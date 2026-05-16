Ezért veszélyes a konyharuhát a sütő ajtajára akasztani – A tűzoltó véleménye

Sok konyhában megszokott látvány a sütő fogantyújára akasztott konyharuha, pedig ez az ártalmatlannak tűnő szokás komoly tűzveszélyt jelenthet. Otthon Tippünk következik!

A sütő ajtajára akasztott konyharuha szinte minden háztartásban megszokott jelenség. Praktikus, mert mindig kéznél van főzés közben, ráadásul sokan dekorációként is tekintenek rá. Egy tűzoltó szerint azonban ez az egyik olyan hétköznapi rutin, amely könnyen veszélyessé válhat a konyhában.

A sütő környéke veszélyesebb, mint hinnénk



A sütő környéke veszélyesebb, mint hinnénk

Sokan úgy gondolják, hogy a konyharuha csak akkor jelenthet problémát, ha közvetlenül hozzáér a lánghoz vagy a forró sütőlaphoz.

A valóságban azonban már a sütőből kiáramló hő is elég lehet ahhoz, hogy a textil felmelegedjen.

A sütők használat közben és kikapcsolás után is hosszú ideig hőt bocsátanak ki!

A meleg a szellőzőnyílásokon, az ajtó résein és a környező felületeken keresztül távozik. Ha a konyharuha túl közel kerül ezekhez a részekhez, fokozatosan átforrósodhat, kiszáradhat, szélsőséges esetben pedig akár meg is gyulladhat.

A régebbi sütők még nagyobb kockázatot jelenthetnek! A régi sütők ajtótömítése gyakran már nem zár megfelelően, emiatt több hő szivároghat ki. Gáztűzhelyek és gázsütők esetében pedig a nyílt láng tovább növeli a kockázatot.

A szakemberek szerint az is problémát jelenthet, ha a konyharuha zsíros vagy olajos. Az ilyen textíliák ugyanis könnyebben felhevülnek, és gyorsabban lángra kaphatnak.

Nem csak a konyharuha lehet veszélyes

TIPP: a tűzvédelmi ajánlások szerint minden éghető anyagot érdemes távol tartani a sütőtől és a főzőfelületektől.

Ide tartozik:

a papírtörlő,

az edényfogó,

a szalvéta,

a csomagolóanyagok,

vagy akár egy műanyag zacskó is.

Ne a sütőre akaszd! Máshol is van fogantyú!

Sok háztartási tűzeset éppen olyan apróságok miatt történik, amelyek elsőre teljesen ártalmatlannak tűnnek. A konyha különösen veszélyes helyiség ebből a szempontból, hiszen egyszerre van jelen magas hő, elektromos áram és nyílt láng.

Hová érdemes tenni a konyharuhát? A legjobb megoldás, ha a konyharuha továbbra is könnyen elérhető helyen marad, de nem közvetlenül a sütőn.



Egy falra szerelt akasztó, külön törölközőtartó vagy egy közeli fiók sokkal biztonságosabb választás lehet.

Érdemes úgy kialakítani a konyhát, hogy főzés közben minden szükséges eszköz kéznél legyen, ugyanakkor semmi ne kerüljön közvetlen hőforrás közelébe. Már egy apró átrendezés is sokat számíthat a balesetek megelőzésében.

Egy apró szokás megváltoztatása is fontos lehet

A sütőajtóra akasztott konyharuha jelensége azért maradt fenn ilyen sokáig, mert kényelmes és megszokott megoldás. Ettől még azonban nem veszélytelen. Különösen igaz ez azokban a háztartásokban, ahol sokat sütnek-főznek, vagy régebbi gáztűzhelyet használnak.

Nem szükséges teljes konyhafelújítás ahhoz, hogy biztonságosabb legyen az otthonod. Elég lehet egyetlen apró változtatás: a konyharuhát másik helyre tenni.

Ezzel a konyha nemcsak rendezettebbé válhat, hanem a tűzveszély kockázata is jelentősen csökkenhet.

Forrásunk volt.