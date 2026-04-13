2026.04.13.

Így tüntesd el az olajfoltot a ruhából

Az olajfolt nem végzetes, csak gyors és tudatos reakciót igényel. Ha nem dörzsölöd, megfelelően előkezeled, és zsíroldóval dolgozol, jó eséllyel teljesen eltüntetheted.

Az olajfoltok a legmakacsabbak közé tartoznak – elég egy rossz mozdulat főzés közben vagy egy zsíros étel, és máris ott a folt a kedvenc ruhádon. A jó hír viszont az, hogy nem reménytelen a helyzet: ha tudod, mit csinálsz, meglepően hatékonyan eltávolíthatók az olajfoltok.

Olaj a ruhán
Az első és legfontosabb: ne rontsd el az elején

A legtöbben ösztönösen dörzsölni kezdik a foltot vagy vízzel próbálják lemosni – pedig ezzel csak mélyebbre juttatják az olajat az anyagban. A szakértők szerint ilyenkor az a legfontosabb, hogy finoman itasd fel a felesleget, ne dörzsöld, és lehetőleg még szárazon kezeld a foltot.

Ez azért kulcsfontosságú, mert az olaj nem keveredik vízzel, így a sima öblítés önmagában nem fog működni.

A konyhai csodafegyver: mosogatószer

Az egyik leghatékonyabb módszer, ha egy kevés mosogatószert viszel fel közvetlenül a foltra. Ez nem véletlen: a mosogatószerek kifejezetten zsíroldásra készülnek, így képesek szétszedni az olajat a szövetben.

Hagyd rajta pár percig, majd óvatosan dolgozd bele az anyagba, végül mosd ki a ruhát a címkén ajánlott hőfokon.

Ha makacs a folt: jöhet a szódabikarbóna

Régebbi vagy beszáradt foltoknál jól működik a szódabikarbóna is. Ez segít felszívni az olajat a szálak közül, különösen, ha hagyod egy ideig a folton. Ezután érdemes újra áttérni valamilyen zsíroldó szerre, például mosogatószerre.

Olajfoltok a ruhán
Megfelő kezeléssel gyorsan eltüntethető

Egy apró hiba, ami mindent tönkretehet

A szakértők egy dologban teljesen egyetértenek: ne tedd a ruhát szárítógépbe, amíg a folt nem tűnt el teljesen. A hő hatására az olaj beleég az anyagba, és utána sokkal nehezebb – néha lehetetlen – eltávolítani.

Forrásunk volt.

