Életmód

2025.10.06.

Egyszerű lépések, melyekkel kivédheted, hogy még több mikroműanyag lepje el a konyhád és az ételeid

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A mikroműanyagok szinte minden falatban és kortyban ott lehetnek – a víztől a teafilterig. Bár teljesen nem kerülhetjük el őket, néhány egyszerű lépés sokat segíthet!

A mikroműanyagok, vagyis az 5 milliméternél kisebb részecskék, valamint a nanoműanyagok, amelyek akár ezredmilliméter nagyságúak is lehetnek, mára mindennapjaink láthatatlan kísérői. Kutatások igazolják, hogy

jelen vannak az ivóvízben, a húsokban, a halakban, sőt még a tojássárgájában is

Nem csupán a gyártás és a csomagolás során kerülnek be az ételekbe, hanem a saját konyhánkban is: a műanyag edényekből, palackok kupakjából, teafilterekből vagy éppen a műanyag vágódeszkáról válnak le apró részecskék. Egyes becslések szerint akár egy kanálnyi mennyiség is felhalmozódhat az emberi agyban, ami jól jelzi a probléma súlyát.

tonhalkonzerv
Mikroműanyag a tányérunkon – Hétköznapi lépésekkel a műanyagok ellen

Apró változtatásokkal sokat tehetünk az egészségünkért

  • A rizs átöblítése például 20–40 százalékkal csökkenti a benne lévő mikroműanyag mennyiségét, és a hús vagy hal leöblítése is segíthet.
  • Az ultrafeldolgozott élelmiszerek kerülése szintén előnyös, hiszen gyártásuk során gyakran érintkeznek műanyaggal.
  • Érdemes a palackozott víz helyett inkább szűrt csapvizet fogyasztani, mivel már a kupak letekerése is több száz részecskét juttathat a vízbe.

A konyhai eszközök terén sem mindegy, mit használunk!

A karcos teflonserpenyők, a műanyag vágódeszkák és a turmixgépek is jelentős mennyiségű mikroműanyagot bocsáthatnak ki. Biztonságosabb választás a rozsdamentes acél, az üveg vagy bizonyos szilikon alternatívák. A szintetikus szivacsokat érdemes természetes anyagokból készült változatra cserélni.

Bár az egyéni döntések sokat számítanak, a jelenség globális: a tudósok szerint csak a műanyaggyártás és -használat radikális visszaszorításával lehetne érdemben mérsékelni az emberi szervezetbe kerülő mikroműanyag mennyiségét!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

szörp

Immunerősítő almaecet

Sokan szeptembernek eltesznek különböző természetes gyógyíreket, ilyen például ez az immunerősítő ecet is. Rengeteg természetes vitamin diffundálódik bele azáltal, hogy négy hétig ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-skot-tojas
fasírt

Klasszikus skót tojás

A skót tojás (angolul scotch egg) egy ízletes és népszerű étel az Egyesült Királyságból, amelyben egy főtt tojást darált hússal (általában sertéshússal) bugyolálnak be, majd ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept