2025.10.10.

A diétás üdítők eddig nem ismert oldala: ilyen hatással vannak a májunkra

Bár azt gondolnánk, hogy a diétás üdítők jobb választásnak bizonyulnak a cukros verziójuknál, ez valójában kicsit sincs így, sőt. Egy friss tanulmány szerint igen rossz hatással vannak a májunkra (is).

Egy friss tanulmány szerint a diétás üdítők fogyasztása összefüggésbe hozható a máj egészségének romlásával. A kutatók az Egyesült Királyság Biobank több mint százezer résztvevőjének adatait elemezték, és tíz éven keresztül követték őket. Céljuk az volt, hogy megvizsgálják, van-e kapcsolat a cukros, illetve a mesterséges édesítőszerrel készült italok fogyasztása és a metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegség (MASLD) kialakulása között.

Üdítőtöltés
Diétás üdítők = fokozott májkárosodás?

Az eredmények azt mutatták, hogy mind a cukros, mind a diétás üdítők rendszeres fogyasztása növelte a májbetegség kialakulásának kockázatát.

Azoknál, akik naponta legalább egy doboznyi ilyen italt ittak, a kockázat jelentősen magasabb volt: a diétás italok esetében körülbelül 60%-kal, míg a cukros italoknál mintegy 50%-kal.

Meglepő módon a kutatók azt is megfigyelték, hogy a diétás italok fogyasztása a májbetegség miatti halálozás fokozott kockázatával is összefüggött, míg a cukros italoknál ez az összefüggés kevésbé volt egyértelmű.

Mindkét italtípus a máj fokozott zsírosodásával járt együtt.

A szakértők több lehetséges magyarázatot is felvetettek

  • a cukros üdítők gyors vércukor- és inzulinszint-emelkedést okozhatnak, ami elősegíti a zsírfelhalmozódást a májban
  • a diétás italok esetében valószínű, hogy azok megzavarják a bélflóra egyensúlyát
  • befolyásolják a jóllakottságérzetet
  • fokozhatják az édes ízek iránti vágyat, ami hosszú távon egészségtelenebb étkezési szokásokhoz vezethet

Amit még a tanulmányról tudni kell

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez egy megfigyeléses kutatás volt, tehát nem bizonyítja, hogy az üdítők közvetlenül okozzák a májbetegséget, csupán statisztikai összefüggést mutat. Ráadásul az adatok önbevalláson alapultak, ami pontatlanságokat is rejthet, és a kutatás nem részletezte, milyen típusú édesítőszereket tartalmaztak a vizsgált diétás italok.

A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a diétás üdítők nem feltétlenül egészségesebb alternatívái a cukros italoknak, legalábbis a máj szempontjából.

A szakértők azt javasolják, hogy kerüljük ezeket az italokat

A kutatók becslése szerint, ha valaki napi egy doboz üdítőt vízzel helyettesít, akár 13–15%-kal is csökkentheti a májbetegség kialakulásának kockázatát. Egészségesebb alternatívaként ajánlott például a szénsavas víz egy kevés gyümölcslével, a jeges zöld tea vagy más, természetes módon édesítetlen italok fogyasztása.

Forrásunk volt.

McMenemy Márk kezében tart egy tál sütőtökkrémes tésztát
Gasztro

Élvezzétek ki az ősz ízeit és színeit McMenemy Márk fullos...

Idén ősszel is igen változatos az időjárás, az egyre növekvő számú szomorkás-felhős napokon pedig nem árt odafigyelni rá, hogy tápláló és laktató fogásokat készítsünk. A sütőtök pedig szuper alapanyag, ha olcsó és kiadós fogásokról van szó, ráadásul rendkívül sokoldalú zöldség. Márk ezúttal egy krémes sütőtökös tésztát készített belőle.

