Új tanulmány nevezi meg a módszert, ami segíthet, hogy a mikroműanyagok ne szívódjanak fel a testünkben

A mikroműanyagok egyre többször kerülnek szóba – nem véletlenül. Már kimutatták őket az ételeinkben, az ivóvízben, sőt a szervezetünkben is, és bár még sok a kérdőjel, egyre több kutatás utal arra, hogy nem teljesen ártalmatlanok.

Szerencsére egy friss tanulmány most meglepő lehetőséget vetett fel: bizonyos fermentált ételek segíthetnek abban, hogy a szervezeted kevesebbet vegyen fel ezekből az apró műanyagrészecskékből. Különösen a kimchi került a figyelem középpontjába ebből a szempontból.

Egy új tanulmány szerint egy módszer segíthet, hogy a mikroműanyagok ne szívódjanak fel a szervezetedben

Mit talált a kutatás?

A vizsgálat során kétféle, fermentált ételekben is megtalálható tejsavbaktérium-törzset elemeztek, amelyeket kimchiből vontak ki. Ezeket laboratóriumi körülmények között, különböző mennyiségekben és környezetben is tesztelték, majd egereken is megfigyelték a hatásukat.

Az egyik baktériumtörzs különösen érdekes eredményt hozott: segített „összetapasztani” a mikroműanyag-részecskéket, így azok nagyobb eséllyel kiürültek a szervezetből, ahelyett hogy felszívódtak volna.

Akkor érdemes több kimchit enni?

A válasz röviden: igen, és nem kizárólag emiatt. A kimchi eleve egészséges, tele van hasznos baktériumokkal, így nyugodtan beépítheted az étrendedbe. Ugyanakkor fontos, hogy a kutatás eredményeit még óvatosan kell kezelni.

A szakértők szerint:

a vizsgálatban jóval nagyobb baktériummennyiséget használtak, mint amit egy átlagos adag étellel beviszünk

nem biztos, hogy minden kimchi ugyanazokat a baktériumtörzseket tartalmazza

az sem garantált, hogy ezek a baktériumok elegendő mennyiségben eljutnak a bélrendszeredbe

Receptajánló:

Vagyis egy adag kimchi önmagában valószínűleg nem fog látványosan „kitakarítani” semmit a szervezetedből – de része lehet egy tudatosabb étrendnek.

Mi a helyzet más fermentált ételekkel?

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy vajon a joghurt vagy a savanyú káposzta is hasonló hatással bír-e.

A válasz: egyelőre nem tudjuk biztosan.

Minden baktériumtörzs másképp viselkedik a szervezetben, így nem lehet automatikusan általánosítani. Elképzelhető, hogy más fermentált ételeknek is van hasonló hatása, de ezt még külön-külön vizsgálni kell.

Mit tehetsz most a mikroműanyagok ellen?

Bár ez a kutatás ígéretes, a probléma nagyon is valós, és már most jelen van a mindennapokban. A mikroműanyagok bekerülhetnek a szervezetedbe, és hatással lehetnek például a bélrendszeredre, gyulladásokat okozhatnak, sőt hormonális folyamatokat is megzavarhatnak.

Amit viszont már most is megtehetsz:

figyelj arra, hogy elegendő rostot fogyassz (napi 25–35 gramm jó irány lehet)

egyél több növényi alapú ételt

iktass be fermentált ételeket az étrendedbe

igyekezz nem műanyag edényben melegíteni az ételeket

próbáld csökkenteni az egyszer használatos műanyagok használatát

Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy támogasd a bélrendszered egészségét, és csökkentsd a szervezetedre háruló terhelést. A lényeg nem az, hogy egyetlen „csodamegoldást” találj, hanem hogy apró, tudatos döntésekkel hosszú távon védd az egészségedet.

Forrásunk volt.