Kihagyhatatlan ajánlat a Lidlből – Elképesztően olcsó nagyon sokunk kedvenc gyümölcse

Újabb akciót szemléztünk nektek, ezúttal a Lidl gyümölcskínálatát vettük górcső alá, és ilyen akció ritkán adatik: kifejezetten olcsó az eper kilója!

Minden héten felkutatjuk nektek, milyen akciók miatt érdemes betérni a szupermarketekbe. Most a Lidl akcióját emelnénk ki, ugyanis ilyen áron még főszezonban sem igen kapni az epret.

Kihagyhatatlan ajánlat a Lidlből – Elképszetően olcsó nagyon sokunk kedvenc gyümölcse

Elképesztően olcsó az eper kilója

Az eper sokunk kedvenc gyümölcse, és bár szezonja még kicsit odébb van, nehezen álljuk meg, hogy van lehetőség, akkor ne csapjunk le rá.

Ezt április 9. és 12. között nagyon jó áron tudjuk megtenni a Lidlben, ugyanis fél kiló eper csak 699 forint Lidl-Plus kártyával.

Ha használjuk a kártyát, akkor 22 százalékos kedvezményt kapunk, mert anélkül 899 forint az 500 grammos csomag.

Az eperről

Az eper, az egyik legkedveltebb tavaszi-nyári gyümölcs. Élénkpiros színe, lédús állaga és édes-savanykás íze miatt frissen fogyasztva, desszertekben és italokban is népszerű. Botanikailag különlegességnek számít, mert amit gyümölcshúsként eszünk, valójában a vacok megduzzadt része, míg az apró „magok” a felszínén az igazi termések.

Jellemzője, hogy viszonylag gyorsan romlik, ezért frissen a legfinomabb. Illata intenzív, íze pedig nagyban függ a fajtától és a termesztési körülményektől.

A napérlelte, helyben termesztett eper általában zamatosabb, míg a hosszabb szállításra szánt változatok gyakran keményebbek és kevésbé aromásak, hogy jobban bírják az utaztatást.

Hogyan termesszük?

Termesztése nem különösebben bonyolult, de odafigyelést igényel. Az eper a napos, jó vízelvezetésű talajt kedveli, és rendszeres öntözést igényel, különösen a termésképzés időszakában. Gyakran bakhátakon vagy fólia alatt termesztik, hogy megóvják a gyümölcsöt a talaj nedvességétől és a kártevőktől.

A szaporítása indákkal történik, amelyekből új növények fejlődnek, így könnyen fenntartható egy kisebb házikerti állomány is.

Mikor van a szezonja?

Szezonja Magyarországon általában májustól június végéig tart, bár az időjárás ezt jelentősen befolyásolhatja.

A korai fóliás termesztésnek köszönhetően már áprilisban is megjelenhet a piacon, de az igazi, szabadföldi eper csúcsideje késő tavasszal van. Ebben az időszakban a legízletesebb és általában a legkedvezőbb árú is.

Az év többi részében az eper gyakran importból származik. A hazai üzletek polcain sokszor találkozhatunk Spanyolországból, Olaszországból vagy Görögországból érkező gyümölccsel, mivel ezekben az országokban enyhébb az éghajlat, és korábban indul a szezon.

Télen pedig akár még távolabbról, például Észak-Afrikából is érkezhet eper, de ezek általában kevésbé ízesek.

