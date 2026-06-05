A rendszeresen végzett jóga nemcsak a hajlékonyságot javíthatja, hanem kedvezően hathat a szív- és érrendszerre, a vérnyomásra és a stressz-szintre is. Kutatások szerint a megfelelő légzéstechnikákkal és relaxációs gyakorlatokkal kombinált jóga hatékony alternatívája lehet több hagyományos, közepes intenzitású mozgásformának.

Miért fordul egyre több idősebb ember a jóga felé?

Az életkor előrehaladtával sokan keresnek olyan mozgásformát, amely egyszerre kíméli az ízületeket és támogatja az egészség megőrzését. Bár a szakemberek régóta ajánlják a gyors sétát, a kerékpározást vagy az úszást, az elmúlt évek kutatásai egy másik lehetőségre is ráirányították a figyelmet: a jógára.

Így tartsd fiatalon a szíved egy otthoni gyakorlattal

A jóga egyik legnagyobb előnye, hogy nem igényel drága felszerelést vagy edzőtermi bérletet. Otthon, parkban vagy csoportos foglalkozásokon is végezhető, miközben komplex módon hat a szervezetre.

Hogyan támogatja a jóga a szív- és érrendszer egészségét?

A jóga különlegessége abban rejlik, hogy egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és az idegrendszert. A kontrollált testtartások, a tudatos légzés és a koncentráció együttesen segítenek optimalizálni a vérkeringést.

A rendszeres gyakorlás során:

javulhat a vérkeringés,

csökkenhet a nyugalmi pulzusszám,

növekedhet a szív és a tüdő teljesítőképessége,

mérséklődhet a szervezet stresszterhelése,

javulhat az általános állóképesség.

A szakértők szerint ezek a változások különösen fontosak lehetnek azok számára, akik ülő életmódot folytatnak vagy az életkor előrehaladtával szeretnék megőrizni keringési rendszerük egészségét.

A jóga és a vérnyomás: mit mutatnak a kutatások?

A magas vérnyomás világszerte az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma. Számos vizsgálat szerint a jóga kedvezően hathat az enyhe és közepesen magas vérnyomásban szenvedők állapotára.

Ennek egyik oka az értágító hatás, amely elősegítheti a vér akadálytalanabb áramlását az erekben. Emellett a jóga csökkentheti a szervezet „harcolj vagy menekülj” stresszreakcióját, amely hosszú távon jelentős terhelést ró a szívre.

A kutatások szerint azoknál, akik rendszeresen végeznek jógagyakorlatokat, gyakran mérhető a vérnyomás és a pulzusszám kedvező változása is.

Miért ennyire fontos a légzéstechnika?

Sokan úgy gondolják, hogy a jóga kizárólag a testtartásokról szól. Valójában a légzés legalább olyan fontos része a gyakorlásnak, mint maga a mozgás.

A tudatos légzéstechnikák:

növelhetik a tüdő kapacitását,

javíthatják a szervezet oxigénellátását,

segíthetik a stresszhormonok csökkentését,

támogathatják a szív nyugodtabb működését.

A PubMed adatbázisban megjelent kutatások szerint a jóga javíthatja az endothelfunkciót is. Az endothel az erek belső falát borító sejtréteg, amely kulcsszerepet játszik az erek rugalmasságának és egészséges működésének fenntartásában.

Nem csak a testet, az idegrendszert is edzi

A modern élet egyik legnagyobb kihívása a folyamatos stressz. Az állandó készenléti állapot hosszú távon növelheti a szívbetegségek kockázatát, ronthatja az alvás minőségét és gyengítheti az immunrendszert.

A jóga mély relaxációs elemei segíthetnek:

csökkenteni a szorongást,

javítani az alvásminőséget,

mérsékelni a stressz negatív élettani hatásait,

növelni az általános életminőséget.

Éppen ezért a jóga ma már nem csupán mozgásformaként, hanem komplex egészségmegőrző módszerként is egyre nagyobb figyelmet kap.

A jóga komplex egészségmegőrző módszerként is egyre nagyobb figyelmet kap.

Mit tegyél, ha most kezdenéd el?

Ha még soha nem jógáztál, érdemes fokozatosan belevágni.

3 egyszerű lépés kezdőknek

Kezdj napi 10–15 perccel. Tanuld meg a helyes légzéstechnikát, akár online oktatóanyagok vagy kezdő órák segítségével. Figyelj a rendszerességre, mert a kutatások szerint a hosszú távú előnyök a folyamatos gyakorlással jelentkeznek.

Nem szükséges bonyolult pózokat elsajátítani. A szív egészsége szempontjából gyakran a légzés, a koncentráció és a relaxáció együttes hatása a legértékesebb.

Milyen gyakran érdemes jógázni a szív egészségéért?

Heti 3–5 alkalom mérhető előnyöket hozhat, de a napi rövid gyakorlás is hasznos lehet. A megfelelően megválasztott gyakorlatokkal a legtöbb ember számára biztonságos mozgásforma lehet még idősebb korban is.

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