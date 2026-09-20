Tartsd lenyomva 3 másodpercig a tévé távirányítóján a 0 gombot: hasznos funkciót rejthet

A távirányító 0 gombja többet tudhat, mint gondolnád: hosszú lenyomásával olyan gyorsfunkció érhető el, amely jelentősen leegyszerűsítheti a tévézést.

A webOS rendszerrel működő, kompatibilis LG tévéken a 0 gombot néhány másodpercig lenyomva tartva megnyílhat a Gyors hozzáférés, vagyis a Quick Access szerkesztőfelülete.

Fontos, hogy nem minden televízión és távirányítón működik ugyanez. Elsősorban olyan LG készülékeken használható, amelyekhez számbillentyűkkel rendelkező kompatibilis Magic Remote tartozik. Az elérhető lehetőségek modellenként és szoftververziónként is eltérhetnek.

A 0 gomb maga nem egy alkalmazást indít el. Ehelyett azt a menüt nyitja meg, ahol megnézhetjük és módosíthatjuk a korábban létrehozott gyorsparancsokat.

Fontos, hogy nem minden televízión és távirányítón működik ugyanez.

Alkalmazásokat is rendelhetsz a számokhoz

Az 1-től 8-ig terjedő számbillentyűkhöz többek között streamingalkalmazást, kedvenc tévécsatornát, HDMI-bemenetet, játékkonzolt vagy más csatlakoztatott eszközt rendelhetünk.

Ha például a YouTube-ot a 2-es gombhoz társítjuk, legközelebb elég hosszan megnyomni a 2-est, és már indulhat is az alkalmazás. Nem kell előbb megnyitni a tévé főmenüjét, majd végiglépkedni az alkalmazások között.

A rövid gombnyomás eközben továbbra is hagyományos számbevitelként működik, vagyis a funkció nem akadályozza a távirányító megszokott használatát.

Így állíthatod be a gyorsgombokat

Nyisd meg azt az alkalmazást, csatornát vagy bemenetet, amelyet valamelyik számhoz szeretnél rendelni. Ezután tartsd lenyomva néhány másodpercig a kiválasztott, 1 és 8 közötti számbillentyűt. A tévé a kompatibilis modelleken felajánlja a gyorselérés létrehozását.

Ha később módosítanád a beállításokat, tartsd lenyomva a 0 gombot. A megjelenő menüben ellenőrizheted, melyik számbillentyűhöz milyen funkció tartozik, illetve törölheted vagy lecserélheted a korábbi parancsokat.

Érdemes egyszerű rendszert kialakítani: az 1-es lehet a legtöbbet használt streamingapp, a 2-es a YouTube, a 3-as pedig például a konzol HDMI-bemenete.

A 9-es gomb kivétel lehet

A 9-es számbillentyű nem minden LG tévén programozható át. Egyes modelleken hosszú megnyomásával a Quick Help, vagyis a gyors súgó és hibaelhárítási felület nyílik meg.

Ha tehát a 9-eshez nem sikerül alkalmazást rendelni, az nem feltétlenül jelent hibát: lehet, hogy a rendszer eleve más funkciót tart fenn számára.

Miért lehet különösen praktikus?

A gyorsgombok akkor jelentenek igazán nagy könnyebbséget, ha rendszeresen ugyanazt a néhány szolgáltatást használod. Néhány másodperc alatt elindítható például a Netflix, a YouTube vagy egy játékkonzol anélkül, hogy végig kellene keresni a kezdőképernyőt.

A funkció azok számára is megkönnyítheti a tévézést, akik nehezebben igazodnak el az okostévék egyre összetettebb menürendszerében.

Ha a 0 gomb hosszú megnyomására semmi sem történik, ellenőrizd a tévé használati útmutatójában a Gyors hozzáférés vagy Quick Access funkciót. Más gyártók készülékein ugyanez a trükk nem feltétlenül működik.

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