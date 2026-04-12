Új tanulmány nevezi meg a módszert, ami segíthet, hogy a mikroműanyagok ne szívódjanak fel a testünkben

Szerencsére egy friss tanulmány most meglepő lehetőséget vetett fel: bizonyos fermentált ételek segíthetnek abban, hogy a szervezeted kevesebbet vegyen fel ezekből az apró műanyagrészecskékből. Különösen a kimchi került a figyelem középpontjába ebből a szempontból.
Mit talált a kutatás?
A vizsgálat során kétféle, fermentált ételekben is megtalálható tejsavbaktérium-törzset elemeztek, amelyeket kimchiből vontak ki. Ezeket laboratóriumi körülmények között, különböző mennyiségekben és környezetben is tesztelték, majd egereken is megfigyelték a hatásukat.
Az egyik baktériumtörzs különösen érdekes eredményt hozott: segített „összetapasztani” a mikroműanyag-részecskéket, így azok nagyobb eséllyel kiürültek a szervezetből, ahelyett hogy felszívódtak volna.
Akkor érdemes több kimchit enni?
A válasz röviden: igen, és nem kizárólag emiatt. A kimchi eleve egészséges, tele van hasznos baktériumokkal, így nyugodtan beépítheted az étrendedbe. Ugyanakkor fontos, hogy a kutatás eredményeit még óvatosan kell kezelni.
A szakértők szerint:
- a vizsgálatban jóval nagyobb baktériummennyiséget használtak, mint amit egy átlagos adag étellel beviszünk
- nem biztos, hogy minden kimchi ugyanazokat a baktériumtörzseket tartalmazza
- az sem garantált, hogy ezek a baktériumok elegendő mennyiségben eljutnak a bélrendszeredbe
Vagyis egy adag kimchi önmagában valószínűleg nem fog látványosan „kitakarítani” semmit a szervezetedből – de része lehet egy tudatosabb étrendnek.
Mi a helyzet más fermentált ételekkel?
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy vajon a joghurt vagy a savanyú káposzta is hasonló hatással bír-e.
A válasz: egyelőre nem tudjuk biztosan.
Minden baktériumtörzs másképp viselkedik a szervezetben, így nem lehet automatikusan általánosítani. Elképzelhető, hogy más fermentált ételeknek is van hasonló hatása, de ezt még külön-külön vizsgálni kell.
Mit tehetsz most a mikroműanyagok ellen?
Bár ez a kutatás ígéretes, a probléma nagyon is valós, és már most jelen van a mindennapokban. A mikroműanyagok bekerülhetnek a szervezetedbe, és hatással lehetnek például a bélrendszeredre, gyulladásokat okozhatnak, sőt hormonális folyamatokat is megzavarhatnak.
Amit viszont már most is megtehetsz:
- figyelj arra, hogy elegendő rostot fogyassz (napi 25–35 gramm jó irány lehet)
- egyél több növényi alapú ételt
- iktass be fermentált ételeket az étrendedbe
- igyekezz nem műanyag edényben melegíteni az ételeket
- próbáld csökkenteni az egyszer használatos műanyagok használatát
Ezek a lépések segíthetnek abban, hogy támogasd a bélrendszered egészségét, és csökkentsd a szervezetedre háruló terhelést. A lényeg nem az, hogy egyetlen „csodamegoldást” találj, hanem hogy apró, tudatos döntésekkel hosszú távon védd az egészségedet.