekből a melegszendvics lett a kipörgetett fogás: végül egy krémes, ízekben gazdag sonkás melegszendvicskrémet készítettünk, ami tökéletes a maradék húsvéti sonka felhasználására.
A selymes krémet puha, édeskés húsvéti kalácsra kentük, majd megszórtuk reszelt sajttal, a tetejére került szeletelt, főtt tojás, és persze nem maradhat ki a friss vagy ecetes torma sem. Az eredmény egy gyors, mégis különleges melegszendvics, ami ideális reggelire, vacsorára, vagy akár vendégvárónak is – és persze kenyérrel is ugyanolyan jól működik.
Ez a fogás tökéletes példája annak, hogyan lehet a húsvéti maradékokból új, izgalmas ételt kreálni. Ha szereted az egyszerű recepteket, nem mondanál le az ízekről, ez a kombináció garantáltan betalál.
Ha idén kipróbálnál egy új húsvéti receptet, ami egyszerre gyors, olcsó és maradékmentő, akkor ez a sonkás melegszendvicskrém kaláccsal biztosan a kedvenceid közé kerül. Mert a jó kaja nem vész kárba – csak tovább pörög!
Próbál ki ezeket a húsvéti sonka felhasználásával készült recepteket is: