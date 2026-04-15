Család

2026.04.15.

Hiába Lewis Hamilton a nálunk is népszerű sportmárka nagykövete, rákkeltő anyagokat találtak a termékeikben

Nosalty profilképe Nosalty

Nemrég nyitotta meg első üzletét Magyarországon is a Lululemon sportmárka, és szinte ezzel egy időben eljárást indított ellene a texasi főügyészség.

A texasi főügyészség eljárást indított a Lululemon sportmárka ellen, mert termékei esetlegesen veszélyes, vegyi örökanyagokat tartalmazhatnak. A márka első boltja nemrég nyitott meg hazánkban.

Lululemon üzlet
Rákkeltő anyagok lehetnek egy népszerű sportmárka termékeiben
JPix/NurPhoto via Getty Images

A Lululemon álláspontja

A Lululemon tagadja, hogy bármilyen káros anyagot használna termékei előállításához.

A Lululemon nem használ PFAS-t a termékeiben – mondta a vállalat szóvivője, hozzátéve, hogy a 2023-as pénzügyi évben fokozatosan megszüntették az örök vegyi anyagok alkalmazását, noha korábban korlátozott mértékben használták azokat a vízlepergető termékekben

– írja a Reuters.

A márka tesztelési protokolljait és a tiltott anyagok esetleges használatát a főügyészség vizsgálja. A törvények megsértése esetén felelősségre vonják a világmárkát. A Lululemon szóvivője kijelentette, hogy együttműködnek a hatósággal.

Az év elején egyébként fogyasztói panaszok miatt el kell távolítaniuk egy teljes kollekciót a kínálatból, amit a problémák megoldása után értékesíthettek ismét.

Mit jelent a PFAS az emberi szervezetre nézve?

Az örök vegyi anyagok számos veszélyt jelentenek az emberi szervezetre, illetve a környezetre is, hiszen nem tudnak lebomlani, és felgyűlnek a szervezetben. Ezek az anyagok:

  • növelik a rákkockázatát,
  • károsítják a hormonrendszert,
  • gyengítik az immunrendszert,
  • fejlődési rendellenességeket okozhatnak
  • és egyéb betegségeket, például májkárosodást.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

grill húsok

Grillen sült chilis fasírt

Nagyon sok receptem van fent az oldalon, és helyet kaptak a szabad levegőn készített ételek is. Nagyon szeretünk kint sütögetni. Igaz nekünk elektromos sütőnk van, de mi ezt jobban ...

halragu

Halcurry

Krémes, fűszeres halcurry, kókusztejjel, tengeri hallal, ami pillanatok alatt elkészül. Tökéletes választás, ha valami egzotikus, mégis künnyű és gyors vacsorára vágysz.

tésztaleves

Tortellinileves

Egyszerűen imádjuk ezt a gyors és laktató tortellinilevest, ami az egyik legtutibb gyors vacsora- vagy ebédopció, amit csak elképzelhettek! Bármilyen töltelékű tortellinivel remekül ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Porcsinrózsa
Család

5 figyelemre méltó balkonnövény, ami végre nem muskátli, de legalább...

A virágok nemcsak a látvány miatt fontosak, hanem a hangulatunkra is hatással vannak: egy gondozott, színes és zöldellő erkély sokkal hívogatóbbá teszi a reggeli kávézást vagy az esti pihenést. Nem véletlen, hogy egyre többen tekintenek a balkonjukra valódi kis oázisként. Ültessünk a balkonra mást is, ne csak muskátlit!

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept