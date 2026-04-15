Hiába Lewis Hamilton a nálunk is népszerű sportmárka nagykövete, rákkeltő anyagokat találtak a termékeikben

A texasi főügyészség eljárást indított a Lululemon sportmárka ellen, mert termékei esetlegesen veszélyes, vegyi örökanyagokat tartalmazhatnak. A márka első boltja nemrég nyitott meg hazánkban.

Rákkeltő anyagok lehetnek egy népszerű sportmárka termékeiben JPix/NurPhoto via Getty Images

A Lululemon álláspontja

A Lululemon tagadja, hogy bármilyen káros anyagot használna termékei előállításához.

A Lululemon nem használ PFAS-t a termékeiben – mondta a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a 2023-as pénzügyi évben fokozatosan megszüntették az örök vegyi anyagok alkalmazását, noha korábban korlátozott mértékben használták azokat a vízlepergető termékekben – írja a Reuters.

A márka tesztelési protokolljait és a tiltott anyagok esetleges használatát a főügyészség vizsgálja. A törvények megsértése esetén felelősségre vonják a világmárkát. A Lululemon szóvivője kijelentette, hogy együttműködnek a hatósággal.

Az év elején egyébként fogyasztói panaszok miatt el kell távolítaniuk egy teljes kollekciót a kínálatból, amit a problémák megoldása után értékesíthettek ismét.

Mit jelent a PFAS az emberi szervezetre nézve?

Az örök vegyi anyagok számos veszélyt jelentenek az emberi szervezetre, illetve a környezetre is, hiszen nem tudnak lebomlani, és felgyűlnek a szervezetben. Ezek az anyagok:

növelik a rákkockázatát,

károsítják a hormonrendszert,

gyengítik az immunrendszert,

fejlődési rendellenességeket okozhatnak

és egyéb betegségeket, például májkárosodást.

Forrásunk volt.