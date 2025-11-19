Most kiderül, tényleg árt-e a mosogatószer az öntöttvas edényeknek

Kevés olyan konyhai eszköz létezik, ami akkora tiszteletet vált ki, mint egy jó öntöttvas edény. Évtizedekre vásároljuk, sőt, sokan megörököljük, éppen ezért mindenki nagyon óvatos vele — talán túlságosan is. Az egyik legmakacsabb szabály pedig az, hogy “öntöttvas edényt soha nem szabad mosogatószerrel mosni”. De vajon igaz ez még ma is? A válasz: nem feltétlenül.
A régi szabály már nem érvényes
A tiltás annak idején teljesen logikus volt. A régi, erős lúgos szappanok tényleg leoldották a serpenyőn kialakult "védőréteget". Ma azonban egészen más összetételű mosogatószereket használunk, melyek jóval kíméletesebbek, és ha a serpenyő már rendesen kezelve van, nem tudnak kárt tenni benne.
A szakértők szerint egy kevés mosogatószer bőven belefér — nem fogja tönkretenni a bevonatot, és nem fogja “csupasszá” tenni az edényt.
Hogyan érdemes tisztítani?
A jó módszer tehát egyszerű:
- mosd el meleg vízzel,
- ha szükséges, tegyél rá kevés mosogatószert,
- használj puha szivacsot vagy kefét,
- öblítés után azonnal töröld szárazra,
- majd vékonyan kend át olajjal, hogy a "bevonat" megmaradjon.
Ez a minimális gondoskodás elég ahhoz, hogy az edény még hosszú évekig tökéletes állapotú maradjon.
Ezeket kerüld!
Amit azonban továbbra is kerülj: a fém súrolók és az agresszív tisztítószerek. Ezek tényleg képesek felsérteni a felületét.
Akkor most szabad vagy nem?
Igen, szabad, de észszerűen. Egy modern mosogatószer és egy rövid, kíméletes tisztítás nem fogja tönkretenni az öntöttvas edényt. Ha utána rendesen megszárítod és vékonyan beolajozod, a különleges bevonat megmarad, és továbbra is fantasztikusan fog működni.