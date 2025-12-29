Életmód

2025.12.29.

Így pucolhatjuk meg pillanatok alatt a mandarint, hogy ne legyen ragacsos a kezünk

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Egyszerű trükkök, amelyekkel másodpercek alatt meghámozhatjuk a mandarint. Nemcsak gyorsabb, de tisztább megoldás is, amit bárki könnyedén kipróbálhat. Lássuk mai Napi Tippünket!

A mandarin az őszi–téli időszak egyik legkedveltebb gyümölcse: frissítő, édeskés íze és magas vitamintartalma miatt sokan napi rendszerességgel fogyasztják. A hámozás azonban gyakran bosszúságot okoz: a héj nehezen válik le, a gerezdek szétesnek, a kezünk pedig ragacsos lesz. Szerencsére léteznek olyan egyszerű módszerek, amelyekkel ez a probléma pillanatok alatt megoldható.

Mandarin
Így pucolhatjuk meg pillanatok alatt a mandarint, hogy ne legyen ragacsos a kezünk

Két gyors módszer a mandarin hámozására

1. Félbevágós technika

Ehhez a módszerhez mindössze egy késre van szükség. A mandarint egy vágódeszkára tesszük, majd keresztben, középen kettévágjuk. Ezután a héjat kifelé fordítjuk, így a gerezdek szinte maguktól hozzáférhetővé válnak. Az előnye, hogy nem kell kézzel kaparni a héjat, és a gyümölcslé sem folyik szét az ujjainkon.

Receptajánló:

2. „Kigörgetős” módszer

Ebben az esetben a mandarin tetejét és alját vágjuk le először. Ezután a héjat egy hosszanti bemetszéssel felnyitjuk, majd a gyümölcsöt egyszerűen kigörgetjük belőle. A gerezdek egy mozdulattal szétválaszthatók, a héj pedig szinte egyben leválik.

Miért érdemes mandarint fogyasztani?

A mandarin C-vitaminban gazdag citrusféle, amely hatékonyan támogatja az immunrendszert. Emellett B-vitaminokat, folsavat, valamint olyan ásványi anyagokat tartalmaz, mint a vas, kálium, kalcium, magnézium és cink. Magas rosttartalma segíti az emésztést és hozzájárul a szervezet természetes méregtelenítő folyamataihoz.

Forrásunk volt.

