A diétás üdítők eddig nem ismert oldala: ilyen hatással vannak a májunkra

Egy friss tanulmány szerint a diétás üdítők fogyasztása összefüggésbe hozható a máj egészségének romlásával. A kutatók az Egyesült Királyság Biobank több mint százezer résztvevőjének adatait elemezték, és tíz éven keresztül követték őket. Céljuk az volt, hogy megvizsgálják, van-e kapcsolat a cukros, illetve a mesterséges édesítőszerrel készült italok fogyasztása és a metabolikus diszfunkcióval összefüggő zsírmájbetegség (MASLD) kialakulása között.

Diétás üdítők = fokozott májkárosodás?

Az eredmények azt mutatták, hogy mind a cukros, mind a diétás üdítők rendszeres fogyasztása növelte a májbetegség kialakulásának kockázatát.

Azoknál, akik naponta legalább egy doboznyi ilyen italt ittak, a kockázat jelentősen magasabb volt: a diétás italok esetében körülbelül 60%-kal, míg a cukros italoknál mintegy 50%-kal.

Meglepő módon a kutatók azt is megfigyelték, hogy a diétás italok fogyasztása a májbetegség miatti halálozás fokozott kockázatával is összefüggött, míg a cukros italoknál ez az összefüggés kevésbé volt egyértelmű.

Mindkét italtípus a máj fokozott zsírosodásával járt együtt.

A szakértők több lehetséges magyarázatot is felvetettek

a cukros üdítők gyors vércukor- és inzulinszint-emelkedést okozhatnak, ami elősegíti a zsírfelhalmozódást a májban

okozhatnak, ami elősegíti a zsírfelhalmozódást a májban a diétás italok esetében valószínű, hogy azok megzavarják a bélflóra egyensúlyát

egyensúlyát befolyásolják a jóllakottságérzetet

fokozhatják az édes ízek iránti vágyat, ami hosszú távon egészségtelenebb étkezési szokásokhoz vezethet

Amit még a tanulmányról tudni kell

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez egy megfigyeléses kutatás volt, tehát nem bizonyítja, hogy az üdítők közvetlenül okozzák a májbetegséget, csupán statisztikai összefüggést mutat. Ráadásul az adatok önbevalláson alapultak, ami pontatlanságokat is rejthet, és a kutatás nem részletezte, milyen típusú édesítőszereket tartalmaztak a vizsgált diétás italok.

A tanulmány egyik legfontosabb üzenete, hogy a diétás üdítők nem feltétlenül egészségesebb alternatívái a cukros italoknak, legalábbis a máj szempontjából.

A szakértők azt javasolják, hogy kerüljük ezeket az italokat

A kutatók becslése szerint, ha valaki napi egy doboz üdítőt vízzel helyettesít, akár 13–15%-kal is csökkentheti a májbetegség kialakulásának kockázatát. Egészségesebb alternatívaként ajánlott például a szénsavas víz egy kevés gyümölcslével, a jeges zöld tea vagy más, természetes módon édesítetlen italok fogyasztása.

