Most kiderül, tényleg árt-e a mosogatószer az öntöttvas edényeknek

Kevés olyan konyhai eszköz létezik, ami akkora tiszteletet vált ki, mint egy jó öntöttvas edény. Évtizedekre vásároljuk, sőt, sokan megörököljük, éppen ezért mindenki nagyon óvatos vele — talán túlságosan is. Az egyik legmakacsabb szabály pedig az, hogy “öntöttvas edényt soha nem szabad mosogatószerrel mosni”. De vajon igaz ez még ma is? A válasz: nem feltétlenül.

A régi szabály már nem érvényes

A tiltás annak idején teljesen logikus volt. A régi, erős lúgos szappanok tényleg leoldották a serpenyőn kialakult "védőréteget". Ma azonban egészen más összetételű mosogatószereket használunk, melyek jóval kíméletesebbek, és ha a serpenyő már rendesen kezelve van, nem tudnak kárt tenni benne.

A szakértők szerint egy kevés mosogatószer bőven belefér — nem fogja tönkretenni a bevonatot, és nem fogja “csupasszá” tenni az edényt.

Hogyan érdemes tisztítani? A legfontosabb szabály, hogy ne hagyjuk soha ázni! Az öntöttvas nem bírja a hosszú áztatást, mert könnyen rozsdásodni kezd.

A jó módszer tehát egyszerű:

mosd el meleg vízzel,

ha szükséges, tegyél rá kevés mosogatószert,

használj puha szivacsot vagy kefét,

öblítés után azonnal töröld szárazra,

majd vékonyan kend át olajjal, hogy a "bevonat" megmaradjon.

Ez a minimális gondoskodás elég ahhoz, hogy az edény még hosszú évekig tökéletes állapotú maradjon.

Ezeket kerüld!

Amit azonban továbbra is kerülj: a fém súrolók és az agresszív tisztítószerek. Ezek tényleg képesek felsérteni a felületét.

Akkor most szabad vagy nem?

Igen, szabad, de észszerűen. Egy modern mosogatószer és egy rövid, kíméletes tisztítás nem fogja tönkretenni az öntöttvas edényt. Ha utána rendesen megszárítod és vékonyan beolajozod, a különleges bevonat megmarad, és továbbra is fantasztikusan fog működni.

