2026.04.12.

Új tanulmány nevezi meg a módszert, ami segíthet, hogy a mikroműanyagok ne szívódjanak fel a testünkben

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A mikroműanyagok egyre többször kerülnek szóba – nem véletlenül. Már kimutatták őket az ételeinkben, az ivóvízben, sőt a szervezetünkben is, és bár még sok a kérdőjel, egyre több kutatás utal arra, hogy nem teljesen ártalmatlanok.

Szerencsére egy friss tanulmány most meglepő lehetőséget vetett fel: bizonyos fermentált ételek segíthetnek abban, hogy a szervezeted kevesebbet vegyen fel ezekből az apró műanyagrészecskékből. Különösen a kimchi került a figyelem középpontjába ebből a szempontból.

Mit talált a kutatás?

A vizsgálat során kétféle, fermentált ételekben is megtalálható tejsavbaktérium-törzset elemeztek, amelyeket kimchiből vontak ki. Ezeket laboratóriumi körülmények között, különböző mennyiségekben és környezetben is tesztelték, majd egereken is megfigyelték a hatásukat.

Az egyik baktériumtörzs különösen érdekes eredményt hozott: segített „összetapasztani” a mikroműanyag-részecskéket, így azok nagyobb eséllyel kiürültek a szervezetből, ahelyett hogy felszívódtak volna.

Akkor érdemes több kimchit enni?

A válasz röviden: igen, és nem kizárólag emiatt. A kimchi eleve egészséges, tele van hasznos baktériumokkal, így nyugodtan beépítheted az étrendedbe. Ugyanakkor fontos, hogy a kutatás eredményeit még óvatosan kell kezelni.

A szakértők szerint:

  • a vizsgálatban jóval nagyobb baktériummennyiséget használtak, mint amit egy átlagos adag étellel beviszünk
  • nem biztos, hogy minden kimchi ugyanazokat a baktériumtörzseket tartalmazza
  • az sem garantált, hogy ezek a baktériumok elegendő mennyiségben eljutnak a bélrendszeredbe

Vagyis egy adag kimchi önmagában valószínűleg nem fog látványosan „kitakarítani” semmit a szervezetedből – de része lehet egy tudatosabb étrendnek.

Mi a helyzet más fermentált ételekkel?

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy vajon a joghurt vagy a savanyú káposzta is hasonló hatással bír-e.

A válasz: egyelőre nem tudjuk biztosan.

Minden baktériumtörzs másképp viselkedik a szervezetben, így nem lehet automatikusan általánosítani. Elképzelhető, hogy más fermentált ételeknek is van hasonló hatása, de ezt még külön-külön vizsgálni kell.

Mit tehetsz most a mikroműanyagok ellen?

Bár ez a kutatás ígéretes, a probléma nagyon is valós, és már most jelen van a mindennapokban. A mikroműanyagok bekerülhetnek a szervezetedbe, és hatással lehetnek például a bélrendszeredre, gyulladásokat okozhatnak, sőt hormonális folyamatokat is megzavarhatnak.

Amit viszont már most is megtehetsz:

  • figyelj arra, hogy elegendő rostot fogyassz (napi 25–35 gramm jó irány lehet)
  • egyél több növényi alapú ételt
  • iktass be fermentált ételeket az étrendedbe
  • igyekezz nem műanyag edényben melegíteni az ételeket
  • próbáld csökkenteni az egyszer használatos műanyagok használatát

Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy támogasd a bélrendszered egészségét, és csökkentsd a szervezetedre háruló terhelést. A lényeg nem az, hogy egyetlen „csodamegoldást” találj, hanem hogy apró, tudatos döntésekkel hosszú távon védd az egészségedet.

